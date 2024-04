Harry Styles «stalker» fengslet

Artisten har blitt bombardert av tusenvis brev fra en litt for ivrig fan.

En kvinne er fengslet etter å ha forfulgt den britiske artisten Harry Styles (30), melder BBC.

I retten kom det fra at hun har sendt 30-åringen over 8000 brev på under én måned.

Av de 8000 brevene som ble sendt, var noen bryllupskort og to av brevene ble levert direkte til artistens adresse, sa påtalemyndigheten, ifølge nyhetsbyrået.



«Stalkeren» er opprinnelig fra Brasil, men skal ha flyttet til et vandrerhjem i London i desember. I retten kom det frem at familien ikke visste at hun var i landet.

Vedkommende sto tiltalt for forfølgelse, og hun har erkjent straffskyld.

Hun er nå dømt til 14 dagers fengsel, samt et besøksforbud i ti år, som forhindrer henne i å delta på arrangementer hvor 30-åringen skal opptre.

I tillegg er hun beordret til å ikke kontakte artisten, direkte eller indirekte, og hun er bedt om ikke å gå inn i et område i det nordvestlige London.

Hun må også betale et offertillegg på 134 pund, noe som tilsvarer rundt omtrent 1.800 norske kroner.