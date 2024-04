Henriette Bruusgaard åpner opp om sykdommen: – Jeg ble redd for å dø

TUNGT: «Alt for Norge»-programlederen innrømmer at kreftbeskjeden var tung å få. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I desember delte Henriette Bruusgaard (42) at hun hadde fått påvist kreft.

– Vi vet aldri hva som venter rundt neste sving. Jeg har fått brystkreft. Det føles sårbart å dele, men jeg har troen på åpenhet. Dette skal gå bra. De sier så, delte hun i et innlegg på Instagram.



Nå åpner «Alt for Norge»-programlederen opp om kreftdiagnosen i podkasten til legeparet Katarina Flatland og Harald Dobloug, «Åpen Journal».

«Shit, jeg går på cellegift»



Det starter som en emosjonell episode hvor Bruusgaard innleder med å fortelle om hvordan det går.

– Det går veldig bra, men det er selvfølgelig noen nedturer underveis i behandling hvor man innser «shit, jeg går på cellegift. Jeg mistet håret. Jeg har brystkreft». Det kommer innimellom sånne gråtetokter, sier hun rett før hun begynner å gråte.

– Så bare kommer jeg opp på hesten igjen, fordi man har ikke noe valg, legger hun til.

Det var i fjor høst at hun oppdaget kreften ved en tilfeldighet.

– Det var en venninne av meg som døde av brystkreft den høsten, og det var grunnen til at jeg sjekket meg, sier 42-åringen i episoden.

Hun forteller at hun hadde ingen plager, men trodde kanskje at hun kjente en liten kul. Hun valgte imidlertid å overse det i noen uker, før hun etter hvert kjente en kul.

Da bestilte hun time hos fastlegen.

God kveld Norge har vært i kontakt med Bruusgaard, hun har ikke noen ytterligere kommentarer til saken.



TV-PERSONLIGHET: Henriette Bruusgaard har lang erfaring som programleder i TV 2 og TVNorge, her er hun gjest i TV 2-programmet «Broom», hvor hun øvelseskjørte med Jan Erik Larssen. Foto: Bjørn Olav Amundsen

Dødsangsten kom

Ifølge Bruusgaard tok det tre uker fra hun bestilte time til hun var hos fastlegen.

Da skal fastlegen ha kjent kulen umiddelbart.

Neste steg var henvisning til mammografi hos Radiumhospitalet.

Også de oppdaget kulen med en gang, forklarer programlederen.

– Da ble jeg sendt rett på biopsi og vevsprøve, og da fikk jeg beskjed der og da at jeg hadde brystkreft, forklarer hun.

Symptomer på brystkreft Brystet kan endre seg på flere måter:

Kul eller hevelse i brystet og/eller i armhulen

Inndragning eller søkk i huden på brystene

Brystvorte som trekker seg innover eller peker i en annen retning enn det som er vanlig Hud- eller eksemforandringer på eller rundt brystvorten: Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene

Utslettliknende forandringer av hud på bryster eller brystvorter

Hudfortykkelse eller appelsinhud

Sår på huden på brystet som ikke vil gro Uklar eller blodtilblandet væske fra brystvorten kan også være et symptom på brystkreft, men det kan også skyldes ufarlige tilstander, som for eksempel bruk av enkelte medikamenter. Under amming, særlig i starten, opplever mange striper av blod i melken. Dette er ufarlig og trenger ingen spesiell undersøkelse. Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Rådet er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker. Kilde: HelseNorge

Hun forteller at legen hadde fortalt at kreften var så tydelig, at nå handlet det om å finne ut av omfang og alvorlighetsgrad.

Flatland spør om hun husker hva hun tenkte da hun fikk beskjeden.

– Jeg ble redd for å dø, fordi jeg hadde den opptakten med venninnen min. Det var det jeg tenkte på. I tillegg så kunne de ikke si noe mer enn at jeg hadde brystkreft.



De første ukene etter den tunge beskjeden innrømmer hun at var ganske tunge.

– Jeg følte på dødsangst og fikk ikke sove. Det var veldig spesielt.

Hun beskriver at den første halvannen måneden gikk hun og følte på denne «primalangsten».



PRISBELØNNET: 42-åringen har vunnet priser som programleder. Her er hun fotografert under Gullruten i 2016, hvor hun også var nominert. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nytt fokus

Først etter noen uker fikk hun beskjeden om at legene hadde funnet flere svulster i det ene brystet, og at det andre brystet ikke var berørt.

Men, de visste fortsatt ikke om det var spredning til lymfene.

Etter en stund fikk hun mer oppløftende nyheter. I januar fikk hun nemlig beskjed om at kreften ikke hadde spredd seg til lymfene.

– Det siste jeg har hørt er at svulstene jeg har krymper, det kjenner de fysisk. Han (legen, jour.anm.) sier at all sannsynlighet tilsier at dette går veien, forteller Bruusgaard i episoden.



Hun forteller at hun for tiden går på cellegift, før hun skal operere i juni.

Under operasjonen skal brystet rekonstrueres. Det vil si at legene tar ut det som er av kreft, også bevarer de huden og brystvorten. Deretter skal de «fylle» brystet med silikon eller fett fra andre steder av kroppen.

– Men det er noe vi skal bli enige om. Jeg kommer til å legge inn litt innsats der. Endelig kan jeg endre fokus litt. Da skal jeg hvert fall gjøre alt for å få tilbake de livet jeg hadde.