Her strømmer stjernene til løperen

I kveld er det duket for Gullballen, eller Ballon d'Or som det heter på fransk. Prisutdelingen foregår i Paris, hvor flere av de største fotballtalentene verden over er samlet for å delta.

Stjernene som er ventet å ankomme den røde løperen er blant annet de nominerte fotballspillerne Erling Braut Haaland (23) og Lionel Andrés Messi (36).

Se bildene fra den røde løperen her:

UEFA PRESIDENT: Aleksander Ceferin. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

KLEDD I GRÅTT: Den franske spissen Kylian Mbappe er på plass. Foto: Franck Fife

KOM MED FAMILIEN: Messi har tatt med seg familien på årets prisutdeling. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

FAVORITT: Lionel Andrés Messi er storfavoritt under kveldens utdeling. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

STJERNE: David Beckham dukket opp på den røde løperen. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

TENNISSPILLER: Serbiske Novak Djokovic deltar på utdelingen. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

JUDE BELLINGHAM: Bellingham spiller for Real Madrid. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

VINICIUS JUNIOR: Real Madrid's Vinicius Junior er på plass. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

LAUTARO MARTINEZ: Inter Milan's Lautaro Martinez med kona Agustina Gandolfo. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

İLKAY GUNDOGAN: Midtbanespiller for Manchester City İlkay Gundogan med kona Sara Arfaoui. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

SAMMEN PÅ LØPER: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen kom sammen på den røde løperen. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

DIDIER DROGBA: Tidligere fotballspiller Didier Drogba sammen med kjæresten Gabrielle Lemaire. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

RUBEN DIAS: Manchester City's forsvarsspiller Ruben Dias. Foto: Franck Fife / AFP

RODRI: Manchester City-spiller Rodri sammen med kjæresten Laura. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

JULIAN ALVAREZ: Manchester City's Julian Alvarez sammen med kjæresten Maria Emilia Ferrero Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

BERNARDO SILVA: Manchester City's Bernardo Silva med kona Ines Tomaz Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

MED FAMILIEN: Eden Hazard har med seg familien på rød løper. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters

DJIBRIL CISSE: Den tidligere fotballspilleren Djibril Cisse har ankommet prosutdelingen. Foto: Franck Fife / AFP

EMILIANO MARTINEZ OG KONA: Argentinske Emiliano Martinez og kona Mandinha Martinez. Foto: Stephanie Lecocq / Reuters