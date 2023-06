Havanna om møtet med Lana Del Rey: – Så flaut!

Norske Havanna Winter (17) følges av over tre millioner på TikTok og bor til daglig i Los Angeles.

Da Havanna Winter var kun åtte år flyttet hun med moren til Los Angeles, og det var ikke feil å være i englenes by da karrieren plutselig skjøt fart i sosiale medier.

– Jeg postet en veldig random dansevideo, jeg hadde aldri forventet at den skulle gå viralt, sier Winter når hun gjester God kveld Norge.

Hun ble repostet av Disney-stjernen Cameron Dallas, og i dag har hun 3,1 millioner følgere på TikTok, og 1,2 millioner på Instagram. Nå jobber hun hardt for å slå gjennom som artist og er aktuell med låta «Tornado».

Hjemmeskole

Hun forteller at livet i Los Angeles er travelt.

– Det er studio, vokaltimer, gitartimer, photoshoots, musikkvideoinnspilling, eventer.. Det er veldig gøy, smiler Winter, som har hjemmeskole på fritiden.

– Så jeg passer på at jeg får gjort det nok. Jeg har selv ansvar, også har jeg lærere som kan hjelpe meg 24/7. Det er veldig vanlig i USA.

Winter forteller at hun av og til kan føle seg over overveldet over livet hun lever i statene.

– Men jeg har mamma, og et fantastisk team som passer på at alt går som det skal. Jeg er veldig takknemlig og føler meg «blessed» som kan jobbe med dette, smiler 17-åringen.

LITT LIK? Havanna ble veldig glad da Marte Bratberg sa at hun lignet på Lana. Foto: Steinar Marthinsen

Møtte Lana i LA

På spørsmål om hvem hun ser opp til i musikkbransjen, kommer svaret fort. Det er liten tvil om at Lana Del Rey er det store forbildet. Del Rey har over 55 millioner månedlige avspillinger på Spotify, og står bak låter som «Summertime Sadness» og «Young And Beautiful».

– Hun er min «day one». Altså, jeg elsker henne, og jeg føler vi har like trekk i musikken vår, sier Winter engasjert.

Faktisk så møtte hun og moren Del Rey på restaurant i Los Angeles.

– Men det er så flaut! Jeg og mamma hadde vært på middag med en som jobber med henne. Så kjørte vi forbi huset til Lana, og de fortalte meg at hun bor der. Så mamma sa til Lana da vi møtte henne: «Datteren min vet hvor du bor», forteller hun og ler.

– Går det an å si det, liksom? Så jeg måtte forklare meg. Lana bare: «Det er godt å vite hvem man kan stole på!». Hun er en dronning, smiler Winter.

GRAMMY: Lana Del Rey før Grammys i 2020. Foto: Mark Von Holden

Norsk sommer

Nå skal hun tilbringe mye tid i studio i Norge, og bare nyte sommeren.

– I LA er det veldig travelt, og det er kreative folk fra hele verden og mange muligheter. Men her i Norge er det rolig, vakkert og fin natur. Min favoritt-ting å gjøre om sommeren er å sykle rundt med mamma, dra på brygga og spise is.

Hun utelukker heller ikke en norsk sommerflørt.

– Jeg er singel, så jeg vet ikke.. Kanskje! Det som skjer, det skjer, smiler Winter.