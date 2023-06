Hertuginne Sarah Ferguson har fått kreft

Hertuginnen av York, Sarah Ferguson (63) har blitt operert etter å ha fått påvist brystkreft. Det melder The Sun.

Venner av hertuginnen har videreformidlet at det var en vellykket operasjon. Ferguson, kjent under kallenavnet «Fergie» slapp ut av sykehuset i dag og er nå hjemme med familien i Windsor.

Kilder sier til avisen at Ferguson har blitt fortalt at det er gode prognoser for sykdommen, mye på grunn av den tidlige oppdagelsen.

Oppdaget under mammografi

Under en rutinemessig mammografi ble kreften oppdaget, skriver avisen videre.

En talspersonen forteller at Ferguson ikke hadde noen symptomer, og at dette er et tegn på at man må sjekke seg regelmessig.

– Det har vært en vanskelig tid, men hun er veldig takknemlig overfor det medisinske personalet som utførte mammografien og oppdaget det tidlig, og det medisinske personalet som passet på henne de siste dagene Hun er utrolig takknemlig, sier en venn av hertuginnen til avisen.

Tilbringer tid med prins Andrew og døtrene

Nå skal Ferguson visstnok tilbringe bedringsprosessen hjemme på Royal Lodge, med prins Andrew (63) og døtrene Beatrice (34) og Eugenie (33).

Denne uken skulle hertuginnen etter planen delta på Royal Ascot, men på grunn av kreftoperasjonen, måtte hun utebli.

Ferguson snakket om diagnosen på sin egen podkast «Tea Talks With The Duchess and Sarah», før hun ble lagt inn på sykehuset.