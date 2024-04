Helene Olafsen leder «Gullruten»

Helene Olafsen er klar for å lede showet under TV-bransjens store festaften i Bergen i år.

Når «Gullruten»-prisene for det siste årets beste TV-programmer skal deles ut i Grieghallen lørdag 4. mai, er det med Helene Olafsen (34) som programleder.

­– En av våre største stjerner på den aller største scenen i mai. Vi gleder oss stort til å se Helene som programleder for «Gullruten», sier TV 2s programredaktør, Trygve Rønningen.

34-åringen tar over stafettpinnen fra Niklas Baarli (35), som ledet fjorårets sending.

– Helene er en fantastisk programleder, så dette blir helt garantert veldig bra!! Det har vært en ære å få lede Gullruten hele to ganger foran de beste i bransjen, nå blir det gøy å se Helene gjøre det. Masse lykke til, sier han til God kveld Norge.



– Bare å «gønne på»

– Det er en stor tillitserklæring å ha fått oppdraget med å lede Gullruten. Jeg gleder meg veldig, sier Olafsen.

Samtidig innrømmer hun at det er noen sommerfugler i magen også.

– Hva er du mest spent på?

– Det er mye historie i «Gullruten», og så er det jo dette med at absolutt hele bransjen følger med – i tillegg til at det er en bred TV-sending. Så det er mange forskjellige forventninger der ute, sier hun – og fortsetter:

FORVENTNINGSFULL: Helene Olafsen innrømmer at hun er spent før den store festaften går av stabelen om en drøy måned. Foto: Espen Solli / TV 2

– Men det er bare å «gønne på». Nå har vi rundt en måned igjen å jobbe med dette på, og det er en kjempefin gjeng i sving som skal lage show sammen. Så dette skal gå bra, sier Olafsen

Lover «glitter og glam»

Olafsen er ikke helt ukjent med store produksjoner, da hun blant annet har ledet de to siste sesongene av «Skal vi danse» på TV 2 sammen med Anders Hoff og seks sesonger av «Senkveld med Helene og Stian» på samme kanal.

«SKAL VI DANSE»: Helene Olafsen har ledet «Skal vi danse» i to år sammen med Anders Hoff. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den tidligere snøbrettkjøreren var selv nominert til Gullrutens publikumspris i 2018 for sin innsats som programleder for Idrettsgallaen samme år, et show hun ledet sammen med Atle Pettersen.

– Når det ikke blir «Skal vi danse» i år så er det fint å få utløp for litt show på denne måten i stedet, smiler Helene.

– Apropos show: Gullruten har alltid vært forbundet med mye glitter og stas. Hvordan blir årets programlederantrekk?

– Jeg kan ikke si så mye mer enn at det selvsagt blir et visst bekledningsfokus også i år. Vi har en plan, og det er det viktigste, sier årets Gullruten-programleder hemmelighetsfullt.