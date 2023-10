Holdt konsert etter homofritak: – Trist

I oktober ble det kjent at Lindebøskauen skole på Flekkerøy avlyste en konsert med artisten Tom Hugo Hermansen (43), kjent fra gruppa KEiiNO.

Avlysningen kom etter at foreldre reagerte på sangtekstene til artisten, som mente de hadde et homofilt innhold.

Dagen etter valgte imidlertid skolen å snu i saken, og likevel arrangere konsert, etter at andre foreldre hadde reagert på avlysningen.

I tillegg til konserten, ble det holdt et alternativt opplegg for barn med foreldre som ønsket homofritak.

I går ble konserten holdt, og Hermansen har blandede følelser i etterkant.

Blandede følelser etter konsert

Til God kveld Norge forteller han at han var spent i forkant av konserten, med tanke på all omtale i media de siste ukene.

– Selv om jeg var ganske trygg på at de aller fleste ville synes konserten var bra, så var jeg veldig glad for at det var et stort engasjement fra ungdommene. Vi ble også tatt godt imot av rektor og alle lærere på skolen. Så det var veldig fint.

For barna med foreldre som reagerte på Hermansens tekster, spesielt i låten «Fade Out», ble det holdt et alternativt opplegg. Hermansen synes det er leit at en gruppe barn ikke fikk delta på konserten.

– Jeg synes det er trist. De som hadde et alternativt opplegg skulle vi selvfølgelig hatt i salen. Da tror jeg de hadde sett at de ikke hadde tatt skade av å se og høre oss spille disse låtene, sier Hermansen til God kveld Norge.

Videre forteller han at tekstene i låtene handler om glede, forelskelse, å være forvirret, usikker, og om å være skuffet og forbannet. Noe Hermansen mener barn føler på veldig sterkt og veldig ofte.

– Det har vært mange reaksjoner.

God kveld Norge har vært i kontakt med rektor på Lindebøskauen ungdomsskole, Marianne Jonassen.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til svarene hun ga til Fædrelandsvennen.

– Da vi fikk denne saken i fanget fredag før høstferien, var det ikke tid til å sette opp et likeverdig alternativt opplegg til allerede mandagen rett etter ferien, sier Jonassen til Fædrelandsvennen.

– Det var viktig for oss å kunne ivareta alle elevenes interesser, og da gjør vi det på denne måten. Vi er glade for at vi kan sette opp denne konserten med Tom Hugo nå.

Jonassen bekrefter at en gruppe elever fikk et alternativt opplegg etter foreldes ønske.

– Jeg vil ikke oppgi noe antall. Etter opplæringsloven er vi pliktig å tilby et alternativt opplegg bygd på de samme læringsmålene når foreldrene krever det. Dette har vi denne uka utarbeidet i samarbeid med Dembra.

På spørsmål om reaksjonene hun har fått i forbindelse med avlysningen, sier Jonassen følgende:

– Det har vært mange reaksjoner. Det viktigste er at vi forsøker å ivareta elevene på best mulig måte.