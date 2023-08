Henla svindelsak samme dag som anmeldelse: – Jeg blir ganske forbanna

BELASTENDE: Falske annonser fortsetter å florere på sosiale medier. TV 2-anker Cathrine Fossum innrømmer at det har vært belastende. Foto: Foto: Skjermdump

Samme dag TV 2 anmeldte gjentatte svindelforsøk mot anker Cathrine Fossum ble saken henlagt. Politiet skylder på for høy ressursbruk.

Tidligere i sommer ble flere offentlige personer utsatt for falske annonser og reklamer på nett. En av de var TV 2-anker Cathrine Fossum.

Arbeidsplassen ble raskt involvert, og i juli valgte TV 2 og anmelde saken.

Samme dag ble saken henlagt.

Lav sannsynlighet for oppklaring

Politiadvokat i vest politidistrikt, Andreas Foxen Haldorsen, bekrefter at saken er henlagt.



– Saken ble registrert inn den 19. juli og ble henlagt i løpet av den samme dagen. Saken er henlagt som følge av at det ikke foreligger rimelig grunn til å iverksette etterforskning, forklarer Haldorsen.

Han forklarer at det er politiets plikt til å prioritere hvilke saker som skal etterforskes i sammenheng med best mulig ressursutnyttelse.

– Politiet vurderer saken slik at sannsynligheten for oppklaring er lav og at forventet ressursbruk ved straffeforfølgning er høy.

Det forventes at ressursbruken blir høy som følge av at sentrale etterforskningsskritt vil måtte gjøres i utlandet.

Dermed har politiet vurdert at det ikke foreligger rimelig grunn til å iverksette etterforskning.

– Er det noe hensikt å anmelde slike forhold dersom det blir henlagt?

– Straffbare forhold bør ellers alltid anmeldes. Dette for å synliggjøre eventuelle problemområder som politiet bør rette fokuset sitt mot.

FALSKE ANNONSER: Cathrine Fossum får mange henvendelser angående falske annonser som misbruker hennes navn.

– Forbanna

Fossum er fortvilt over hele situasjonen, og innrømmer at det har vært belastende å stå i.

– Det er utrolig provoserende. I hele sommer har jeg fått ukentlige henvendelser fra folk som fortsatt får annonsene opp i feeden sin, sier hun til God Kveld Norge.

– Jeg blir ganske forbanna. Du føler deg veldig forsvarsløs og maktesløs, legger hun til.

Hun forteller at hun stusser over motivet bak de falske annonsene og oppfordrer alle til å rapportere dersom de dukker opp.

– Heldigvis skjønner mange at det bare er «scam», men det er jo åpenbart folk som tror det er ekte.

Nå lurer hun på hva som skal til for å sette en stopper for slike svindelsaker.

Ikke overrasket

Nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, forteller at de ikke er overrasket over henleggelsen, men at de ikke kan slutte å anmelde.

– Dette er belastende for en rekke kjente mennesker i Norge, inkludert mange profiler i TV 2. Det viktigste vi i TV 2 kan gjøre er å fortelle våre lesere om at dette er svindel, og at folk må være kritiske, sier hun til God Kveld Norge.

STILLES TIL ANSVAR: Karianne Solbrække er nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2. Hun mener store globale aktører må stilles til ansvar for spredningen av falske artikler.

Hun retter pekefingeren mot store globale aktører som Facebook og Google.

– Dette er løgn og usannheter som verken norske redaktørstyrte medier eller politiet har mulighet til å stoppe. Vi har gjentatte ganger henvendt oss til Facebook, men vi får dem ikke i tale. Det har blitt et samfunnsproblem at disse globale gigantene ikke kan stilles til ansvar.

God Kveld Norge har heller ikke lyktes med å få svar fra Meta til denne saken.