Hasse Hope om kjæresten: – 100% riktig for meg

I podkasten «Nerdelandslaget», 3. august, avslørte Hasse Hope (36) at han hadde fått seg kjæreste.

Samme uke gjestet komikeren NRK-podkasten «The Kåss Furuseths». Der fortalte han at de to møttes på datingappen Tinder.

De «matchet» i 2017, men det ble bare et par meldinger. I år tok han opp kontakten og ba henne ut.

Nå har de vært sammen i to måneder, sier han til God kveld Norge.

Vil aldri tilbake til Tinder

Hope frekventerer ofte som gjest i programmet «Lørdagsrådet», hvor han har blitt kjent for å tulle med sivilstatusen.

– Jeg har vært singel i seks år og det har på en måte vært en veldig stor del av min personlighet.

Han utdyper med å si at før kunne han bruke så mye som fem timer hver dag på Tinder.

– Nå er det borte og det er helt fantastisk.

IKKE MER SINGEL SONGWRITER: Komikeren er tatt av markedet. Foto: God kveld Norge /Amalie Nygård Jakobsen

– Det å være i et forhold er bare så utrolig behagelig, trygt og deilig, så jeg tenker at jeg kanskje skal være i et forhold for resten av livet, sier Hope før han raskt legger til: med henne!

– Er det noen singel-uvaner du har måtte kvitte deg med?

– Jeg er fortsatt ganske dårlig på å ta opp og ned dosetet, men jeg passer på å vaske over det før hun kommer på besøk. Og jeg har begynt å sitte når jeg tisser, forteller Hope.

– Hvordan er forholdet deres, jeg tenker at det må være ganske bra siden du velger å gå ut offentlig med det etter kun to måneder?

– Det er rett og slett fordi jeg er så sikker på at dette er helt 100 prosent riktig for meg.

36-åringen vil foreløpig ikke si hva kjæresten heter, men har tidligere sagt at hun jobber i staten.

– Jeg skal nok ta henne med på en premierefest etter hvert. Hun er åpen for det.

Har inngått pakt

TV-profilen forklarer at de har inngått en avtale om fremtiden: de skal ikke bli samboere før det har gått ett år.

– Da tar vi praten og flytter sammen, garantert. Vi har satt den datoen og det er hellig, sier Hope.

– Hva er det med hun som gjør deg så sikker på at hun er den rette?

– Jeg føler at jeg er 100 prosent meg selv når jeg er med henne, trenger ikke å legge skjul på deler av personligheten, og bare det at jeg alltid har lyst til å være sammen med henne, svarer den nyforelskede komikeren.

Hope har medvirket i en rekke humorserier og er kanskje best kjent for NRK-programmet «Karl Johan». Han hadde også et eget datingprogram på TV3 i 2011.