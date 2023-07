Helene Heméra er blitt mamma

Skjønnhetsinfluenseren har blitt mor for første gang.

Nå har skjønnhetsinfluenser Helene Heméra (31) født sitt første barn.

31-åringen har hyppig delt oppdateringer gjennom svangerskapet, med spente følgere på Instagram.

Fredag kveld kunne hun dele at hun og kjæresten var på plass på sykehuset og klar for fødsel:



– To som er veldig glad for å bli igangsatt i dag!! vannet er tatt, epiduralen er satt, nu kjør vi baby boy, skrev paret på Instagram.

Lørdag ettermiddag deler Heméra det første bilde av hun og den nyfødte gutten:

– han er her, og han er helt perfekt, skriver den nybakte moren.

I mars, da svangerskapet ble kjent, fortalte influenseren til God kveld Norge at hun og kjæresten ikke hadde forventet at graviditeten skulle skje så fort, etter at hun sluttet på prevensjon.



Bergenseren har slått seg opp på flere plattformer, med 83.000 følgere på Instagram og 59.000 på Snapchat. I tillegg er hun aktiv på TikTok.

Heméra var også delaktig i TV 2-programmet «Glow Up».