Herman Flesvig om reality-debuten: – Første og siste gang

I sommer kom nyheten om at Sigrid Bonde Tusvik skulle lede Prime Videos nye humorsatsing «LOL: Den som ler sist» som har premiere 29. desember.

I serien skal ti av Norges morsomste komikere settes opp mot hverandre for å se hvem som til slutt vinner gjennom å holde masken, samtidig som de prøver å få motstanderne til å le – og tape.

Blant komikerne som blir å se kjempe om en førsteplass i realityserien er Mikkel Niva, Herman Flesvig, Maria Stavang, Robert Stoltenborg, Hege Schøyen, Jon Øigarden, Janne Formoe, Steinar Sagen og Amir Asgharnejad.

Da nyheten om humorprogrammet slapp, ble det fort sammenlignet med VGTVs «Ikke lov å le på hytta».

– Jeg er jo noe inhabil her, men jeg mener vårt konsept rett og slett er mye morsommere, sa Mads Hansen til God kveld Norge i sommer.

Blant deltakerne som er med i første sesong av LOL, har Flesvig sin realitydebut, mens Jon Øigarden har sin andre reality-deltakelse.

Hadde deltatt igjen

Øigarden er relativt ny til realityverdenen, etter kun å ha deltatt i «Over Atlanteren» tilbake i 2021.

Øigarden beskriver innspillingen som «fascinerende å være med på».

Til God kveld Norge forteller han at han ikke visste hva han gikk til, og beskriver deltakelsen som både veldig vanskelig og veldig lett.

– Men jeg synes dette var kjempegøy, hadde jeg blitt spurt en gang til så hadde jeg sagt ja.

Øigarden er ikke kjent for å være noe reality-veteran, og noe av grunnen til at han sa ja til LOL, var nettopp det at han ofte var i karakter.

GØY: Jon Øigarden synes deltakelsen var en morsom opplevelse. Foto: Gorm Kallestad

– Man er ikke bare seg selv der inne. Man spiller jo en rolle når man skal prøve å være morsom, men konseptet i seg selv er jo nytt for meg, så det var fascinerende og en øvelse.

Øigarden sier at han ikke ser på programmet som vanlig reality.

– Jeg ser på det som et helt annet konsept med at man ikke skal le av folk som er morsomme. Det synes jeg er gøy. Det var veldig gøy å gjøre noe helt annet enn jeg har gjort tidligere.

– Jeg føler det er et så profesjonelt opplegg. Så har jeg sett på noen svenske og kanadiske versjoner og tenkt at det er så gjennomført. Også var det jo veldig mange bra folk som var med.

– Første og siste gang



Discovery-programmet er Flesvigs reality-debut.

– Hvordan det har vært? Nei, det var like jævlig som jeg trodde. Så dette var første og siste gang, sier han.



Ved sin side har han programleder og komiker Siri Kristiansen (45), som sier:

– Nei, nå skulle jo vi på Farmen.

– Nei, ikke i det hele tatt, på ingen måte, svarer han.

Til tross for at Flesvig beskriver deltakelsen som blytung, ble han glad da han så hvem som var med. Likevel oppsummerer han opplevelsen som «ganske ubehagelig».

– Selve konseptet, og selve det å være inne i et rom i seks timer – det gikk raskere inn i psykose enn hva jeg var klar over. Så jeg satt igjen ganske frynsete.

– Man «feedes» jo av respons, det er jo responsen som gjør at man fortsetter og har god stemning. Her er det jo ikke noe respons. Så selvtilliten der inne – det var jo aspeløv av komikere som gikk rundt der og bare prøvde på noe og som trakk selv halvveis.