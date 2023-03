Her er årets vinnere under Regnbuegallaen 2023

GOD KVELD NORGE (TV 2): I kveld er det duket for prisfest hvor små og store hverdagshelter i den skeive kampen hedres. Her er årets vinnere og nominerte.

Noman Mubashir og Emma Ellingsen er kveldens vertskap når gallaen går av stabelen på Chateau Neuf.

Etter fem år børstes det støv av Regnbuegallaen, tidligere kjent som GayGalla. Det nye navnet er et forsøk på å favne hele det skeive miljøet.

Også enkelte priskategorier er endret.

Prisen som tidligere het «Årets hetero» heter nå «Årets alliert», mens «Årets homo» har blitt endret til «Årets skeive forbilde».

De ti forskjellige prisene kåres av en jury bestående av personer fra alle de politiske partiene, FRI, Skeiv ungdom og Skeiv verden.

PROGRAMLEDERE: Programlederne for kvelden er Noman Mubashir og Emma Ellingsen. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Regnbuegallaen ønsker å vise at det er viktig at man fortsetter å kjempe for at Norge er et tolerant og mangfoldig samfunn å leve i.

Under følger en liste over alle priskategoriene og nominerte. Saken oppdateres fortløpende under utdelingen.

Årets skeive forbilde

Tonje Brenna og Pamela the Pam hadde gleden av å dele ut kveldens første pris som gikk til Christine Marie Jentoft.

DELTE UT PRIS: Kunnskapsminister Tonje Brenna delte ut prisen årets skeive forbilde sammen med Pamela the Pam. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Hun er kjent som LHBT-forkjemper, samfunnsdebattant og tidligere blogger.

– Først og fremst skal jeg takke folk. Blikk var de første som ga meg en plattform. Tusen takk til Espen Esther! Du er grunnen til at jeg står her. Jeg trodde ikke jeg kom til å vinne, jeg er helt stum, sier Jentoft i sin takketale.

De andre nominerte i kategorien var Bent Høie, Lise Klaveness, Zutana, Morten Hegseth og Silje Nordnes.

Årets allierte

Prisen for årets allierte gikk til Ingun Vik, leder for Helsestasjon for Kjønn og Seksualitet (HKS).

Juryens begrunnelse er at Vik er en tydelig stemme i et dypt splittet medisinsk miljø i Norge.

– Som leder av HKS er Ingun opptatt av en individuell tilnærming til sine klienter. Med varme og omsorgsfull tilnærming til den enkelte.For mange er helsestasjonen et livsavgjørende sted for dialog og behandling. Ingun Wik ved HKS er klar i sin tale om at Rikshospitalet er uforsvarlig restriktiv.

Under sin takketale sier hun at å være en alliert er en selvfølge.

– Takk for at dere har vært så tålmodig. Jeg vil gi en cred til Oslo kommune som har gitt støtte til HKS. Jeg er sjokkert over at vi ikke har kommet lengere i Norge, men jeg skal kjempe videre, sier Vik fra scenen.

De andre nominerte var Kong Harald V, Eirik Kristoffersen, Petter Stordalen og Britt Bøymo.

Årets begivenhet

Folketoget vant prisen for årets begivenhet.

Folketoget ble arrangert etter at den offisielle Pride-paraden ble avlyst etter terroren i fjor sommer. Mange samlet seg i gatene til et folketog fra Grønland i Oslo til åstedet for terroren dagen før.

De andre nominerte var samlingen foran rådhuset, sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke, Regnbuetoget og Oslo Pride.

Årets podcast

Siv Jensen og Morten Hegseth deler ut prisen årets podcast.

Fra scenen forteller Hegseth om vennskapet sitt med Jensen.

– Vi hadde dårlig stemning og jeg skrev kronikk om Siv, men så ble vi naboer. Hun banket på døra med olivenolje og rødvin, og da ble vi venninner, sier Hegseth.

GODE VENNER: Morten Hegseth og Siv Jensen har blitt gode venner etter at de ble naboer. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

– Mange har lurt på om Siv er lesbisk, og det er hun ikke. Men hun er en homse i en rødvinsmarinert kvinnekropp, sier han til en fullsatt sal med latter.

Det var Trans Norge som endte med å vinne denne kategorien.

– Tusen hjertelig takk, vi har heller ikke forberedt noen tale. Vi tenkte vi var på listen som et «trans-alibi». Tusen takk til alle de transfolkene som har deltatt og som har delt sine historier, sier representantene fra Trans Norge i sin takketale.

De andre nominerte var Poenget, Baarli og Benjamin går i terapi og Camilla Lorentzen.

Årets drag

Victor Sotberg og Joakim Kleven deler ut prisen årets drag.

– Vi liker å kle oss ut og skinne litt ekstra. Blant oss i kveld har vi de som har tatt drag til nye høyder. Drag er kunst! Drag er noe helt for seg selv, sier duoen fra scenen før de avslører at vinneren av prisen er Frida Marida (Hani Assaf).

– Jeg skulle prøve å ta talen på norsk, men jeg er full allerede. Så det blir på engelsk. Tusen takk alle sammen, kos dere i kveld, sier Frida Marida fra scenen.

VANT PRIS: Frida Marida vant prisen årets drag. Foto: Andrine Nerland / God kveld Norge

De andre nominerte var Gutta (Desiree Vaksdal, Josephine Collins, Lærke Grøntved og Ann-Christin Kongsness), Mimi Divine (Shlomi Ruimi-Askildsen), Pamela the Pam (Marius Hagen), Skrellex (Kai Thomas Ryen Larsen), Bleach Boo-Boo (Alexander Emanuel Waal Hem).

Årets influencer

Til å dele ut prisen årets influencer var komikerne Kevin Vågenes og Cecilie Steinmann Neess på scenen.

Vinneren ble Joakim Kleven.

– Jeg var så nervøs for å dele ut pris tidligere, at jeg ikke engang tenkte at det her skulle skje!

VANT: Joakim Kleven vant prisen årets influenser. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

– Da jeg var på GayGalla sist for ti år siden, var jeg så nervøs at jeg drakk meg så full at jeg endte opp med å komme ut av skapet den kvelden, avslører Kleven fra scenen.

De andre nominerte var Camara Lundestad Joof, Tiril Skår, Emma Schneider, Emma Ellingsen og Guro Jabulisile Sibeko.

Årets idrettsprofil

Silas og Emil Massa Vasstrand deler ut prisen årets idrettsprofil.

– Vinneren er en uredd stemme for de skeives rettigheter og ble verdenskjent under VM i Qatar, da hun ble omtalt som fotballhistoriens mest kontroversielle fotballpresident. Årets vinner er Lise Klaveness!

Klaveness er ikke til stede på gallaen, men leverte sin takketale over video.

– Jeg takker for prisen, for jeg vet det var mange andre som fortjente den akkurat like mye. Det har vært ett år der det å ha vært en del av en regnbuefamilie har betydd mye.

ÅRETS IDRETTSPROFIL: Lise Klaveness ble kåret til Årets idrettsprofil. Her fotografert i Qatar tidligere. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Etter all utrygghet som har oppstått i fjoråret er det viktig å kjempe enda hardere mot rettighetene Vi skal kjempe enda hardere for rettighetene. Kos dere i kveld, sa hun fra Slovenia.

De andre nominerte var Astrid Urenholdt Jacobsen, Guro Reiten, Stian Grastveit, Ola Hoftun Lillelien og Tom Harald Hagen.

Årets underholdning

Kjæresteparet Jan Thomas og Harlem Alexander deler ut prisen årets underholdning.

– Vi elsker jo glitter og glamour. Det er alltid viktig at noen av ens egne heier på deg. Alle trenger en klapp på skulderen for det de er og det de gjør, sier Jan Thomas.

DELTE UT PRIS: Kjæresteparet Harlem Alexander og Jan Thomas delte ut prisen årets underholdning. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

– Det er så hyggelig å samles til en sånn galla, for å kunne hylle og heie på hverandre, legger Harlem Alexander til.

Vinneren av årets underholdning gikk til teaterstykket Evangeliet etter Jesus.

Stykket ble satt opp ved Teater Innlandet og markerte Skeivt kulturår 2022 med norgespremiere på den banebrytende teaterprekenen med Norges egen transpionér, Esben Esther Pirelli Benestad som Jesus, i Terje Strømdahls regi.

– Vi takker Teater Innlandet og alle involverte. Vi takker også politiet som har beskyttet oss i alle forestillinger. Det er lys inni oss, et lys inni hver av oss. Vår jobb er å bringe det frem så det kan skinne, sier Pirelli Benestad i takketalen.

De andre nominerte var himmelens dronning, HEN, Drag Me Out, Lovlig skeivt, Drags og UT: Solid skeivt perspektiv.

Årets «Stå-på»

Oslo Pride

Reidar Engesbak

Espen Esther Benestad Pirelli

Reclaim Pride i Oslo

Ingunn Vik/HKS

Nina Bahar

Årets ærespris

De nominerte holdes foreløpig hemmelig.