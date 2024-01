Her er kveldens antrekk: – Får terningkast seks

I natt flokket flere av verdens største stjerner seg til den røde løperen, under den gjeve TV- og filmprisutdelingen. Moteprofil Janka Polliani bedømmer et par av antrekkene.

Flere av verdens største stjerner var i natt samlet for å hedre de beste innen film og TV, under den årlige Golden Globes-utdelingen.



I forkant av selve prisutdelingen bød den røde løperen på et eget show, hvor stjernene dukket opp i en rekke flotte antrekk.

God kveld Norge har vært i kontakt med moteprofil, Janka Polliani (45), som har delt sine meninger om kveldens antrekk.

– Golden Globes er jo elitens mulighet til å skinne på den røde løperen, men de har også en dresskode. Den er formell eller galla, det betyr derfor at det er mange som går i lange kjoler. Jeg synes det var veldig mange fantastiske antrekk i år, sier hun.

Se stjernene på den røde løperen her:

TOK MED EKTEMANNEN: Margot Robbie hadde med seg ektemannen Tom Ackerley. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Frøken Barbie. De har lagd en kjole sammen med Armani, som er inspirert av Superstar-Barbie fra 1977. Jeg synes referansen er veldig kul, men tenker at Margot Robbie må komme litt vekk fra Barbie-epoken sin. Hun ser fantastisk fin ut, men nå må hun litt vekk fra rosa. Synes vi ikke det?



LOT KONA SKINNE: Tom Kaulitz lot kona, Heidi Klum, skinne på løperen. Foto: MIKE BLAKE

– Heidi Klum er jo definisjonen på levende barbie i denne røde, store Sophie Couture kjolen. Fantastisk fin gallakjole, men det blir litt «babete» for meg, sier Polliani.



DRØMMEKJOLE: Julianne Moore i ullkjole fra Bottega Veneta. Foto: Jordan Strauss

– Julianne Moore i den Bottega Veneta kjolen i ull. Det er drømmekjolen over alle drømmekjoler. Jeg synes det er så kult at hun som er rødhåret også går i rødt. Jeg har lyst til å farge håret mitt NÅ!



SITTER SOM EN KULE: Moteprofilen skryter av Kristin Wiigs antrekk. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Jeg synes dette er et eksempel på at den lille svarte ikke trenger å være kjedelig. Et fantastisk antrekk til henne, som sitter som en kule.



STRÅLTE: Selena Gomez strålte på den røde løperen. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Selena Gomez gikk i en rød custommade Armani Privé, med svarte krystallblomster, med en moderne cut-out. Hun overrasket kanskje fordi kjolen ikke var gulvlang, så denne kjolen er fantastisk fin til henne.

BLOMSTER: Florence Pugh kledd i en rød kjole med detaljer. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Florence Pugh var vel kanskje en av de kvinnene som fikk aller mest oppmerksomhet i sin gjennomsiktige, røde Valentino kjole, med blomsterdetaljer. Jeg synes det er veldig kult, hun beholder identiteten sin i denne kjolen. Om det er kveldens flotteste antrekk, det synes jeg absolutt ikke, men en flott kjole, sier moteprofilen.



TERNINGKAST SEKS: Skuespiller Natalie Portman i kjole fra Dior. Skuespillerinnen får terninkast seks av moteprofilen. Foto: Jordan Strauss

– Natalie Portman får terningkast seks av meg i denne Dior-kjolen. Fy søren, for et fantastisk kjole. Et godt eksempel på at galla fortsatt kan være klassisk, men skille seg veldig ut.



MASKULINT: Artist Billie Eilish skilte seg ut på løperen ved å kjøre på med et mer maskulint antrekk. Foto: MICHAEL TRAN

– Er det en dame som aldri lar seg rikke når det kommer til dresskode, så er det Billie Eilish. Hun blandet punk og uskyldig «school girl chic» i en oversized blazer, sier Polliani og legger til:

– Hun er dritkul, men om jeg synes det er noe for Golden Globe, det synes jeg absolutt ikke. Jeg synes hun ikke går «all in» her, at hun gjør noe helt annet enn alle andre, det er riktig, men dette synes jeg ikke passer inn på Golden Globe.



EN AV KVELDENS FINESTE: Janka Polliani mener Hailee Steinfeld var en av kveldens best kledde. Foto: Jordan Strauss

– Hun ser helt fantastisk ut. Hun har en custommade Prada, gulvlang, rosa kjole. Jeg setter veldig referanser til «Breakfast at Tiffanys» og Audrey Hepburn. Fantastisk fin look. En av kveldens fineste, mest stilfulle antrekk synes jeg.



DETALJER: Artist Dua Lipa. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Jeg forventet inget mindre fra Dua Lipa, som har på seg Schiaparelli, som har vært et stort IT-merke de siste årene. Allikevel så skiller ikke sort seg så mye ut, som Dua Lipa pleier å gjøre. Vakkert, men jeg har sett henne gjøre så mye kulere ting.



KJEDELIG: Janka Polliani synes antrekket til Jennifer Aniston ble kjedelig. Foto: MIKE BLAKE

– Dette synes jeg rett og slett var skikkelig kjedelig. Hun er en smellvakker dame, men dette var ikke noe for Golden Globe, mener Polliani.



GRØNT ER SKJØNT: Taylor Swift dukket opp i en grønn, glitrende kjole. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

– Jeg synes Taylor Swift løser dresskoden fantastisk. Hun har på seg en sexy sequin kjole fra Gucci, med grønne paljetter. Jeg synes hun rocker looken og beholder sin egen identitet og stil, samtidig som hun følger dresskoden, sier Polliani.



ENKELT OG STILIG: Leonardo DiCaprio. Foto: AMY SUSSMAN

– Noen ganger skulle jeg ønsker jeg var mann, som bare kunne ha tatt på meg «tuxedoen» innerst i skapet. Det føles det litt som Leonardo DiCaprio har gjort her.

HELT RÅ: Janka Polliani synes Lenny Kravitz var helt rå på løperen. Foto: MICHAEL TRAN

Barry Keoghan. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

SØLV: Naomi Watts kledd i en lang, glitrende sølvkjole. Foto: Jordan Strauss

VINNER: Cilian Murphy ble en av kveldens store vinnere. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

BLÅ DRESSJAKKE: Matt Bomer. Foto: Jordan Strauss

KLASSISK: Jennifer Lawrence i en klassisk kjole. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

GULL: Emma Stone kledd i gull for anledningen. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

UTEN KYLIE: Timotheé Chalamet hadde med seg Kylie Jenner på utdelingen, men ikke på den røde løperen. Foto: MIKE BLAKE

Gillian Anderson. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

Elizabeth Olsen. Foto: MICHAEL TRAN

Julia Garner. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

Amanda Seyfried. Foto: MICHAEL TRAN

Meryl Streep. Foto: MIKE BLAKE

Jennifer Lopez. Foto: Jordan Strauss

Jonathan Bailey. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

Elisabeth Banks. Foto: MICHAEL TRAN