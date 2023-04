Hevder hennes avdøde søster plutselig satt på sengekanten

Santa Montefiore, født Palmer-Tomkinson, har solgt over en halv million bøker i Norge, og ser på seg selv som en nær norgesvenn. Nå er hun tilbake i forbindelse med Feelgoodfestivalen.

Hun er aktuell med romanen «Vent på meg», som spenner seg fra England under 2. verdenskrig til Australia fem tiår senere – og er inspirert av en sann historie. Historien handler om overnaturlige hendelser, noe som ikke er tilfeldig, ettersom Montefiore selv omtaler seg som et medium.

Til God kveld Norge hevder forfatteren at hun allerede som barn kunne se spøkelser og ånder, og hun gir oss en grundig innføring i terminologien, før hun sier at hennes egen søster kom til henne etter sin død.

TETT PÅ CHARLES: Santa er nær venn av kong Charles. Her fra venstre: Santa, søsteren Tara, Kong Charles og Prins Harry på skiferie i 1997. Foto: ANDY METTLER

Ventet dødsfall

Søsteren, Tara Palmer-Tomkinson, var en britisk sosietetskvinne og tv-kjendis, og hadde ingen ringere enn kong Charles som sin gudfar. Hun døde i 2017.

– Jeg visste at hun kom til å dø, ikke på grunn av noe overnaturlig, men fordi hun var veldig syk. Hun misbrukte seg selv, hun så fryktelig ut og hun ble bare verre og verre, forteller Montefiore.

TV-KJENDIS: Tara Palmer-Tomkinson medvirket i flere tv-serier. Foto: Ian West

Søsteren misbrukte både alkohol og narkotika, og julen i forkant av hennes død sa Montefiore til sin far at de måtte forberede seg på hennes bortgang.

– Jeg hadde slått meg til ro med det, fordi jeg hadde prøvd alt for å hjelpe henne. Det var som å prøve å holde noens hode over vann, mens de prøver å drukne selv. Man kan ikke hjelpe narkomane og alkoholikere, de kan bare hjelpe seg selv, sier hun åpenhjertig.

GUDFAR: Tara sammen med sin gudfar kong Charles i 2003. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

Lå død i to dager

Tara Palmer-Tomkinson ble funnet av vaskehjelpen og Montefiore ble oppringt og fortalt at søsteren var bevisstløs - ikke død.

– Jeg dro til bygningen, og da jeg kom var det politibiler og ambulanse der. Jeg gikk opp til leiligheten hennes, og ved døra sto det en politimann. Jeg spurte om å få gå inn, men han sa: «Beklager, hun er allerede død». Det var slik jeg fant ut at hun hadde gått bort.

Det viste seg at søsteren hadde ligget død i leiligheten i to dager.

– Jeg prøvde å få kontakt med henne mandag og tirsdag, for jeg skulle gi henne en jakke. Jeg kjørte til og med forbi leiligheten hennes og så opp, og der lå hun død. I to dager visste vi ikke at hun var død, det var veldig tungt, forteller forfatteren.

Selv om hun var forberedt på søsterens død, beskriver Montefiore dødsfallet som å løpe inn i en murvegg.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle føle det slik, fordi jeg trodde at jeg hadde akseptert det. Men det var fryktelig, jeg sørget i flere måneder og følte meg ødelagt. Det er så rart at mennesker er der i det ene øyeblikket, og så plutselig er de borte, sier hun.

BRYLLYP: Tara og Santa er på vei inn i bryllupet til prins William og hertuginne Kate. Santa er også invitert til kroningen av kong Charles i mai. Foto: Jasper Juien

Hevder ånden kom tilbake

Montefiore forventet at søsterens ånd ville kontakte henne, men ble bekymret da hun ikke opplevde dette i løpet av de første månedene. Hun ble redd for at sjelen hennes var fanget et sted på jorden.

Men en natt skjedde det noe da hun er i foreldrenes gods i Hampshire. Deler av godset ble bygd da Henry VIII var konge på 1500-tallet.

– Jeg ligger i sengen min og så hører jeg: «Santa, Santa, Santa!». Jeg åpner øynene og ser at hun sitter ved sengen min, og lener seg mot meg.

Montefiore sier at søsteren ikke så ut som en rusavhengig lenger. Personen hun sier kom til henne hadde på seg en rosa t-skjorte, var rundt 18 år, vakker og full av glede og latter.

– Så ulik den kvinnen hun ble.

Hun hevder at hun satt med søsteren på sengekanten før hun forsvant. Deretter gikk hun ut på badet, noe som fikk mannen hennes, historikeren Simon Sebag Montefiore, til å våkne. Han tror ikke på det overnaturlige, og la seg bare til å sove igjen.

– Nøkkelfaktoren i historien er at hun hadde på seg en rosa t-skjorte. Neste morgen ringte jeg mor og fortalte at jeg hadde sett Tara. Hun ble stille et øyeblikk før hun sa: «Jeg er overrasket, fordi vi begravde henne i en rosa t-skjorte».

TRIVES: Santa elsker Oslo og føler seg hjemme hver gang hun kommer hit. Foto: Kristoffer Arnesen

Moren fortalte at bedemannen hadde kommet til dem, og lurt på hva Tara skulle begraves i. Hun hadde ikke tenkt på det, og fant en treningsdress og en rosa t-skjore på det gamle rommet til datteren.

– Ingen visste at hun ble begravd i det, forteller Montefiore.

Mannen hennes kom også med en erkjennelse den morgenen.

– Han sa at han hadde sett henne han også. Da jeg vekket han hadde han drømt om en brunette i en rosa t-skjorte, forteller hun.

Montefiore hevder at søsteren har vist seg for henne en gang til etter dette, og at hun føler henne av og til.

– Jeg vet at hun er på et veldig bra sted. Hun er lykkelig, og hun skulle ikke ønske at hun var her nede, smiler forfatteren.