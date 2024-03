Hevder hun ikke ble trodd av kreftlegen: – Føltes utrygt

I september i fjor ble det kjent at journalist og tidligere TV-profil Maria Moen Nordli (31), hadde fått påvist hudkreft i halsen.

Den gang fikk hun bekreftet at det var tilbakefall fra en ondartet føflekk hun fjernet i 2014, som nå hadde spredd seg til lymfeknuten like under.

Kreftsvulsten i lymfeknuten ble til slutt fjernet, og Nordli ble erklært kreftfri.



KREFT I HALSEN: Nordli ventet lenge på hjelp for å få fjernet kulen også den gangen. Foto: Privat

I desember startet hun på forebyggende behandling for å minske risikoen for tilbakefall. Ifølge Nordli var hun, på dette tidspunktet, på «stadium 3C melanom».

Stadium IIIC (3C) melanom Stadium IIIC melanom betyr at kreften har spredt seg moderat eller betydelig i lymfesystemet, men ikke har spredt seg til andre organer. I dette stadiet tilbys man etterbehandling med immunterapi etter operasjonen.

Kilde: Onkolog ved Aleris kreftsenter, Øystein Henske Flatebø.

På grunn av bivirkninger, går hun over til immunterapi.

Få dager senere oppdager hun en ny kul.

– Urovekkende



Det er når Nordli står i dusjen at hun kjenner en hard klump over brystmuskelen på venstre side.

– Den føles ut som en liten stein, og det får varsellampene mine til å blinke, sier Nordli.

LITEN STEIN: Maria Moen Nordli forteller at hun stod i dusjen da hun oppdaget en hard klump over brystmuskelen. Foto: Privat

Hun kontakter derfor Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, sykehuset hvor hun på dette tidspunktet er på oppfølging.

Svaret hun får, sjokkerer henne.

Kreftlegen opplyser at klumpen 31-åringen har oppdaget ikke er ny, ifølge Nordli.

Legen skal ha sett klumpen under en CT-undersøkelse tidligere samme måned.

– Jeg stusset over hvorfor jeg ikke hadde hørt om dette tidligere, sier hun.



Legen skal deretter ha sagt at det var en hoven lymfekjertel, og at dette er vanlig som følge av immunterapibehandling.

Hva er immunterapibehandling? Den vanligste formen for immunterapi ved kreftbehandling, er såkalte immun-sjekkpunkthemmere. Det er legemidler som fjerner «bremseklossene» i immunforsvaret. På den måten aktiveres pasientens eget immunsystem til å angripe kreftcellene direkte. Målet med behandlingen er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og fjerne kreftsvulstene. Behandling med sjekkpunkthemmere er per i dag godkjent i Norge for flere kreftformer.

Det gjøres også studier på kombinasjon av immunterapi med annen kreftbehandling som cellegift eller strålebehandling. Kombinasjon av ulike immunterapiformer har vist lovende resultater i enkelte studier.

Enkelte utprøvende vaksiner og visse typer genterapi er også immunterapi. Immunterapi gis som intravenøs infusjon via kanyle inn i en blodåre. Effekten av immunterapi kan vises allerede rett etter oppstart av behandlingen, men iblant kan det ta lang tid før man ser tydelig skrumping av kreftsvulstene. Kilde: Kreftforeningen

– Videre sier hun at hun ikke vil henvise meg til biopsi, og at situasjonen min er annerledes nå enn i fjor siden jeg står på immunterapi, hevder 31-åringen.



Nordli ønsker fremdeles biopsi, ettersom forrige kreftsvulst var i lymfeknuten i halsen. Hun får likevel en vanlig legetime for å undersøke kulen.

Den settes opp ti dager etter.

Biopsi Biopsi er en vevsprøve som er fjernet fra en levende organisme for å undersøke om det foreligger sykelige forandringer. Hensikten med biopsier er å avklare om det er behov for ytterligere undersøkelser og behandling. Biopsien tas fra et område der det er synlige (makroskopiske) forandringer, for eksempel i huden. Kilde: Store medisinske leksikon

– Jeg syntes det var vanskelig at legen sa blankt nei og avfeide bekymringene mine. I fjor erfarte jeg at legene på Rikshospitalet ønsket å teste én gang for mye, på grunn av min historikk.



– Det bekymret meg at legen tok så lett på en forstørret lymfeknute, ikke minst da det var på et nytt sted. Jeg følte meg like hjelpesløs og livredd som i fjor, legger hun til.

Se svaret fra Lovisenberg diakonale sykehus lenger ned i saken.

Mistanke om blodpropp

Mens Nordli venter på oppsatt time, får hun en reaksjon som følge av behandlingen hun går på. Hun legges inn på akuttmottaket på Lovisenberg diakonale sykehus, med mistanke om blodpropp i lungen.

CT-undersøkelsen viser imidlertid ikke blodpropp, forteller Nordli, og hun legges inn til overvåkning over natten.

Dagen etter spør hun om legen kan undersøke kulen. Det gjør vedkommende, ifølge 31-åringen, og sender henne umiddelbart til ultralydundersøkelse.

REAGERER: Maria Moen Nordli reagerer på legens håndtering. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Under undersøkelsen ser 37-åringen at legene studerer resultatet med bekymring, før hun henvises til biopsi på Radiumhospitalet.

Legen skal imidlertid ikke ha fått tak i vevsprøven under biopsi, og skal derfor ha sendt en anbefaling til Lovisenberg diakonale sykehus for videre undersøkelse.

Alt dette før den oppsatte timen på Lovisenberg diakonale sykehus har funnet sted.

Nordli informerer sykehuset om at kulen var undersøkt av flere leger. Hun spør derfor om kreftlegen kan henvise til ny prøvetaking, og avlyse den opprinnelige timen.

Henvisningen lar vente på seg, og ti dager senere ringer Nordli nok en gang til sykehuset. Da blir hun fortalt at det fortsatt ikke er sendt en henvisning, men at kreftlegen ønsker å snakke med henne på en oppfølgingstime uken etter.

På dette tidspunktet nærmer det seg tre uker siden Nordli først opplyste om kulen, og hun reagerer på dette. Hun får til svar at kreftlegen skal ringe henne.

31-åringen hører imidlertid ingenting før mandagen etter, da hun igjen ringer og purrer.

Hun får beskjed om at henvisning er sendt, og onsdag morgen får hun innkalling til operasjon på Radiumhospitalet.

– Preg av hersketeknikk

Dagen før 31-åringen skal i samtale med legen på Lovisenberg diakonale sykehus, er hun nervøs og sliter med å sove.

Møtet med kreftlegen blir, ifølge Nordli, slik hun hadde fryktet. Hun opplever at legen snakker til henne som om hun er et barn, og at hun blir fortalt at hun innbiller seg kulen.

Kreftlegen undersøker deretter kulen og skal ifølge Nordli ha uttalt følgende:

– Nå har du fått operasjon, men jeg støtter vanligvis ikke å skjære i noen som ikke trenger det.

Hun opplever hele seansen som svært skremmende og ubehagelig.

– Jeg ble veldig fortvilet. Hun var klinkende klar på at hun ikke kunne se at noe var noe galt, til tross for de andre legenes vurdering.



– Det bar nesten litt preg av hersketeknikk, som om hun prøvde å så tvil om min virkelighetsoppfatning. Det var veldig rart og føltes veldig utrygt, sier 31-åringen videre.

Sykehuset beklager

Lovisenberg diakonale sykehus har blitt forelagt all kritikk og påstander fra Nordli.

God kveld Norge har også spurt spesifikt om kommentar til det som angivelig har blitt sagt i samtalen mellom pasient og kreftlegen. Sistnevnte ønsker ikke å uttale seg.

Avdelingsoverlege i Medisinsk klinikk ved sykehuset, Bjørn Brandsæter, refererer til at Nordli har hatt fullstendig respons på behandlingen hun gikk på fra før av.



– Behandlingen Nordli har fått har vært virkningsfull og riktig, slik at hun nå er kreftfri. Men jeg forstår bekymringen hennes, og beklager at kommunikasjonen har vært slik at hun ikke har følt seg ivaretatt.

Kreftsykepleier i Kreftforeningen, Benedikte Sætereng Eriksen, synes det er vondt å høre om Nordlis opplevelse.

ALVOR: Benedikte Sætereng Eriksen i Kreftforeningen mener det er viktig å ta pasientenes bekymring på alvor. Foto: Jorunn Valle Nilsen

– Vår erfaring er at de fleste i helsevesenet tar pasientenes bekymring på alvor, men vi snakker også med en del som opplever å ikke bli sett og hørt.

Hun opplyser om at Kreftforeningen har en egen rettshjelp man kan henvende seg til i slike tilfeller.

– Det går også an å klage til sykehuset, statsforvalteren eller Norsk pasientskadeerstatning, sier Eriksen.

– Viktig å være føre var

12. februar blir Nordli operert på Radiumhospitalet, og kulen fjernes.

24. februar ringer kirurgen til Nordli.

– Kirurgen sier til meg at melanom er kreft i pigmentcellene som farger huden, og at melanom har en distinkt blåfarge. Svulsten han tok vekk var blå, så for kirurgen var det ikke noe tvil.

– Det var melanom, altså føflekkreft i lymfe, informerer Nordli videre.

OPERERT UT: Maria Moen Nordli fikk til slutt operert ut den harde klumpen hun oppdaget over brystmuskelen. Foto: Privat

I journalnotatet, som Nordli har delt med God kveld Norge, konkluderer overlegen med at svulsten har respondert på kreftmedisinen Nordli har gått på.

Radiumhospitalet kan ikke uttale seg om pasientens sak, ettersom de ikke har fått fritak fra taushetsplikten.

God kveld Norge kontakter derfor onkolog ved Aleris kreftsenter, Øystein Henske Flatebø, som på bakgrunn av notatet kan si at det har vært ondartede kreftceller i en lymfeknute.

ONKOLOG: Øystein Henske Flatebø er onkolog ved Aleris kreftsenter, og forteller at fjernspredning, slik Nordli har, vil si at kreften har spredt seg utenfor de nærmeste lymfeknutene. Foto: Aleris kreftsenter

– Det vil si at kreften har spredt seg til et sted utenfor de nærmeste lymfeknutene, og at det derfor er risiko for at det er mer spredning i kroppen. Dette stadiet er alvorlig og gir større risiko for tilbakefall. Men det er vanligvis mindre alvorlig enn spredning til andre organer, forklarer Flatebø.

Han forteller videre at Nordli responderer veldig bra på behandlingen ut ifra de opplysningene som er gitt.



Melanomens (føflekkreft) stadier Melanom (føflekkreft) deles opp i ulike stadier etter hvor utbredt sykdommen er: Stadium I-II betyr at man har en tumor som er lokalisert i hud, og ikke har spredd seg videre. Stadium III betyr at kreften har spredd seg til én eller flere nærliggende lymfeknuter. Stadium IV betyr at kreften har spredd seg til andre organer eller lymfeknuter (fjernspredning). Man kan også dele opp i forskjellige stadier ved hjelp av det som på fagspråket kalles en TNM-klassifikasjon: T= primærtumor, altså selve føflekken med kreftceller. N= lymfeknutemetastaser, der hvor kreften har spredt seg fra føflekken og til nærliggende lymfeknuter. M= fjernmetastaser, hvor kreften har spredt seg til andre organer i kroppen. Kilde: Melanomforeningen

På spørsmål om hva Flatebø tenker om Lovisenberg sykehus sin pasientoppfølging, svarer han følgende:

– Det er vanskelig å si noe konkret når man ikke kjenner saken i detalj. På generelt grunnlag vil jeg si er det viktig å være føre var når det gjelder kuler som oppstår når man har, eller har hatt, kreft.

– Skummelt

Nordli er lettet over å ha blitt tatt på alvor av flere spesialister. Måten det ble håndtert på ved Lovisenberg, bekymrer henne derimot.



Nå har hun byttet til Radiumhospitalet, og jobber med en formell klage.

– At jeg gikk i fire uker med det som viser seg å være en fjernmetastase, og måtte kjempe så hardt for å få hjelp av legen som har det som eneste jobb – er skummelt, avslutter Nordli.