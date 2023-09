Her dukker gjestene opp til det storslåtte kjendisbryllupet

GIFTER SEG: Lørdag er det duket for bryllupet til Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson. Foto: Beate Oma Dahle

Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen (23) og hans utkårede Elisabeth Asserson (23) feirer i dag kjærligheten.

Paret, som har vært sammen de siste syv årene, gifter seg lørdag i Bragernes kirke i Drammen, hvor 120 gjester vil være til stede.

I et intervju med God morgen Norge for to år siden, åpnet Ingebrigtsen opp om hvordan han møtte sin kommende kone.



– Jeg har levd et veldig spesielt liv. Da jeg var rundt 14 eller 15 år, så manglet det noe i livet mitt. Spesielt sosialt sett, da jeg valgte vekk en del ting for å bli så god som jeg ville, fortalte han den gang.



Løpestjernen gikk i denne perioden på skole hjemme i Sandnes, og i en av mattetimene møtte han Elisabeth.

Dette ønsker paret seg i bryllupsgaver

Allerede som 18-åringer ble paret samboere, og Asserson har delt aktivt i sosiale medier hvordan livet deres utspiller seg.



Den gang flyttet paret inn i en leilighet sammen, men i 2022 kjøpte de et hus.

For noen måneder tilbake fortalte Assrrson i et intervju med Tilbords at ønskelisten til bryllupet inneholder en miks av klassisk og farger.



– Vi prøver å ønske oss gaver som passer stilen i det nye huset. Og så er vi glade i elegante ting, har vi funnet ut. Å velge servise har ikke vært enkelt når det finnes så mange fine, vi har vurdert flere serier som har gullkant og mønster, sa Asserson til Tilbords.

Se gjestene ankomme bryllupet her!

MOR ANKOMMER: Mamma Tone er på plass Foto: Caroline Jensen Dale

BRUDEPIKER: Brudepiker ankommer kirken. Foto: Caroline Jensen Dale

BRUDGOM: Jakob Ingebrigtsen er på plass! Foto: Caroline Jensen Dale

HENRIK OG LIVA: Storebror Henrik Ingebrigtsen og hans kone Liva er på plass. Foto: Caroline Jensen Dale

INFLUENSER: Martine Halvorsen er på plass. Foto: Caroline Jensen Dale

LILLESØSTER: Lillesøster Ingrid Ingebrigtsen. Foto: Caroline Jensen Dale

BRUDEN ANKOMMER: Elisabeth ankommer kirken. Foto: Caroline Jensen Dale

OPP KIRKETRAPPENE: Elisabeth går inn i kirken, Foto: TV 2

