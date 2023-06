Helle Nordby bekrefter brudd

Influenseren er ikke lenger i et forhold.

Influenser og podkast-vert, Helle Nordby (28), har blitt singel. Det bekrefter hun selv på Beautybloggernes Snapchat-konto.

Dagbladet omtalte saken først.

– Det er en grunn til at jeg har vært så stresset og for at jeg ikke bor hjemme. Jeg bor jo i leiligheten til mormoren min, og det er fordi jeg har blitt singel, sier hun.



VAR FORLOVET: Nordby og ekskjæresten var forlovet. Nå er forholdet slutt. Foto: Privat

Til God kveld Norge forteller Nordby at hun og ekskjæresten var sammen i 2,5 år. De to var også forlovet og hadde nylig kjøpt leilighet sammen.

– Livet blir ikke alltid slik man har sett for seg. Jeg ser fram mot en sommer med venner og familie, og gleder meg til å flytte inn i ny leilighet 1. juli, sier hun.



Nordby står bak podkasten «Chit Chat med Helle», i tillegg til at hun er en del av Beautybloggerne.