GOD KVELD NORGE (TV 2): Det gikk hett for seg på kjøkkenet under denne ukens første episode av Camp Kulinaris.

I forrige uke var det Ola-Conny Wallgren (59) som måtte forlate Camp Kulinaris. Svensken fikk så velge denne ukens kjøkkensjef, men til forskjell fra de forrige skulle det nå velges ut to sjefer.

Valget falt på Henrik Elvejord Borg og Bård Hoksrud. Deretter ble de delt inn i to lag.

Hoksrud fikk med seg Monica Nyhus, Lydia Gieselmann og Isak Noor på sitt lag. Borgs lag bestod av Ellen Aabol, Mutta Billah og Trude Drevland.

Dynamikken i lagene skulle vise seg å være svært forskjellig. Hoksrud og laget hadde fokus på effektivitet, men Borg ønsket at laget skulle ha lave skuldre og ta det mer med ro. Dette falt ikke i smak hos alle lagmedlemmene.

– Andre planer enn å følge kjøkkensjefens ord

Til God kveld Norge forteller Borg at han synes uken som kjøkkensjef var krevende og mener to av deltakerne gjorde det ekstra utfordrende.

– Det var spesielt krevende med Trude og Ellen på laget som hadde andre planer enn å følge kjøkkensjefens ord.

God kveld Norge har vært i kontakt med Trude Drelvand som ikke ønsket å kommentare saken. Vi har også forsøkt å få en kommentar fra Aabol, som foreløpig ikke har svart på våre henvendelser.

TV-profilen forteller at han valgte å lede laget slik han gjorde, fordi han var lei av å bruke tolv timer på kjøkkenet hver dag.

– Det finnes ikke helger i en TV-produksjon, så jeg var rett og slett sliten. Dessuten så synes jeg ikke man skal ta alt så blodseriøst hele tiden. Livet er til for å nytes, selv på Camp Kulinaris.

– Angrer ikke et sekund

Borg forteller at stemningen ble dårlig på grunnlag av konflikter innad i laget rundt hvordan uken skulle løses.

– Halve laget stresset noe så grassalt, noe som gikk utover lagånden. Mutta og jeg chillet kanskje grassalt også. Det var rett og slett krasjende personligheter.

Selv angrer ikke den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren på hvordan han valgte å lede laget.

– Jeg angrer ikke et sekund på lederstilen på kjøkkenet. Stort sett i livet så går det best når man har lave skuldre.

UENIGHETER: Det var flere uenigheter innad i det blå laget. Foto: Viaplay

– Det ble litt drama

Mutta Billah synes uken startet bra og var fornøyd med lederstilen til Borg.

– Henrik var tydelig på at vi skulle ta det chill, noe som passet meg veldig bra, så jeg var fornøyd! Men ikke alle var like begeistret for denne taktikken. Det føltes som om det var en dragkamp i laget vårt, de som ville ta det med ro og de som ville jobbe mer, sier Billah til God kveld Norge.

Han forteller at det ble litt drama under innspillingen, og at flere var misfornøyde. I etterkant ser Billah at å chille kanskje ikke var det beste løsningen for alle.

– Jeg skjønner Trude og Ellen veldig godt! Uansett hva som skjedde på kjøkkenet, så visste vi at alt som ble sagt, blir sagt med kjærlighet! Så det var alltid gode vibes på slutten av dagen og alle var venner, sier Camp Kulinaris-deltakeren.

Videre forteller han at Borg innførte lunsjpauser under uken som kjøkkensjef, noe som falt i god smak hos Billah.

– Henrik sin lederstil passet meg perfekt. Det beste av alt var at han innførte lunsjpause! Noe vi ikke fikk de to første ukene, forteller han.

– Derfor gir jeg Henrik 10/10 som leder!