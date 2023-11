Hardt ut mot influenser: – Rasisme går begge veier

KRITISERES: Embret Haldammen er en av de som reagerer på Fetisha Williams sine TikTok videoer. Foto: Even Eileraas/ Lars Henriksen

Influenser Fetisha Williams (30) fikk krass kritikk etter at hun la ut en video på TikTok, der hun reagerer på at influenserkollega Linnea Løtvedt (22) ikke tar standpunkt i konflikten mellom Hamas og Israel.

I videoen påpeker hun både hudfargen og utseendet til Løtvedt.

Tiktokeren Sebastian Brevik, bedre kjent som «BarisBrevik», sa til God kveld Norge at Williams video' er «noe av det verste jeg har sett».

– Det er rimelig provoserende å se at en av Norges største influensere sjikanerer enkeltindividers utseende, samt opptrer rasistisk uten at dette får noen som helst konsekvenser, sa han videre.

Nå er det flere tiktokere som hiver seg på Breviks uttalelse.

– Dette lærte vi på skolen!



Embret Haldammen (25) er kjent fra både TikTok, Instagram og Snapchat. De siste årene har han opparbeidet seg en stor følgerskare på kanalene.

Det var også på TikTok at Haldammen nylig kritiserte Fetisha for å fremheve hudfargen hvit:



«La oss starte med det faktum at du poengterer at hun er hvit?», sier Embret Haldammen i sin TikTok video.



Til God kveld Norge forteller han hva det var som fikk begeret til å renne over:



– Det som får meg til å reagere, er mangelen på respekt for menneskene Fetisha uttaler seg om og hvordan hun velger å formulere seg.



– Å kommentere på noen sitt utseende og hudfarge har aldri og kommer aldri til å høre hjemme i en diskusjon. Dette lærte vi på skolen, understreker han.



SJOKKERT: – Jeg kan ikke forstå at slik oppførsel blir akseptert eller tatt i forsvar, sier Embret Haldamme. Foto: Lars Henriksen

Han legger til at det ikke er første gang han bemerker seg hudfarge-kommentarer fra influenseren:

– Dette er absolutt ikke et engangstilfelle fra hennes side, og jeg er glad for å se at det endelig blir ført frem i lyset og snakket om.



– De fleste har også fått en oppdragelse hjemmefra som tilsier at personangrep som dette er direkte mobbing, legger han til.

– Rasisme går begge veier

25-åringen forteller til God kveld Norge at han syns det er urovekkende hvordan man snakker om og mot hudfarger i dag.

– Vi har utallige ganger sett eksempler på at personer av hudfargen hvit, har blitt kansellert for å ordlegge seg feil mot mørkhudede.

– De har da blitt trakassert, og stemplet som rasist. Men nå som rollene er reversert, da skal man liksom godta det? Rasisme går begge veier, understreker han.

SKREMMENDE: – Det er skremmende å se hva Fetisha benytter sin plattform til å fremme av saker, sier Embret Haldammen. Foto: Lars Henriksen

– Greit nok at rasisme mot mørkhudede folk er mer utbredt og har en vond historie, men det rettferdiggjør ikke denne oppførselen, mener han.

Privilegert?

Haldammen reagerer ikke kun på hvordan Williams benytter plattformen sin. Han finner nemlig ett ord spesielt urovekkende:

– Hun nevner gjentatte ganger at folk er «hvite privilegerte», noe jeg finner interessant.

– Jeg skulle likt å se en «hvit privilegert» person uttale seg på samme måte som Fetisha gjør, uten å bli stemplet som rasist og kansellert, så hvem er egentlig privilegert her?

– Personlig synes jeg hun skal ta en runde med seg selv før hun uttaler seg slik, og heller se seg selv i speilet før hun bruker ord som «rasisme».



– Svømmer mot strømmen

Etter at flere reagerte på Williams' video, la hun ut en Snapchat-story som motsvar. I videoen ser man at hun angivelig ler av å bli kalt rasist.

Denne reaksjonen har Haldammen fått med seg:

– Det er utrolig leit at hun velger å skjule skandalen bak humor på kanalen sin. Det virker som at hun ikke tar det på alvor.

– Vi vet jo at influensere er avhengig av å være «relevante, servert med en sjokkfaktor» for å sikre seg «nok klikk», sier Haldammen som et svar på Fetisha sin reaksjon.

– Min mening er at dersom man vil bli kvitt snakk om hudfarge i negativ forstand, har vi alle et ansvar for å bidra. Her svømmer Fetisha mot strømmen, og det tolkes ikke som en konstruktiv tilbakemelding fra hennes side, avslutter han.



– Forventer en større bevissthet

Drøbaksgutten og Tiktoker Marcus Johan Møyland De Boer (21) er også en av de som reagerer på Fetisha Williams' videoer.



– Det jeg reagerer på er måten hun har publisert en video, der hun går til personangrep med hets rettet mot utseende og intelligens.

STERKT ORD: – Rasisme er et sterkt begrep som folk har blitt veldig uforsiktige med å bruke, sier Marcus Johan Møyland De Boer. Foto: Emma Whittaker

– Hun trekker også inn hudfarge, før hun avslutter med å håne Linnea for hennes åpenhet rundt egne mentale helseutfordringer, sier De Boer.

21-åringen trekker frem et eksempel som nylig skjedde, der Fetisha selv sto midt i stormen.

– Trusesaken var en stygg sak der Fetisha fikk gjennomgå.

– Når hun selv nylig har erfart hvordan det er å bli hengt ut offentlig på helt usaklig grunnlag, så forventer man også en større bevissthet rundt hvordan man selv omtaler andre offentlig.

– Jeg syns det er utrolig problematisk at flere som har kritisert henne på saklig måte, har fått videoene sine tatt ned.

– Profiler som Sebastian Brevik har flere ganger mistet brukeren sin for å snakke om kontroversielle temaer som kjønn og vekt, men vi ser at profiler som typisk fremmer woke-ideologi har et mye større ytringsrom enn de som er kritiske til bevegelsen, avslutter han.



Uenig i uttalelsene

Daglig leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, har sett kritikken rettet mot Williams, og sier seg uenig i uttalelsene.

– Når jeg leser kritikken blir det veldig tydelig for meg at de ikke forstår rasisme når de påstår det går «begge veier». De ser da bort fra at det i rasisme ligger en maktubalanse, både historisk og nåtid, sier han til God kveld Norge.

UENIG: Daglig leder i Antirasistisk senter, Hatem Ben Mansour er uenig i kritikken mot Fetisha Williams. Foto: Privat

– Å være hvit har aldri vært en utsatt gruppe i denne sammenheng. Rasisme kan ikke være rettet mot hvite, nettopp på grunn av denne maktubalansen som fortsatt eksisterer, hvor «hvite» majoritetspersoner står i en privilegert stilling.

– Det er ingen maktubalanse som understrekes.



Antirasistisk Senter: Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Kilde: Antirasistisksenter.no

Han påpeker at etter Black Lives Matters-demonstrasjonene i 2020 har man kunnet snakke om strukturell rasisme og privilegier knyttet til det å ikke bli utsatt for diskriminering i strukturer og holdninger.

– Diskriminering og privilegier opptrer på arbeidsmarkedet, i utelivet, skole og store deler av livet. Det å ikke bli utsatt for rasisme og diskriminering er et privilegium i seg selv.

– Å påpeke at noen har et privilegium skaper noen ganger kraftige reaksjoner fordi majoritetsbefolkningen gjerne ser på seg selv som «normalen» og at man da «settes i bås» som privilegert. Man bryter med dette selvbildet, og det fører til en motstand, legger han til.

Han retter dermed kritikk tilbake:

– At en rekke mannlige influensere i flokk vrir på begrepet rasisme for å bruke det mot en svart dame er i seg selv et sterkt bilde på strukturell rasisme.

– Disse unge mennene føler seg berettiget både til å vri på et begrep som har en klar betydning både på folkemunne og i akademia for å bruke det til å «sette på plass» en svart kvinne.

– Vondt

Fetisha Williams (30) sier til God kveld Norge at hun syns det er vondt å lese reaksjonene hun har fått den siste tiden.

– Jeg syns det er trist og vondt at jeg har vært med på ta fokus vekk fra det som skjer i Palestina. Mine kraftige reaksjoner bidro til en ukultur jeg er enig i at ikke hører hjemme i et godt debattklima.

– Jeg skjønner at det at jeg gikk på personen og ikke bare sak får reaksjoner. Det beklager jeg, og det var feil måte å gjøre det på.

RETTE FOKUS: Fetisha Willams understreker at hun ønsker å rette fokuset mot menneskerettighetsbruddene som foregår i Palestina. Foto: Martin Leigland / TV 2

Derfor trakk hun inn hudfargen

Videre forklarer 30-åringen grunnen til at hun trakk inn hudfargen «hvit».

– Det er fordi jeg oppriktig tror at det er lettere å ikke ta stilling til saker som dette (krigen, jour.anm.) og holde seg nøytral, når du ikke har kjent diskriminering og undertrykkelse på kroppen.

– Det er et privilegium mange har, og jeg beklager at det gikk utover en spesifikk person at jeg kommenterte på dette.

– En lærepenge

Williams ønsker likevel å understreke sitt poeng rundt spesielt influensere som stiller seg passive til krigen.

– Jeg mener fortsatt at vi virkelig ikke har råd til at noen stiller seg nøytrale når tusenvis av barn dør, og vi trenger at alle mennesker er med på å stoppe det som skjer nå.

Likevel har hun tatt til seg kritikken, og sier til God kveld Norge at hun fremover skal prioritere hvor hun legger energien sin.

– Dette er en lærepenge for meg, og jeg håper at alle, også de som kritiserer meg, kan samles rundt sakens kjerne og at vi legger energien i å holde oss oppdatert og bidra til å stoppe bombingen av Gaza, avslutter hun.