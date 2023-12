Håver inn millioner på OnlyFans

ONLYFANS: Disse tre tidligere «Ex on the Beach»-profilene tjener over millionen på OnlyFans. (F.v) Sandra Fjeldberg, Johanne Nordeng og Melina Johnsen. Foto: Toke Mathias Riskjær / Discovery

«Ex on the beach»-profilene tjener elleville summer på den digitale plattformen.

Skattelistene for 2022 har kommet ut, og skal man tro tallene fra Skatteetaten kan det lønne seg å være på den omstridte plattformen OnlyFans.

Tidligere «Ex on the Beach»-profil Johanne Nordeng (28) er blant verdenstoppen på OnlyFans, og troner nok et år på toppen av inntekslisten over kjente norske OnlyFans-profiler.

OnlyFans er er en nettside hvor brukere deler bilder og videoer, og fans abonnerer på profilsider mot et gitt månedsbeløp. Mange bruker også plattformen til å dele pornografisk innhold.



NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.



Millioninntekt

I den vedlagte listen over, har God kveld Norge tatt utgangspunkt i influensere som har vært i medias søkelys på grunn av OnlyFans-aktivitet.

God kveld Norge har ikke kjennskap til hvor stor del av den oppførte inntekten som stammer fra OnlyFans, og hva som stammer fra annet arbeid.

Nordeng kan riktignok uavhengig av det, igjen skryte av millioninntekt. I 2022 hadde hun nemlig en inntekt på 2,6 millioner kroner.

Til tross for en solid inntekt på den tidligere reality-profilen, er det et fall på i underkant av én million kroner fra året før. Hun skatter også rikelig av fortjenesten med nesten halvparten av inntekten.

Trønderen har også et fall i formue. I inntektsåret 2021 hadde trønderen en formue på nesten 3,1 millioner, nå er den i null.

Stor følgerskare

For øvrig har 28-åringen en stor følgerskare på sosiale medier med over 31.500 følgere på Instagram, hvor hun også henviser til sin private Instagram.

På Nordengs private Instagram står det at hun er blant topp 0,1 prosent på OnlyFans, noe som betyr at hun er blant de med mange følgere på plattformen.

På den private Instagram-en har hun over 11.700 følgere.

Johanne Nordeng har foreløpig ikke svart God kveld Norges henvendelser.

God kveld Norge kan som nevnt ikke konstatere at alle inntektene kommer fra OnlyFans eller øvrig influenser-arbeid, men Nordeng er kun oppført med én rolle i næringslivet.

Dette er et enkeltmannsforetak som er registrert som «selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging».

OnlyFans-søstrene

Den som imidlertid har høyest oppført formue av OnlyFans-gjengen er Julia Scott (22). Hun driver en OnlyFans-konto sammen sammen med søsteren Michelle Scott (27).

Hun er oppført med en formue på over 100.000 kroner.

Likevel kan hun ikke måle seg med inntekten til Nordeng. 22-åringen står oppført med en inntekt på rundt 122.000 kroner. Det er en økning på nesten 42.000 fra året før.

I fjor svarte hun hvorfor hun inntektene var høyere:

– Jeg startet med OnlyFans i november, så jeg registrerte bare hva som ble brukt av pengene mine i 2021. Jeg har ikke registrert hva jeg har tjent i 2022, men det er langt over 800.000 kroner jeg må skatte av, fra nå til neste skattebetaling, sa hun til TV 2.

God kveld Norge har prøvd å få en kommentar fra Julia Scott, uten hell.

Scott tjener riktignok mer enn storesøsteren som hadde en inntekt på 42.871 kroner og null i formue. Noe som er en nedgang fra året før da hun var oppført med 129.543 kroner i inntekter, men fortsatt null kroner i formue.



Søstrene er også døtrene til den tidligere Farmen-deltakeren Robert Michael Scott (55).

Fra «Ex on the Beach» til OnlyFans



Det har også dukket opp noen nykommere på topplisten.

Tidligere «Ex on the Beach»-profil Sandra Sophia Fjeldberg (23) har kapret seg en solid andreplass, under Nordeng. I 2022 hadde hun en inntekt på 1,5 millioner.

Hun står oppført med null i formue, og hun må også skatte rikelig av fortjenesten og betaler over en halv million kroner i skatt.

Også reality-profilen Melina Johnsen (27) troner høyt oppe på lista, og legger seg rett under Fjeldberg med en inntekt på over 1,4 millioner kroner.

I likhet med Fjeldberg må også hun betale over en halv million i skatt, og har en oppført formue på null kroner.

– Unntakene som tjener gode penger



TV 2 kontakter Ståle Lindblad, som er foredragsholder innen tema som digitalisering og sosiale medier, for å forklare litt om hva sosiale medier-plattformen går ut på.

– På OnlyFans får du muligheten til å ta betalt for innholdet ditt, i motsetning til eksempelvis PornHub, hvor videoer vises frem gratis. Nettopp det at OnlyFans tar betalt for slike videoer, blir trukket frem som positivt. Betalingsløsningen gjør at utøveren selv får kontrollen når vedkommende lager videoer og innhold, i stedet for å være avhengig av mellommenn som tar både penger og kontroll fra vedkommende.

FOREDRAGSHOLDER: Ståle Lindblad er foredragsholder innen tema som digitalisering og sosiale medier. Foto: Foto: Susanne Lindblad

Selv om man får eksempler i denne artikkelen på personer som tjener godt på OnlyFans, er det viktig for Lindblad å påpeke at det ikke er majoriteten som har en slik opplevelse.

– Det er som på alle andre sosiale medier, at det kun er unntakene som tjener gode penger. De aller fleste som benytter seg av OnlyFans tjener ikke noe særlig på det. Derfor er det mye gjennomtrekk på OnlyFans. Mange tror de blir rike, men de fleste får bare noen få kroner i måneden.

Må betale skatt

Hvem som får en positiv opplevelse med OnlyFans, handler mye om flaks, tror Lindblad.

– Det er nok en kombinasjon av flaks og god markedsføring. Du må ha noe som slår an hos målgruppen din. Det er litt flaks om du treffer, akkurat som på YouTube og Instagram. OnlyFans er egentlig som en sosiale medier-kanal bak betalingsmur.

Lindblad sier at selv om OnlyFans prøver å markedsføre seg som en plattform som har mye annet enn pornografi, og at bedriften ofte snakker om at de har mange komikere og modeller i repertoaret sitt, så er det viktig å ikke bli lurt. OnlyFans er stort sett en side som selger pornografisk innhold, ifølge medieeksperten.

Uavhengig av hva du selger på nettsiden, så er det en jobb å ha en slik konto. Derav må også OnlyFans-stjernene betale skatt til velferdsstaten, som eksempelvis Nordeng som må ut med godt over en million skattekroner i 2022.

– Det er en inntekt på lik linje med alt annet. Når jeg holder foredrag og får betalt for det, så betaler jeg skatt. Om jeg hadde holdt det samme foredraget mens jeg var naken, hadde jeg også betalt skatt, humrer Lindblad.