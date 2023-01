Her er Piqués siste stikk mot eksen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Shakira synger ut om at eksen har byttet en «Ferrari mot en Twingo». Nå slår Piqué tilbake med full styrke.

I fjor gikk Shakira (45) og fotballspilleren Gerard Piqué (35) hver til sitt, og satte dermed en strek over det 12 år lange forholdet.

Piqué skal nå ha fått seg en ny flamme, den 23 år gamle Clara Chia Marti.

Det har ikke gått Shakira hus forbi: Torsdag kom hun med sin nyeste singel, «BZRP Music Sessions #53», hvor hun latterliggjør eksen og hans nye flamme.

I sangen, som hun har med DJ-en Bizarrap, sier hun følgende:

«Jeg tar deg ikke tilbake, ikke om du gråter, ikke om du kneler»,

OG:

«Jeg er verdt to 22-åringer»

«Jeg var 'out of your league', og derfor er du nå sammen med noen på ditt eget nivå».

«Du byttet ut en Rolex med en Casio».

«Du byttet ut en Ferrari med en Twingo».

I teksten synger Shakira om at eksmannen har gått fra en Rolex til en Casio, hvor hun angivelig mener han har senket egen standard. Linjen er også en klar referanse til eksmannens Casio-samarbeid.

Ifølge The Guardian fikk sangen og videoen 63 millioner visninger i løpet av 24 timer.

I skrivende stund er sangen verdens mest populære sang. Den har på kun fire dager fått over 42 millioner streams på Spotify, og 122 millioner visninger på Youtube. Sangen har også slått rekorder, på begge plattformene.

Nytt stikk fra Piqué

I en ny tiktok-video ser vi Piqué kjøre rundt i en Twingo, mandag morgen. Dette er det andre stikket til Shakira, etter hun kom ut med sin nye låt.

Stikket er etter at Shakira sang: «Du byttet ut en Ferrari med en Twingo».

– Casio varer evig

I en ny YouTube-video har nå Barcelona-spilleren annonsert sitt samarbeid med klokkemerket Casio:

«Casio har sendt oss armbåndsur. Vi nådde en sponsoravtale med Casio».

Han kom også med et stikk til sangerinnen, hvor han sa:

«Casio varer evig».

Casio kom selv med en kommentar til samarbeidet med fotballspilleren, med et innlegg på Instagram. Her skrev de som følger: «Vi elsker å få dette sprutet på oss».

Tør ikke forlate huset

Etter Shakira slapp sin nye singel skal Piqués nye dame, Clara Chias liv blitt «et helvete».

spanske medier.

23-åringen kan ikke forlate huset fordi hun får så mye hets av den spanske presse.

Hetsen skal angivelig være så krass at Chia har låst seg inne i huset for å få fred, noe hun ikke får andre steder.

Var sammen i 12 år

Shakira og Piqué møttes i 2010, og har to barn sammen. De gikk fra hverandre i fjor etter å ha vært kjærester i tolv år.

Piqués nye flamme, Clara Chia, jobber i TV-selskapet til Piqué, Kosmos. Det skal ha vært her det nye paret møttes.

Heks på balkongen

Shakira er nabo med Piqués mor, og har balkong med utsikt utover eks-svigermors blokk. Etter at sangen kom ut, har hun satt opp en heksedukke, som ser bort på svigermorens bosted.

Sangeren skal også ha spilt sin nye sang på fullt volum for naboene sine.

Daily Mail.

Shakira placed a witch doll in front of Pique's mother's house. pic.twitter.com/bS4Py9Z9Au — Pop Tingz (@ThePopTingz) January 14, 2023

I desember møtte Shakira og Gerard Piqué opp i retten. De står overfor en pågående barnefordelingssak. Eksparet har barna Sasha (7) og Milan (9) sammen.

Daily Mail.