Helene Spilling ut mot «Se og Hør»: – Skikkelig respektløst

NY SESONG: Helene Spilling er klar for ny sesong av «Skal vi danse». Foto: Javad Parsa

Tirsdag kunne Helene Spilling (27) avsløre at hun er en del av årets sesong med «Skal vi danse».

Denne gangen er det Harlem Alexander (36) som er proffdanserens partner på parketten.

Under et møte med pressen i forbindelse med lanseringen av den nye sesongen, forteller Spilling til Se og Hør at hun har gått noen runder med seg selv før hun takket ja til å være med.

– Det er respektløst



En av grunnene til at Spilling skal ha vært usikker på om hun ville være med i nok en sesong, er oppmerksomheten omkring henne og kjæresten Martin Ødegaard (24).

– Jeg vurderte å si nei til «Skal vi danse» på grunn av det. Det gjorde jeg faktisk. Det er heftig altså, men jeg er jo så glad i dette programmet, forteller hun til magasinet.



Se og Hør skriver at danseren stiller spørsmål om hvilket medie journalisten kommer fra. Da svaret er Se og Hør, sier Spilling følgende:

– Jeg synes det er respektløst å sende en bil etter andre i flere timer. Det er ikke gøy, jeg synes det er skikkelig respektløst, sier hun.

– Ikke greit i det hele tatt



Se og Hør publiserte bilder av paret i London i april, tatt av bildebyrået MEGA. Her ble paret fotografert hånd i hånd.

Påfølgende måned publiserte kjendisnettstedet bilder av Spilling og Arsenal-kapteinen i Oslo, hvor sistnevntes bil ble avbildet.

Spilling reagerer særlig på at Ødegaards bilskilt ble publisert og mener det hele var unødvendig.

– Må tåle kritikk

Ansvarlig redaktør for Se og Hør, Ulf André Andersen, er forelagt kritikken fra Spilling og sier følgende:

– Vi må tåle kritikk. Dette er to av våre store og spennende profiler, som både vi og Norge er opptatt av. Så har de jo vært med på å bidra til å gjøre forholdet litt mystisk gjennom sosiale medier, og det setter vi pris på.