Havnet midt i branndrama: – Skjønte ikke alvoret

– Man tenker at det aldri skjer med seg selv, men plutselig står man midt oppi det, sier Sandra Thoen (27) til God kveld Norge.

Natt til mandag oppstod det to separate branner i hovedstaden, en på St. Hanshaugen og en på Ila.

Én person ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk fra brannen på Ila. Ytterligere fire personer ble sendt til legevakt for sjekk av røykskader, opplyste politiet til TV 2.

Minst 30 personer i området ble evakuert som følge av brannen, og blant dem var YouTube-profil Sandra Thoen og kjæresten.

Paret fikk oppleve dramatikken som utspilte seg på nært hold.

Forsto ikke alvoret

Nærmere klokken to natt til mandag hørte Thoen og samboeren brannalarmen gå, noe som fikk de til å tenke «nei, det er nok bare en feil, vi venter litt».

– Så hørte vi alarmen igjen, og da var det bare å kle på seg, men vi hadde ikke skjønt alvoret enda.

Først da paret kom ut i stua, kunne de skimte enorme mengder med røyk utenfor vinduet. Likevel gikk det ikke opp for Thoen at det var røyk hun så.

– Jeg sa til kjæresten min, «oi, er det veldig tåkete eller?». Fordi man er så naiv og tror ikke det er så alvorlig, sier hun til God kveld Norge.

Så fort kjæresten åpnet vinduet kjente de røyklukten og skjønte fort alvoret.

Store skader

Paret kledde på seg og tok med hunden ut. I gangene løp det mennesker rundt som banket på dørene.

Så fort Thoen skjønte alvoret, ble hun redd.

– Man tenker jo det verste og blir kjemperedd. Ikke bare for seg selv, men for naboene også.

Thoen forteller at de ikke skjønte om brannen var i deres blokk, men så fort de så at folk løp ned trappene med klær dekket rundt nese og munn, gikk det opp for henne at det var i deres blokk brannen utspilte seg.

Omtrent tre timer etter de var evakuert, fikk de beskjed om at to av fem etasjer kunne flytte inn igjen, mens de resterende beboerne måtte finne et annet sted å bo.

– Skadene var nemlig såpass store, sier youtuberen.

Heldigvis for Thoen og kjæresten kunne de dra tilbake til leiligheten, til tross for at oppgangen var dekket av store mengder vann etter slukkingen.

VANN: Dette var synet som møtte Sandra Thoen da hun kunne returnere til leiligheten. Foto: Privat

Lukten som møtte paret da de åpnet døren til leiligheten, var heller ikke av det bedre slaget.

Flere skader

Leiligheten til paret var nemlig dekket av røyklukt.

Likevel mener Thoen at de var heldige:

– Vi er nok noen av de med minst skader på leiligheten og ting. Utenom røykskader på alt av klær og ting som stod i en bod.



27-åringen forteller at flere av naboene har fått vannskader, og etasjen det brant i er dekket av sot.

Hendelsen har satt en støkk i youtuberen.

– Man hører jo ofte at det brenner andre steder, men det blir noe helt annet når man kommer så nært.

EVAKUERT: Sandra Thoen er glad for at det heldigvis gikk bra med henne, samboeren og hunden. Foto: Skjermdump, Instagram @sandrathoen

– I tillegg ser man hvor mye det preger naboene som har fått mer alvorlige røykskader og vannskader.

Etter hendelsen, ønsker Thoen å presisere viktigheten av å sjekke at alt av brannapparater er på plass, og ikke minst forsikringer.

– Det kan få store skader selv om det ikke er leiligheten din det brenner i, avslutter hun.