Hardt ut mot dommerne: – Helt elendige

GOD KVELD NORGE (TV 2): På lørdag var det Agnete Saba og Jørgen Nilsen som måtte forlate «Skal vi danse: all stars». Danseduoen legger ikke skjul på skuffelsen.

Skal vi danse: all stars

UTE AV KONKURRANSEN: På lørdag var det Agnete Saba og Jørgen Nilsen som måtte forlate «Skal vi danse: all Stars». Foto: Thomas Andersen / TV 2

På lørdag var det duket for «superstjernekveld» i H3 Arena, hvor kjendisene hadde valgt låter, som de skulle gjennomføre en såkalt «lip-sync» til.

Nate Kahungu (26) og Agnete Saba (28) havnet i duell, hvor sistnevnte trakk det korteste strået og måtte forlate konkurransen.

Det var et skuffet dansepar som møtte God kveld Norge, etter å ha røket ut.

HAVNET I DUELL: Jørgen Nilsen og Agnete Saba havnet i duell mot Nate Kahungu og Nadia Khamitskaya. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Helt feil

Dommerne mente blant annet at 28-åringens dans var litt enkel og at hun kunne utfordret seg selv mer.

Sabas dansepartner, og proffdanser, Jørgen Nilsen (31), mener dommerpanelets vurdering av dansen, var helt feil.

– Jeg synes dommerne gjør det helt feil i kveld. De velger å trekke henne ned, fordi de mener at det er for enkel koreografi, og det har ikke Agnete noe som helst med å gjøre, sier han.

Videre forteller han at de denne uken fikk hjelp av koregrafer og at han og Saba føler at de har gjort det de har fått beskjed om.

– Jeg synes det er helt teit at de velger å trekke ned på dette. Dommerne er nok en gang helt elendige.

Se Agnete og Jørgens dans her:

– Kjempekjipt

Saba legger til at de har fått klar beskjed om at dette skulle være en «lip-sync»-uke.

– Det skal synges og danses, samtidig som man skal lage show. Det føler jeg at vi gjorde og at dommerne «dreit litt i det» enkelte ganger. Det er kjempekjipt, men noen må dra hjem og det var dessverre oss denne gangen.

Artisten la ikke skjul på skuffelsen ovenfor God kveld Norge.

– Vi fullførte og gjorde oppgaven slik vi var blitt fortalt å gjøre den, så får vi likevel trekk for det. Så er det enkelte som kanskje ikke har «lip-syncet» like mye, som får masse poeng.

– Det var nok litt lotto hvem som havnet i bunnen av dommerpoeng-lista.

Utfordrende uke

Tidligere svømmer, Aleksander Hetland (39) forteller at han synes det har vært utfordrende å skulle vite hvordan de har skullet vektlegge elementene i dansen.

– Det er nye dommerkriterier og en ny oppgave som aldri har blitt gjort før. Skal man fokusere på sangen og etterligne artisten, eller skal man bare fokusere på dans, med ikke så mye fokus på mimingen. Det har vært litt vanskelig å vite hva man har skullet vektlegge.

– Man ser jo at folk har løst det litt forskjellig. Får man samme oppgave i en senere sesong, er det kanskje lettere. Vi måtte bli litt testkaniner og det bærer det litt preg av i kveld.

Hetlands dansepartner, Helene Spilling, forteller at også hun synes at det har vært en utfordrende uke.

– Vi har måtte jobbe på en litt annen måte. Vi danser jo en stil som ikke jeg heller kan. Jeg har stått på trening selv og lært meg stilen. Det har vært en utfordrende uke, men vi har prøvd å gjøre det beste ut av det begge to.

VARIASJON: Det var stor variasjon i hvordan deltakerne valgte å løse oppgaven på lørdag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Ble presisert

Morten Hegseth mener at oppgaven har blitt tydelig presisert.

– Det er ikke vi dommerne som har gitt dem denne oppgaven, men jeg synes at det har blitt ganske konstant presisert at det var dansingen som sto i fokus, men at de i tillegg skulle mime. Det at noen kun valgte å mime og ikke danse så mye, synes jeg var litt rart.

Videre forteller han at han synes kvelden var variert, hvor enkelte «slappet av litt for mye» og andre «leverte på alle felt».

– Det handler om å kunne danse og uttrykke seg, både visuelt og med munnen samtidig. Da kan man oppnå ganske ekstreme prestasjoner. Det var det noen som gjorde her i dag, sier han.

«SUPERSTJERNEKVELD»: Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Lingjærde fikk seg litt av et show under lørdagens «superstjernekveld». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Forventer en viss vanskelighetsgrad

– Dette er en dansekonkurranse og de fikk denne uken en tilleggsutfordring som var «lip-sync». Jeg forventet ikke bare at de skulle levere et bra show der de mimet teksten, men at dansen fremdeles skulle være vesentlig og det bærende element.

Det sier Merete Lingjærde. Videre forteller hun at hun forventer en viss vanskeligshetsgrad i dansen, nå som de er halvveis i sesongen.

– For meg var det ikke naturlig å trekke for at mimingen ikke var bra, dersom dansen var topp. Kjendisene hadde i ulik grad gått ut av komfortsonen i forhold til å utfordre seg selv danseteknisk og gjennom eget valg av artist og sang.

FORVENTNINGER: Nå som Skal vi danse-sesongen er halvveis, har Merete Lingjærde visse forventinger til kjedisene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Tolket oppgaven ulikt

Etter å ha sett sendingen i går, forstår Lingjærde at deltakerne har tolket oppgaven noe ulikt.

– Alle har helt åpenbart lagt ned masse arbeid i uken som gikk så jeg skjønner en viss form for skuffelse, men jeg roste alle og enhver for bra show. Jobben min som dommer er å nyansere.

– Vi sitter og dømmer på direkten i et programkonsept der dansen er i fokus, uavhengig av hvilke andre utfordringer eller oppgaver danserne får av produksjonen fra uke til uke, sier hun.

Lytter til tilbakemeldingene

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, mener oppgaven ble tydelig kommunisert.

– Dette var et nytt episodetema i Skal vi Danse-sammenheng. Gårsdagens oppgave var dobbel, hvor parene ved siden av å danse også skulle mime til låta. Dette mener vi ble tydelig kommunisert i forkant.

Videre opplyser han at produksjonen skal ta med seg tilbakemeldingene i evalueringen av lørdagens sending.

– Når det likevel oppstår slik usikkerhet blant deltakerne så synes vi det er kjedelig. Vi skulle gjerne vært dette foruten, lytter til tilbakemeldingene og tar det med oss når helgens program skal evalueres.