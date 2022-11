Henriette Steenstrup avslører nye Pørni-detaljer

JULEGLAD: Henriette Steenstrup forteller at hun er veldig glad i julestemning, noe som gjenspeiler seg i sesong tre av Pørni. Foto: God kveld Norge

Henriette Steenstrup (48) har hittil hatt stor suksess med Viaplay-serien Pørni, som hun både har skrevet selv og spiller hovedrollen i.

Serien om barnevernsarbeideren Pørni traff «hele» Norge og satte seerrekord på strømmetjenesten Viaplay.

Også kritikerne elsket universet Steenstrup hadde skapt. TV 2s anmelder trillet terningkast seks etter å ha sett den første sesongen av dramakomediserien.

Pørni har også blitt solgt til utlandet, og er populær i blant annet Sverige og Spania.

– Jula er jo en tid som kan være tung

Den første sesongen hadde premiere mai 2021, mens andre sesong kom i februar året etter. Nå er premieren på tredje sesong like rundt hjørnet, og for første gang vi får se Middelthon-familien feire jul.

– Jula er jo en tid som kan være tung for mange, sier Steenstrup til God kveld Norge, da vi møtte henne i forbindelse med premieren av den nye sesongen.

Som de fleste som har sett serien kanskje har lagt merke til, er det gjennomgående temaet i alle sesongene døden. For Pørni sin del blir årets julefeiring noe annerledes, da det er ett år siden søsteren gikk bort.

– Det er knyttet en del forventninger til hvordan jula skal være akkurat dette året. Så får de besøk av tante Elisabeth som kommer for å feire jul med de, egentlig fordi hun har en datter som ikke har så lyst å feire med henne. Og da blir det både litt fint og trist da, at hun er med, forteller Steenstrup.

Serieskaperen kan avsløre at det i tillegg til Pørnis søster, dukker opp ytterligere én ny karakter.

– Kripos-Kenneth er en fyr Pørni treffer fordi hun er i offentlig sektor. Hun sitter i et utvalg i Bufdir sammen med Kenneth. De blir veldig gode venner, spesielt på julaften, fordi han opplever en ganske fæl ting med kjæresten, avslører hun og legger til:

– Så får man se da, om det kanskje kan bli noe mer, eller om kommune-Bjørnar spøker litt i bakgrunnen.

Elsker julen som fenomen

Om hvilket forhold hun selv har til døden, sier Steenstrup at hun tenker det er en del av livet som folk håndterer på ulike vis, men som man må tåle.

– I møte med trivialiteter, så kan det bli litt komisk også. Det er jo sånn at selv om noe er tungt og vanskelig, så må man fortsatt handle julegaver, eller ha besøk av elektriker, selv om grunnmuren i livet har falt ut. Så jeg tenker det er en naturlig del av en familie - at noe har skjedd.

– Jeg tror jula er en tung tid for de som har mista noen, eller de som savner noen, sier Steenstrup, men understreker at hun elsker julen som et fenomen likevel.

48-åringen minnes tilbake til jula da hun var 12 år og lå på sofaen mens alt ble fikset rundt henne, i motsetning til hvordan jula er nå.

– Jeg følte ikke jeg ble voksen den dagen jeg fikk barn eller noe sånt, jeg ble voksen den dagen moren min sa «nå tror jeg det er på tide at du og søsteren din tar over julefeiringen», ler hun.

Feirer «selvbedragsjul»

I 2019 giftet Henriette Steenstrup seg med sin nåværende ektemann Rune Assmann. Fra før av har hun to barn sammen med eksmannen Fridtjof Såheim. De skilte lag etter ti års ekteskap i 2016, men fortsatte lenge å feire jul sammen, kan Steenstrup fortelle.

– Nå feirer barna annethvert år hos mor og far. Så det er jo litt trist nå man ikke har de. Det kan man savne.

Steenstrup innrømmer at hun, som mange andre som er skilt med barn gjør, feirer det hun kaller «selvbedragsjul» på lillejulaften for å kompensere.

– Det er jo på de store dagene at man tenker at «ja, her skulle man vært sammen med barna sine», sier hun.

Avslører referanse fra britisk klassiker

Juleplanleggingen starter allerede i oktober, men dette har Steenstrup blitt litt roligere på. Hun begynner dog å spille julemusikk i november, og har «snikdrukket» gløgg i flere uker allerede, men pepperkakebakingen sparer hun til desember.

GULLRUTEN: Pørni vant Gullruten 2022 for beste dramaserie. Foto: Eivind Senneset/TV 2

– Også tenker jeg alltid at vi skal hugge vårt eget juletre, men det blir aldri noe av, forteller hun når vi er inne på temaet juletradisjoner.

Hun, som mange andre, fyller gjerne adventstiden med både julekalendere og julefilmer. 48-åringen sier seg enig med TV-personlighet Vegard Harm (26) i at NRKs Jul i Svingen er en av favorittene, i tillegg til alle de britiske julefilmene.

– Det er faktisk et lite bukk til Notting Hill i sesong tre av Pørni, avslører hun.

Morfaren kom med sjokkavsløring

Høytiden byr på mange gode minner, også for Steenstrup. Hun trekker frem sitt beste juleminne - da hun begynte å ane at julenissen ikke eksisterte som tiåring.

– Det var ett år hvor pappa ikke hadde på nissekostyme. Han var landslagsspiller i bandy for lenge siden, så han hadde en del bandy-utstyr. Så det året var det bandy-nissen som dukket opp, og det tenker jeg på med varme og kjærlighet. Nissen kommer, om så det er i fullt bandy-utstyr, ler hun.

Hun minnes også et offer hennes kjære morfar gjorde gjennom hele 30 år, uten at familien visste om det.

– Vi er jo en pinnekjøttfamilie, og etter 30 år avslørte morfar plutselig at han egentlig aldri har likt pinnekjøtt.

Skuespilleren mener det var veldig skånsomt av morfaren å vente så lenge med å si det, og legger til at det både var litt trist, men også litt fint.

– Han fikk noe annet de få årene som var igjen etter det.

Ga spiker i julegave

Hun forteller også om en tradisjon hennes gamle vennegjeng hadde. På nyttårsaften samlet de seg og tok med de verste gavene de hadde fått til jul. Deretter ble disse loddet ut.

– En gang tok jeg med en sånn fjøslykt i imitert tre. Da var jeg jo i 20-årene og syntes det var litt stygt, men nå synes jeg jo egentlig det er litt fint, forteller en angrende Steenstrup.

På snakk om gaver, forteller skuespilleren at hun ikke har fått så mye ille, men at hun i alle fall har gitt noe som ikke falt helt i smak.

– Ett år sa jeg «hva om vi ikke gir hverandre julegaver i år, men heller gir til noen som har det dårligere enn oss?».

Det førte til at Steenstrup handlet inn spikere til alle mann, en symbolsk gave som egentlig var en pengegave til en veldedig organisasjon.

– Jeg har aldri sett så mange skuffede fjes i familien i hele mitt liv. Så det har jeg sluttet med - nå gir jeg både en liten gave og et bidrag til veldedighet samtidig.

Hemmelighetsfull

Den tredje sesongen av Pørni har premiere på Viaplay søndag 27. november.

– Det blir litt som en adventskalender, da det slippes to episoder hver søndag, forteller serieskaperen.

Steenstrup vil imidlertid ikke avsløre om tredje sesong er den siste sesongen. I tillegg er hun svært hemmelighetsfull hva angår andre prosjekter, men kan fortelle at hun både spiller i en film som kommer og skriver på et eget prosjekt.

– Jeg har jo fått litt fot på å skrive ting, så det håper jeg at jeg kan fortsette med, avslutter hun.