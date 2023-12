Harlem Alexander letter på sløret om bryllupsplanene

Tidligere i desember kom nyheten om at kjendisparet Jan Thomas (56) og Harlem Alexander (36) var forlovet.

Det var under podkastshowet til Jan Thomas og Einar Tørnquist (41) på Chat Noir i Oslo, at førstnevnte fridde til sin kjære.

Mandag kveld møter God kveld Norge Harlem Alexander i forbindelse med forestillingen Dancing Stars på Christiania Teater i Oslo.

36-åringen forteller at det føles veldig bra å være forlovet, og at han har ventet på at de skulle forlove seg.

Hadde snakket om frieriet

– Det føles veldig riktig og jeg føler meg hel. Det er en annerledes følelse, det er akkurat som jeg er nyforelsket, innrømmer han til God kveld Norge.

36-åringen hadde ikke forutsett at samboeren skulle gå ned på kne under podkastshowet, til tross for at paret har snakket en del om hvem som skulle fri.



– Og hvis han skulle fri trodde jeg det skulle skje i Mexico, men det skjedde på Chat Noir foran 700 stykker. Det var veldig fint, sier han.

GIFTER SEG: Harlem Alexander (t.h) hadde ikke forutsett at Jan Thomas (t.v) skulle fri på Chat Noir. Foto: Terje Pedersen / NTB

Paret skal nemlig feriere og tilbringe juletiden i Mexico sammen, for fjerde gang den kommende julen.

Harlem Alexander avslører overfor God kveld Norge at de har snakket litt om bryllupet, men at de ikke har lagt noen konkrete planer riktig ennå.

Dette er drømmebryllupet

– Men jeg tror vi er ganske enige. Eller han er enig med meg i hvert fall, sier 36-åringen med en god latter.

Til tross for at paret ikke har kommet frem til hvordan bryllupet vil bli, kan 36-åringen røpe hvordan drømmebryllupet ser ut.

– Drømmebryllupet mitt er et sted i utlandet, der det er varmt.



Han kan også avsløre når bryllupet, etter planen, skal finne sted. Planen er nemlig å gi hverandre sitt «ja» i løpet av sommeren 2025.