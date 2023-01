Her ankommer kjendisene den røde løperen

Saken oppdateres.

Fredag kveld er det duket for kjendisfest i anledning Vixen Awards.

Prisutdelingen er en kåring av Norges beste influensere og sosiale-medieprofiler i 17 ulike kategorier. Utdelingen finner sted 27. januar på Gamle Logen i Oslo.

I år er det rekordmange som har engasjert seg i prisutdelingen, med hele 32.000 nominasjoner og 320.000 stemmer, ifølge en pressemelding.

Her er kveldens nominerte Årets influenser: Mote Jenny Skavlan - @jennyskavlan Jonas Braaten - @jonasbraaten Nina Sandbech - @ninasandbech Morten Hegseth - @mortenhegseth Rawdah Mohamed - @rawdi Rawdah Mohamed - @rawdi Årets influenser: Beauty Eveline Karlsen - @evelinekarlsen Helene Heméra - @helenehemera Julie Fiala - @julie__fiala Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty Tim Kristian - @tim.kristian Årets influenser: Interiør, bolig og uterom Mads Clemmetsen - @madspusseropp Maren Baxter - @marenbaxter Sindre Svines - @plantegutt Stine Skoli Ommedal -@stineskoli Tone Kroken - @tonekrok Årets influenser: Mat August og Martin - @augustogmartin Ellen Aabol - @ellenaabol Emilie Nereng - @emilienutrition Ida Gran Jansen - @idagranjansen Kristoffer Kaayne Kaalsaas - @kaaynelagermat Årets influenser: Sport og trening Hedvig Wessel - @hedvigwessel Johannes Høsflot Klæbo - @johanneshk Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine Magnus Midtbø - @magmidt Odin Kalvø - @odinmkalvo Årets influenser: Livsstil Camilla Lorentzen - @camillalor Hanna-Martine Slåttland Baller - @hannamartinee Julie Lorentzen - @julieevlorentzen Martine Halvorsen - @martine.halvs Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee Årets influenser: Reise og friluftsliv Elias+Kajsa - @eliasandkajsa Helene Myhre - @helenemoo Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose Julie Valsø - @julievalso Nikolai Schirmer - @nikolaischirmer Årets influenser: Underholdning David Mokel - @davidmokel16 Johanne Massey - @johannemasseyy Martha Leivestad - @marthaleivestad69 Nora Angeltveit - @noraangeltveit Oskar Westerlin - @oskarwesterlin Årets influenser: Helse Johanne S. Refseth - @psykolog.med.sovepose Maria Abrahamsen - @psyktdeg Martine Halvorsen - @martine.halvs Kaveh Rashidi - @kavehrashidi Wasim Zahid - @wasimzahid Årets influenser: Bærekraft Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar Fæbrik - @jointhefaebrik Kimiya Sajjadi - @kimiyasajjadi Kristoffer Tvilde - @krisslovesfood Mette Nygård Havre - @spisoppmaten Årets Gullpenn Anne Holt – Facebook Frida Marie Grande - @frida.tegner Ida Fladen - Ida med hjertet i hånden Ida Jackson - @idajackson.no Tonje Garvik - @tonjegarvik Årets sterke mening Anine Olsen - @4nine Ingeborg Senneset - @ingeborgsenneset Kaveh Rashidi - @kavehrashidi Kristin Gjelsvik - @kristingjelsvik Morten Marius Skau - @mort1rulle Årets influenser: Business Camilla Pihl - @camillapihl Fæbrik - @jointhefaebrik Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine Marit Røttingsnes Westlie - @frutimian Årets stjerneskudd David Mokel - @davidmokel16 Ghaem Zafar - @ghaem.zafar Johanne Massey - @johannemasseyy Selene Fjellvang Lie - @seleneliie Sofia Grindeland - @sofiagrindelandd Årets Forbilde Karoline Bratlien - @karoline.bratlien Lise Klaveness - @liseklaveness Morten Marius Skau - @mort1rulle Sumaya Jirde Ali - @sumayajirde Folkets Favoritt Julie Fiala - @julie__fiala Jørgine Massa Vasstrand - @funkygine Leah Isadora Behn - @notleahhhbeauty Sara Emilie Tandberg - @saraaemiliee Therese Lien - @therese.lien Årets influenser Frida Marie Grande - @frida.tegner Hanne-Lene Dahlgren - @hannelenesvegetar Jenny Skavlan - @jennyskavlan Julie Lorentzen - @julieevlorentzen Mads Hansen - @mads_hansen11

Tok med ukjent kjæreste

Landets største influensere ankommer den røde løperen for å delta på kjendisfesten.

Høygravide Bloggerne-profil, Sara Emilie Tandberg dukket opp på den røde løperen.

Tandberg forteller at hun hadde sine tvil om å dra på prisutdelingen, til tross for nominasjon i to kategorier: folkets favoritt, og årets livsstil.

– Man har jo gått opp 20 kg, det er litt ubehagelig, deler influenseren.

– Jeg tenkte jeg ikke ville dra på Vixen, men da måtte jeg bare tenke «skjerp deg!».

Tandberg forteller at hun selv heier på sin bestevenninne Therese Lien i kveld, samt paret Camilla og Julie Lorentzen.

– Jeg håper de blir skikkelig anerkjent i kveld, sier Tandberg.

Videre røper Bloggerne-profilen at hun har tatt med kjæresten sin i kveld, men at han ikke ønsker å vise seg på den røde løperen helt enda.

– Vi tar det i hans tempo, anerkjenner Tandberg.

Therese Lien dukket opp i en brudekjole på den røde løperen.

– Jeg tenker gå «all inn» eller ingenting, sier hun om kjolevalget.

Videre forteller Lien at hun selv mener at det er en stor seier for vanlige folk at hun selv er finalist i kveld.

– Jeg er innstilt på å kose meg og ha en fin kveld, sier hun til God kveld Norge.

Dukket opp etter innleggelse

RØD LØPER: Kristin Gjelsvik på løperen. Foto: Lill Kristin Fenstad / God kveld Norge

Tidligere i januar ble det kjent at Kristin Gjelsvik var innlagt på sykehus med intens hodepine.

Fredag kveld dukket hun opp på den røde løperen. Influenseren forteller at hun nå har fått medisiner og føler seg mye bedre.

I 2020 raste Gjelsvik mot Sophie Elise i sin vinnertale.

Til God kveld Norge forteller Gjelsvik at hun ikke skal holde tilbake i år heller.

– Jeg skal da klare å fyre opp litt på scenen hvis jeg får muligheten til det, røper hun.

Kom med stikk mot nedleggelse

Tidligere i januar ble det kjent at psykolog Maria Abrahamsen er gravid.

Hun dukket opp med bar mage på den røde løperen. På magen står det skrevet i store bokstaver «BRØL!».

– Som dere sikkert har fått med dere så har det skjedd ganske mye med barselomsorgen i Norge den siste uken.

Hun sikter til nyheten om at ABC-enhetene vil stenge dørene for godt, som ble bekreftet tirsdag denne uken.

BRØL: Psykologen kom med klar beskjed. Foto: Andrine Nerland / God kveld Norge

Abrahamsen forteller at hun ønsker å bruke plattformen og stemmen sin på vegne av alle kvinner som er gravide og som har planer om å bli gravide.

– Jeg håper det får litt oppmerksomhet, anerkjenner Abrahamsen til God kveld Norge.