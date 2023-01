Havnet i midten av dramaet: – Veldig ubehagelig

NB! Denne artikkelen inneholder spoilere dersom du ikke har sett onsdagens episode av Farmen kjendis.

Farmen kjendis-deltaker trekker seg etter stor krangel

Allerede i episode to blir det dramatisk på Farmen kjendis når Lina Adampour påstår at Ørnulf Høyer har brukt ordet «pakkis». Høyer forstår ikke hvor dette kommer fra, og det hele ender i en høylytt diskusjon, som igjen ender med at Adampour trekker seg.

Havnet i midten

Men før dette drar dem Christopher Mørch Husby inn i krangelen, for å få han til å bekrefte, eller avkrefte, hva som har blitt sagt. I episoden sier 33-åringen at han ikke kan huske at Høyer brukte ordet «pakkis».

– Jeg havnet veldig ufrivillig i midten. Det tok meg lang tid å skjønne hva denne krangelen dreiet seg om, sier Mørch Husby når han gjester God kveld Norge.

SLITEN: Christopher var ikke forberdt på hvor hardt Farmen var. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Han forklarer at han slet med å få med seg ting fordi han var så sliten.

– Vi jobbet så sinnssykt mye. Det så kanskje ut som at jeg var med i samtalene, men jeg fikk ikke med meg noen ting fordi jeg var så sliten. Jeg bare speilet alle de andre som var der, forklarer han.

Kjente det i magen

Mørch Husby er ikke glad i drama og syntes ikke det var gøy å havne mellom Adampour og Høyer.

– Jeg syntes det var veldig ubehagelig, spesielt fordi jeg ble ropt inn for å bekrefte at noe hadde blitt sagt, eller avkrefte. Så jeg følte meg veldig satt i mellom, og jeg visste så lite om situasjonen og hva som hadde skjedd, forteller han.

Krangelen oppsto etter at Høyer og Adampour skulle ta en prat på tunet.

– De sto ute på tunet og plutselig hørte vi smell i dører, skriking og roping. Da kjente jeg det i magen med en gang, sier Mørch Husby.

Varslet drama

Det ble tidlig varslet om mye drama i årets Farmen kjendis.

– Det er utrolig mye sjukt som skjer der inne, så jeg er veldig spent på den første uka, sa Sofie Karlstad til God kveld Norge i desember.

Mørch Husby var overrasket over alt bråket.

– Jeg husker jeg sa til TV 2 at jeg ikke ville være med hvis det var mye drama, noe de svarte at det skulle det ikke være. Så da tenkte jeg: «Konge, da er jeg med». For alt av drama er ikke noe jeg vil ha i livet mitt, forteller Mørch Husby.

– Men så var det drama på dag én, og drama på dag to, forteller 33-åringen og ler.

Han var heller ikke forberedt på mengden jobb som måtte gjøres på en gård i 1923.

– Vi jobbet helt sinnssykt mye. Jeg var så sliten. Jeg hadde nok ikke blitt med hvis jeg visste hvor hardt det var, legger 33-åringen til.