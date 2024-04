Hinter om familieforøkelse

KJENDISPAR: Jennie Sofie Lie Pickl og Tarjei Svalastog har vært kjærester i over tre år. Nå forteller de om fremtiden, samt hva «Skal vi danse»-proffen skal ta seg til når høsten kommer. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Jennie Sofie Lie Pickl (23) og Tarjei Svalastog (25) er for tiden aktuelle med Discovery-programmet «Sistemann ut».

God kveld Norge møter paret i forbindelse med premierefesten til programmet, og de forteller at deltakelsen har vært veldig gøy.

– Det er et kult konsept, mener «Skal vi danse»-profilen Svalastog.

Det er imidlertid ikke første gang paret dukker opp sammen i reality. I 2023 deltok de sammen i TV 2-programmet «Forræder».

Svalastog legger derfor ikke skjul på at han føler seg heldig som får oppleve slikt med kjæresten, og Lie Pickl tilsynelatende ser på det som en fordel.

– Vi blir jo kjent med andre mennesker som har vært med på det samme, men den jeg sitter hjemme med i sofaen og den som forstår meg mest når jeg kanskje er frustrert over en øvelse, eller snakker om noen på «Forræder» som ingen andre forstår, sier hun og utdyper:

– Så det er deilig at den som står meg nærmest forstår meg da, det er en veldig fin ting, tror jeg.



Paret, som til daglig bor sammen, kan nå avsløre overfor God kveld Norge at de planlegger å ta forholdet et steg videre.

– Ha plass til flere

Lie Pickl og Svalastog kan nemlig fortelle at de har snust litt på større leilighet.

– Er det noen grunn til at dere trenger større leilighet?

– Jenta trenger mer plass, sier Lie Pickl og trekker på smilebåndene.

– Men sånn dønn seriøst, man oppgraderer leilighet fordi man tenker fremtid. Og når den fremtiden kommer, så må man kanskje ha plass til flere i en eventuell familie. Jeg tenker ikke at det skal skje med det første, men jeg tenker langsiktig, avslører Svalastog.

Han forteller at paret ønsker seg en fremtid sammen, derfor er ikke en større leilighet et dumt sted å starte.

Svalastog er kjent som proffdanser i TV 2-programmet «Skal vi danse», og tidligere i år ble det kjent at TV 2 setter «Skal vi danse» på vent i 2024.

Dermed skal danseren bytte ut parketten med noe helt annet, avslører han overfor God kveld Norge.

Trenger god nok rangering

De siste tre-fire årene har Svalstog nemlig drevet med frisbeegolf, og nå skal han prøve noe helt nytt.

– Jeg er veldig glad i å spille frisbeegolf, så målet er faktisk å kvalifisere meg til NM.

Ifølge Svalastog vil NM finne sted i september. Med andre ord kunne han ikke prøvd å kvalifisere seg dersom «Skal vi danse» hadde funnet sted.

Dermed blir målet for proffdanseren å få god nok rangering til å kvalifisere seg.

– Akkurat nå ligger jeg i grenseland. Så jeg vet ikke, men jeg håper at det går.

På spørsmål om Lie Pickl er like glad i sporten som kjæresten, svarer hun nølende.

– Jeg har blitt med et par ganger. Jeg liker å ta det som en tur med flere mennesker, noe sosialt på en måte. Men jeg tror nok Tarjei vil at jeg skal spille mer enn det jeg gjør, det tror jeg, sier hun med et smil om munnen.