Helene Hima bekrefter brudd

For en drøy måned siden kunne realitydeltakeren Helene Hima røpe at hun ikke fant lykken på «Ungkaren», men da hun returnerte tilbake til Norge - tok kjærlighetslivet en brå vending.

Da God kveld Norge tok kontakt med realitydeltakeren, kunne hun nemlig avsløre at kjærlighetslivet gikk veldig bra om dagen.

– Jeg dater én, sa hun.

Videre fortalte Hima at hun hadde møtt den nye flammen på datingappen Tinder.

Nå har dessverre fløyta fått en annen tone.

Tirsdag ettermiddag delte hun dette på sin Instagram story:

DELER PÅ SOSIALE MEDIER: Dette bildet la Helene Hima ut på sin Instagram story torsdag kveld. Foto: Skjermdump

«No, its over. Bare å sende han en melding, jenter. Han er en fin fyr. Men jeg klarer ikke avstandsforhold og er heller ikke klar for noe smaboerskap så snart», skriver hun og fortsetter:

«Jeg har en tendens til å hoppe inn i forhold for tidlig da jeg blir fort glad i folk, men lærer aldri. Im single but NOT ready to mingle. Føler livet mitt endrer seg uke for uke så får vel ny kjæreste snart, neida».

Til God kveld Norge forteller bekrefter Hima at flammen er slukket:

– Happy single, skriver hun i en melding.

– Så du bekrefter at du er singel?

– Ja, jeg dater ingen, svarer Hima.



Videre forklarer Hima at forholdet mellom dem tok slutt, da hun mistet følelser.

– Skulle ønske jeg hadde det for han, for han er snill.