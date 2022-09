Her er de nye skuespillerne

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ukens episode av «House of the Dragon» hopper ti år frem i tid. Her er de nye stjernene som erstatter de yngre skuespillerne.

«House of the Dragon»

Fansen av HBO-serien har vært klar for tidshoppet som kom under mandagens episode av «House of the Dragon».

Derfor har serien nå byttet ut to av sine hovedkarakterer, og en håndfull av de yngre karakterene i serien.

Nedenfor får du se hvem som tar over stafettpinnen som de kjente karakterene.

Emma D’arcy (30) som Rhaenyra Targaryen

BYTTES UT: Milly Alcock (til venstre) og Emma D’arcy som Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

Milly Alcock (22) har blitt en av seriens store stjerner, og fansen har vært svært fornøyd med hennes portrettering av prinsessen av Dragonstone. Arvingen til jerntronen vil videre bli spilt av den britiske skuespilleren Emma D’arcy.

Tidligere har D’arcy spilt Naomi Richards i Netflix-miniserien «Wanderlust» fra 2018. D’arcy hadde også en rolle i filmen «Misbehaviour» fra 2020.

Olivia Cooke (28) som Alicent Hightower

DRONNING: Emily Carey (til venstre) byttes nå ut med Olivia Cooke som Alicent Hightower. Foto: HBO Max

I seriens første fem episoder er det Emily Carey (19) som har portrettert dronning Alicent Hightower. Nå er det Olivia Cooke som tar på seg rollen videre.

Tidligere har Cooke spilt i en rekke filmer, blant annet som Rachel i «Me and Earl and the Dying Girl» fra 2015, og som Samantha Cooke i «Ready Player One» fra 2018.

Nanna Blondell (36) som Laena Velaryon

SVENSK SKUESPILLER: Savannah Steyn (til venstre) byttes ut med svenske Nanna Blondell. Foto: HBO Max

Det er faktisk to skuespillere som har spilt den eldste av Velaryon-barna allerede. Nova Foueillis-Mosé (12) spiller Laena som barn, og Savannah Steyn (22) som tenåring. Nå er det den svenske skuespilleren, Nanna Blondell som får prøve seg i rollen.

Blondell har blant annet spilt mot «Game of Thrones»-skuespiller Kristoffer Hivju, i den norske kriminaldramaserien «Twin» fra 2019.

Mange vil også kjenne igjen den svenske stjernen fra Marvel' «Black Widow» fra 2021. Der spilte hun rollen som Ingrid.

John Macmillan som Laenor Velaryon

VELARYON: Theo Nate (til venstre) har de siste fem episodene spilt Laenor Velaryon, nå er det John Macmillian sin tur. Foto: HBO Max

Den neste i rekken av Velaryon-barna ble tidligere spilt av Theo Nate. Nå skal rollen spilles av John Macmillian.

Han har medivrket i en rekke filmer og serier, blant annet som Ronald i «Chewing Gum» fra 2015.

Ty Tennant (20) som Aegon Targaryen

VOKST OPP: Ty Tennant spiller Aegon Targaryan. Foto: HBO Max

Aegon Targaryen har vokst opp, og er klar for å kjempe mot søsteren om sin plass på jerntronen.

Den unge skuespilleren har tidligere hatt en rolle i «Tolkien» fra 2019.

Ty Tennant er sønnen til skuespiller David Tennant, som er kjent for sin rolle som den tiende doktoren i «Doctor Who» (2005-2010). Flere vil også kjenne han igjen fra filmserien «Harry Potter», der han spilte Barty Crouch Jr (2005).

Dette er «House of the Dragon» HBO-serien «House of the Dragon» er basert på George R.R. Martins bok «Fire & Blood», og består av 10 episoder. Den utspiller seg omtrent 200 år før hendelsene i den populære serien «Game of Thrones», og forteller historien om huset Targaryen.

Har du enda ikke sett «House of the Dragon»? Da kan du sjekke ut videoen under, som forteller deg det du trenger å vite om serien.