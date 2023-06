Her strømmet kjendisene til årets Elle-sommerfest

DUKKET OPP SAMMEN: Emma Steinbakken og kjæresten Axel Bøyum dukket opp på løperen sammen for første gang. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Den årlige sommerfesten gikk av staben på Villa Heftye i kveld. Se alle kjendisene på ELLEs sommerfest her.

Motemagasinet Elle inviterte tirsdag kveld til sin årlige sommerfest på Villa Heftye i Oslo.

Til kveldens store kjendisbegivenhet strømmet i tradisjon tro, flere av Norges største kjendiser og mote-ikoner til den gule løperen.



Emma Steinbakken (20), artist, Axel Bøyum (28), skuespiller, Sofia Tjelta (22), skuespiller.

FØRSTE GANG: For første gang dukker Emma Steinbakken og kjæresten Axel Bøyum opp på rød løper sammen. Foto: Lill Kristin Fenstad/ God kveld Norge

Tidligere i år ble det kjent at Emma Steinbakken og Axel Bøyum er kjærester. Det er første gang paret er å se på løper sammen.

Kjærligheten ser tilsynelatende ut til å blomstre for paret, tiltross for at hun forteller at hun prøver å unngå og prate om det.

– Det er veldig hyggelig, det går veldig fint, kjempekoselig, sier Steinbakken.



Artisten slipper debutalbum på fredag og vil være å se på flere festivaler i sommer.

Anniken Jørgensen (27), influenser

FORLOVET: Influenseren Anniken Jørgensen og forloveden, Theo. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Den siste tiden har influenserne Sophie Elise Isachsen (28), Isabel Raad (29), Anniken Jørgensen (27), bedre kjent som annijor, og Nora Haukeland (26), vært kryptiske i sine sosiale medier om et nytt hemmelig prosjekt.

Det har satt fart på ryktene om at de fire influenserne er i gang med innspillingen til en ny TV-serie.

Når God kveld Norge møter Jørgensen på den gule løperen, er hun svært kryptisk.

– Jeg har veldig lyst til å fortelle det, men jeg har ikke lov til å si så mye. Men det er et gøy konsept.

Marna Haugen (42), influenser

Influenseren Marna Haugen avslører at hun ikke lenger er singel.

– I am not single anymore, sier hun med en god latter, til God kveld Norge.



Hun forteller at paret har det fint sammen, men hvem den utkårede er derimot, ønsker hun ikke å avsløre.

– Det er en privatperson, vi vil ha det på den måten der, tilføyer hun.

BEKREFTER FORHOLD: Marna Haugen forteller at hun ikke er singel lengre. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Kasper Kristoffersen (26), forfatter og Jenny Gehrken (21), influenser

Den siste tiden har det oppstått romanserykter mellom forfatter Kasper Kristoffersen og influenser Jenny Gehrken.

BEKREFTER FORHOLD: Kasper Kristoffersen og Jenny Gehrken bekrefter at de har blitt kjærester. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Nå bekrefter de forholdet overfor God kveld Norge.

– Jeg og Kasper er kjærester, det er veldig hyggelig å komme sammen, sier Gehrken til God kveld Norge.



Når God kveld Norges reporter spør om de kan få se et kyss, går det nyforelskede paret med på et lite kyss på kinnet, og rødmer.

– Vi er veldig private av oss, ler Kristoffersen.



Kristoffersen ble kjent for det norske folk da han i 2017 ble sammen med en av Norges største influensere Sophie Elise (28).



De to var et par fra 2017, fram til bruddet ble kjent i juli 2021. Dette var etter at Isachsen returnerte fra det årets Farmen Kjendis.

I etterkant av bruddet florerte ryktene om at Isachsen hadde vært utro under reality-oppholdet, sammen med en annen deltaker. Dette bekreftet hun i november i 2022, da hun gjestet podkasten «Ida med hjertet i hånden».

I april i år kom Kristoffersen ut med boken «Gi slipp», hvor han for første gang omtalte bruddet.

Jenny Gehrken står bak den populære podkasten «Pusterommet».

Gehrken er også kjent fra både Instagram og TikTok, hvor hun har nærmere 50.000 følgere. Hun står også bak youtubekanalen «2rayde».

Vendela Kirsebom (56), tidligere modell og programleder og Petter Pilgaard (43), tidligere programleder og realitydeltaker

Ekteparet stiller opp på den gule løperen på årets ELLE-sommerfest.

Kirsebom har på seg brudekjolen som hun giftet seg i i fjor, og de legger ikke skjul på at de har det fint sammen.

Likevel har de en drøm om å fornye bryllupsløftene i Italia.

– Vi snakker om at det var en så fantastisk dag så vi hadde gjerne gjort det igjen, sier Kirsebom.



– Kan det bli et bryllup nummer to?

– Ja, kanskje det, svarer ekteparet i kor.

Pilgaard forteller at drømmeplassen hadde vært i Italia.

EKTEPAR: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom møttes på «Farmen kjendis». Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Sigrid Bonde Tusvik (43) og Lisa Tønne (45), komikere

Podkast-dronningene Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne dukket også opp på den årlige sommerfesten.

TØNNE OG TUSVIK: Lisa Tønne (t.h) og Sigrid Bonde Tusvik Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Tønne stiller opp på festen i det hun omtaler som eks-badedrakten til Sigrid, som hun har arvet av henne.

Isabel Raad (29), influenser

Influenseren Isabel Raad møtte opp på ELLE-fest for første gang.

Hun legger ikke skjul på at hun synes det er stas.

– Jeg tror det blir veldig bra.



ISABEL RAAD Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

I likhet med Anniken Jørgensen, er Raad svært kryptisk rundt ryktene om det spilles inn en ny TV-serie.

– Ser også dere har med dere litt kamerafolk, har dere med deres eget crew i dag?

– Ja, sier Raad med et lurt smil.



Hun forteller at hun ikke kan avkrefte eller bekrefte noe, grunnet hun må forholde seg til en kontrakt. Influenseren legger ikke skjul på at når hun kan avsløre hva hun holder på med, at det blir gøy å snakke om det.

Marius Borg Høiby (26)

Marius Borg Høiby ankom også årets ELLE-sommerfest, men i en litt annen stil.

Han sniker seg nemlig forbi pressen og kommer kjørende på motorsykkel, inn bakveien.

BAKVEIEN: Marius Borg Høiby ankom ELLE-sommerfesten via bakveien. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Bianca Ingrosso (28), influenser

SVENSK INFLUENSER: Bianca Ingrosso har tatt turen til Norge. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Dagny (32), artist

PÅ LØPEREN: Artisten Dagny har tatt turen. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Victoria Nadine (24), artist

ARTIST: I likhet med artisten Dagny, møtte også Victoria Nadine opp. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Jonas Braaten (21), influenser

BAR KROPP: Influenseren har kledd seg for sommervarmen. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Jan Thomas (56), Shaman Durek (48), Harlem Alexander (35)

TRIO: Her møter kjendisstylist Jan Thomas opp med Shaman Durek og kjæresten Harlem Alexander. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Marte Bratberg (33) og Janka Polliani (44), programledere

DUO: Marte Bratberg og Janka Polliani Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Prinsesse Märtha Louise (51)

PRINSESSE PÅ VIFT: Märtha Louise har tatt turen til kveldens sommerfest. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Tinashe Bakasa Roll (38) og Odd-Magnus Williamson (42), komiker og skuespiller



FLERE PAR: Også Tinashe Bakasa Roll og mannen Odd-Magnus Williamson skal feire i kveld. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Tale Torjussen (18), skuespiller og Leah Isadora Behn (18), influenser