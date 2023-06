Her strømmer kjendisene til årets Elle-sommerfest

Den årlige sommerfesten går av staben på Villa Heftye i kveld. Se alle kjendisene på ELLEs sommerfest her.

Motemagasinet Elle inviterer tirsdag kveld til sin årlige sommerfest på Villa Heftye i Oslo.

Til kveldens store kjendisbegivenhet strømmer i tradisjon tro, flere av Norges største kjendiser og mote-ikoner til den gule løperen.



Anniken Jørgensen (27), influenser

FORLOVET: Influenseren Anniken Jørgensen og forloveden, Theo. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Den siste tiden har influnserne Sophie Elise Isachsen (28), Isabel Raad (29), Anniken Jørgensen (27), bedre kjent som annijor, og Nora Haukeland (26), vært kryptiske i sine sosiale medier om et nytt hemmelig prosjekt.

Det har satt fart på ryktene om at de fire influenserne er i gang med innspillingen til en ny TV-serie.

Når God kveld Norge møter Jørgensen på den gule løperen, er hun svært kryptisk.

– Jeg har veldig lyst til å fortelle det, men jeg har ikke lov til å si så mye. Men det er et gøy konsept.

Marna Haugen (42), influenser

Influenseren Marna Haugen avslører at hun ikke lenger er singel.

– I am not single anymore, sier hun med en god latter, til God kveld Norge.



Hun forteller at paret har det fint sammen, men hvem den utkårede er derimot, ønsker hun ikke å avsløre.

– Det er en privatperson, vi vil ha det på den måten der, tilføyer hun.

BEKREFTER FORHOLD: Marna Haugen forteller at hun ikke er singel lengre. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Vendela Kirsebom (56), tidligere modell og programleder og Petter Pilgaard (43), tidligere programleder og realitydeltaker

Ekteparet stiller opp på den gule løperen på årets ELLE-sommerfest.

Kirsebom har på seg brudekjolen som hun giftet seg i i fjor, og de legger ikke skjul på at de har det fint sammen.

Likevel har de en drøm om å fornye bryllupsløftene i Italia.

– Vi snakker om at det var en så fantastisk dag så vi hadde gjerne gjort det igjen, sier Kirsebom.



Kan det bli et bryllup nummer to?

– Ja, kanskje det svarer ekteparet i kor.

Pilgaard forteller at drømmeplassen hadde vært i Italia.

EKTEPAR: Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom møttes på «Farmen kjendis». Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Sigrid Bonde Tusvik (43) og Lisa Tønne (45), komikere

Podkast-dronningene Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne dukket også opp på den årlige sommerfesten.

TØNNE OG TUSVIK: Lisa Tønne (t.h) og Sigrid Bonde Tusvik Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Tønne stiller opp på festen i det hun omtaler som eks-badedrakten til Sigrid, som hun har arvet av henne.

Isabel Raad (29), influenser

ISABEL RAAD Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Bianca Ingrosso (28), influenser

SVENSK INFLUENSER: Bianca Ingrosso har tatt turen til Norge. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Dagny (32), artist

PÅ LØPEREN: Artisten Dagny har tatt turen. Foto: Lill Kristin Fenstad

Victoria Nadine (24), artist

ARTIST: I likhet med artisten Dagny, møtte også Victoria Nadine opp. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Jonas Braaten (21), influenser

BAR KROPP: Influenseren har kledd seg for sommervarmen. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Jan Thomas (56), Shaman Durek (48), Harlem Alexander (35)

TRIO: Her møter kjendisstylist Jan Thomas opp med Shaman Durek og kjæresten Harlem Alexander. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Saken oppdateres fortløpende!