Havnet på sykehuset: – Noe på din venstre lunge

SYK: Herman Flesvig forteller at han har vært syk. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

I den nyeste episoden av «Storefri med Mikkel og Herman», forteller komiker, Herman Flesvig (31), at han startet året med en sykehusinnleggelse.

Flesvig er med i episoden over telefon, hvor han og kollega, Mikkel Niva (36), snakker om det som har skjedd.

Komikeren forteller at han ligger rett ut, men at han nå er frakoblet maskinene på sykehuset.

– Så ut som «Quasimodo»



Det hele startet med at Flesvig var småforkjølet til nyttår.

– Jeg våknet da fredag og så ut som «Quasimodo» i ansiktet. Drithoven rundt øynene og utslett på hendene. Jeg tenkte at «dette her er jo ikke helt bra», forteller han og refererer til filmen «Ringeren av Notre Dame».

TV-profilen tok så turen til Volvat for videre undersøkelse. Her ble det tatt blodprøver og Flesvig fikk til slutt beskjed om at han måtte legges inn på Diakonhjemmet sykehus. Skuespilleren hadde nemlig en CRP på 225.

– Det var fire-fem stykker med verneutstyr som tok meg imot.



Hva er CRP? - Leveren begynner å lage CRP hvis kroppen har en betennelsestilstand. Det er mange årsaker til betennelse, for eksempel kutt og skader, infeksjoner med bakterier eller virus, autoimmune sykdommer og celledød. - CRP gir ofte høyere verdier ved bakterielle infeksjoner enn virusinfeksjoner. Lungebetennelser som skyldes bakterier vil derfor ofte gi en høy CRP, mens milde virusinfeksjoner som forkjølelse bare vil gi en liten økning i CRP. - CRP kan imidlertid også stige ved virusinfeksjonene influensa og kyssesyken. - Hos friske personer er CRP vanligvis under 5 milligram per liter (mg/l). Kilde: Snl.no

PODKASTDUO: Herman Flesvig og Mikkel Niva har podkasten «Storefri» sammen. Foto: Tore Meek

– Han var ganske alvorlig



Etter nøyere undersøkelser, får komikeren beskjed om hva som feiler ham.

– Så kommer til slutt legen inn. Han var ganske alvorlig og sier «vi har sett litt grundigere på bildene og funnet noe på din venstre lunge».

Videre får Flesvig beskjed om at han har fått lunge- og bihulebetennelse, og måtte derfor tilbringe en natt på sykehus.

I episoden forteller skuespilleren at han er på bedringens vei. Likevel kan man høre at han fortsatt er syk.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Flesvig gjennom hans manager, Laila Robe, foreløpig uten hell.