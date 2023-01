Hastet til legevakten etter dette fallet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ellen Aabol måtte på legevakten etter et fall på skøyter i helgen.

Matinfluenser, Ellen Aabol (22) måtte haste til legevakten etter et fall på skøyter søndag kveld.

– Da jeg skulle ta en ståpiruttet snurret jeg ned i et stort hull i isen, mistet kontrollen og falt, forteller hun til God kveld Norge.

Videre forteller influenseren at fallet førte til at hun tok seg for med høyrehånden, noe som resulterte i brudd i håndleddet og gips.

– Jeg tenkte først bare «au! Dette blir det et stygt blåmerke av», men ikke noe mer enn det.

– Selvsagt kjipt

Influenseren forteller at hun kom seg fort opp igjen og forsøkte å gjennomføre en ny piruett. Det var da hun forsto at det var noe galt.

– Jeg måtte gi meg på grunn av smertene. Da jeg ikke klarte å bruke høyrehånda til å knyte av meg skøytene, eller løfte mobilen for å ringe mamma, forsto jeg at noe var galt, forteller hun.

– Jeg fikk skryt av legen for å ha kveldens fineste brudd, så jeg sier meg fornøyd med det og at jeg kan klippe gipsen allerede etter 4 uker.

Aabol forteller at formen er god, men at hun synes situasjonen er kjedelig.

– Det er selvsagt kjipt, men jeg tar det med et smil og en liten dose smertestillende.

Gjør det beste ut av det

Influenseren som lager mye mat på sosiale medier, forteller at matlagingen kan bli noe utfordrende fremover.

– Matlagingen på sosiale medier blir nok ganske så underholdende fremover, men jeg ler av situasjonen og skal gjøre det beste ut av det.

Aabol trente og konkurrerte kunstløp i 7 år da hun var yngre. De siste årene har hun tatt opp sporten og har den siste tiden hatt ukentlige, arrangerte treninger.