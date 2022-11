Hevder at Kanye West har vist ekplisitte bilder av Kim Kardashian

Kanye West, nå kjent som Ye, skal ha vist lettkledde bilder av ekskona, Kim Kardashian (41) til Yeezy- og Adidas-ansatte. Det skriver Rolling Stones.

Et av eksemplene en tidligere ansatt skal har kommet med, er da den 43 år gamle rapperen skal ha vist et avslørende og personlig bilde av Kardashian under et jobbintervju i 2018.

Han skal han ha sagt «min kone sendte meg dette» og vist frem bildet.

LETTKLEDDE BILDER: Kanye West skal ha vist frem avslørende og lettekledde bilder av ekskona, Kim Kardashian, til de ansatte. Foto: Jordan Strauss

Giftig og kaotisk miljø

En måned etter at Adidas brøt samarbeidet med West, har flere tidligere ansatte beskrevet det dårlige arbeidsmiljøet under rapperens ledelse.

Tirsdag kveld skal flere tidligere høytstående ansatte for Yeezy ha sendt et brev til styremedlemmene og den nye administrerende direktøren i Adidas.

Her skal de ha oppfordret dem til å ta opp «det giftige og kaotiske miljøet» som West skal ha skapt.

– Han har tidligere eksplodert mot kvinner i rommet med støtende bemerkninger, og ville ty til seksuelt forstyrrende referanser når han ga tilbakemeldinger om design. Denne typen respons fra en merkevarepartner, er en som Adidas-ansatte aldri bør bli utsatt for, og bør heller ikke tolereres av ledelsen, skal de ansatte ha skrevet i brevet.

Viste frem pornografi

West skal ha tatt i bruk skremselstaktikker mot de ansatte, som var provoserende, ofte seksualisert og rettet mot kvinner.

I tillegg hevder de ansatte og kreative samarbeidspartnere at rapperen skal ha vist frem pornografi under møter og diskutert porno.

Han skal også ha vist frem egne sexvideoer og personlige bilder av ekskona.

Vil ikke kommentere

På spørsmål fra Rolling Stone, skal en talsperson fra Adidas kommet med en kort uttalelse:

– Selskapet ikke vil diskutere private samtaler, deltaljer eller hendelser, som fører til vvår beslutning om å avslutte Adidas Yeezy og kommer ikke til å kommentere relaterte spekulasjoner.

West selv har ikke kommentert saken.