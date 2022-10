Herman Flesvig har blitt pappa

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den populære komikeren har blitt pappa for første gang.

HEMMELIGHETSFULL: Herman Flesvig er hemmelighetsfull rundt privatlivet sitt, men avslører nå at han har blitt pappa for første gang. Foto: Terje Bendiksby

Det avslører Herman Flesvig (30) i et intervju på «Lindmo» på NRK.

– Det er veldig, veldig fint. Det er helt fantastisk. Det er jo helt rått, svarer han når programleder Anne Lindmo spør ham om tilværelsen som nybakt far, før han med et smil legger til:

– Det er mye da.

– Er det første gangen Herman Flesvig har få ord for å beskrive en situasjon? spør Anne Lindmo.

– Jeg tror det, sier han, og innrømmer at han er en overveldet nybakt far.

– En nydelig lita snelle

Komikeren verner godt om privatlivet sitt, og har tidligere sagt at han ønsker å holde forholdet privat. Likevel valgte han å avsløre at han ikke lenger var singel under Gullruten 2020.

– Det er bare å bekrefte det. En nydelig lita snelle, sa Flesvig til VG under utdelingen da.

Senere fortalte han i et intervju med NRK reiseradioen at paret hadde tatt forholdet et steg videre og skulle bli samboere.

Selv om han har vært svært hemmelighetsfull rundt hvem kjæresten er, har han takket sin utkårede for støtten hun har gitt han ved flere anledninger.

«Jeg vil også takke venner, familie, manager og ikke minst en fantastisk kjæreste som alltid støtter meg når jeg lever i en boble med mye jobbing, kombinert med periodevis fosterstilling og nerver! Tusen tusen takk! Dere holder meg på beina❤️», skrev komikeren i et innlegg på Instagram etter suksessen med «Førstegangstjenesten».

Vunnet flere priser

Flesvig startet sin karriere på sosiale medier med å parodiere kjente personer, og en av disse var skuespiller Aksel Hennie, som senere også medvirket i den populære NRK-serien «Førsteganstjenesten».

I tillegg til å bidra med manus, innspilling og redigering, spiller den unge serieskaperen flere av karakterene selv. Serien har gjort stor suksess, og blant annet vunnet prisen for beste humorprogram under Gullruten i 2021.

VANT: Komikeren har tidligere vunnet flere priser. Her fotografert mens han tar i mot prisen for beste humorprogram under Gullruten 2021. Foto: Espen Solli/TV 2

Samme år vant komikeren også den prestisjefulle Wenche Foss' ærespris. Her benyttet han anledningen til å takke barneskolelæreren som trodde på ham, selv om han hadde konsentrasjonsvansker på grunn av ADHD.

– Jeg har perioder hvor jeg ikke har det bra med meg selv, på grunn av diagnosen. Da er jeg heldig som har min flokk, sa han og takket familien og kjæresten.

Flesvig har deltatt i en rekke underholdningsprogrammer i NRK, blant annet sammen med Robert Stoltenberg. Han gjør også stor suksess med podkasten «Storefri» sammen med Mikkel Niva. Podkasten skiftet navn fra «Friminutt» etter overgangen fra NRK til Schibsted.