Hard kritikk etter smakstest: – Respektløst

TikTok-profil Oda Rikheim (23) har den siste tiden reist gjennom Thailand sammen med faren sin.

Gjennom sin reise har hun delt hyppig med følgerne sine på sosiale medier, noe som har blitt mottatt med stort engasjement.

Men da Rikheim nylig delte smakstesten av den eksotiske frukten durian, ble det trøbbel i paradis.

SAMKER FOR FØRSTE GANG: Pappa Ole Humborstad og Oda RIkheim tester durian. Foto: Skjermdump / TikTok

– Så vond at den er ulovlig

I 23-åringens nyeste TikTok-video skal hun nemlig smaksteste den eksotiske og mye omtalte frukten durian, sammen med faren Ole Humborstad i Bangkok.

Durian: Durian er en asiatisk frukt.

Den er kjent som «Kongen av frukter» i Sørøst-Asia og er spesielt kjent for sin særegne lukt når den blir moden.

Den store frukten er beryktet på grunn av sin sterke og, for noen, ubehagelige lukt.

Når frukten er modnet smaker fruktkjøttet søtt, og regnes som en delikatesse. Kilde: Snl.no

TikTok-videoen har overskriften «Verdens verste frukt?» og innledningsvis deler Rikheim sin skepsis rundt den beryktede frukten:

– Nå skal jeg prøve noe som jeg har gruet meg skikkelig mye til å prøve, sier hun og fortsetter:

– Jeg skal prøve en frukt som lukter så vondt at det er ulovlig å ha med inn på hoteller og offentlig transport, assa du får store bøter om du tar dem inn, for det lukter assa så ille.

FILMER SMAKSTESTEN: Oda Rikheim har filmet hele reaksjonen og lagt den ut på TikTok. Foto: Skjermdump / TikTok

I videoen ser man begge ta på seg hansker, før de stikker hver sin gaffel i den store frukten og tar første smakebit.

– Nei, nei, nei, nei, fyfaen, sier 23-åringen, før hun spytter ut deler av frukten i en pose.

Rikheim avslutter videoen med å gi frukten «minus 100 av ti» i score.

Det har fått kommentarfeltet til å koke. I skrivende stund har videoen 680 kommentarer og det er spesielt et aspekt som blir trukket frem. Nemlig det kulturelle:

«Ta litt hensyn til andre og andres kulturer. Barnslig og sitte å brekke seg.»



«Respektløst å sitte å brekke seg og snakke ned om maten i et annet land og kultur.»

«Tenk å sitte på et marked og lage grimaser og late som du kaster opp når du smaker på maten deres. Herregud så flaut».

Kommentarene har også spredd seg helt til snapchat, hvor Rikheim selv har svart på en av kommentarene:

SVARER: Oda Rikheim tydde til Snapchat for å svare på kritikken. Foto: Skjermdump / Snapchat

Det fikk ytterligere til å reagere.

– Stor del av vår kultur



Etter at Rikheim delte videoen og svaret sitt, har en annen Tiktoker valgt å svare, nemlig Selma Asbjørnsen (18). Hun har thailandsk bakgrunn og trekker selv frem det kulturelle aspektet:

– Det kommer til et punkt hvor det er mer respektløst enn at det faktisk er en anmeldelse, sier hun i videoen og legger til:



– Vi tvinger deg ikke til å like alt. Men vær så snill, vis mer respekt fordi mat i Thailand er en stor del av vår kultur.



Se hele videoen under.



Til God kveld Norge forklarer 18-åringen nærmere hvor skoen trykker:

– Videoen til Oda skulle være en «taste test», men endte med respektløshet. Hun har åpenbart klart å misforstå min video og alle andre som prøver å fortelle hva hun har gjort galt.

– Det er INGEN som er sinte for at hun ikke liker Durian, det vi reagerer på er hennes dårlige holdninger og mangel på respekt når hun besøker et annet land. Du besøker vel ikke andres hjem og oppfører deg slik?

REAGERER: Selma Asbjørnsen mener Oda Rikheim burde holdt seg for god for reaksjonene sine. Foto: Privat

– Når ble mangel på respekt og oppførsel humor?

Asbjørnsen legger til at hun syns det er tøft at Rikheim tør å smake på frukten, men kommer likevel med en oppfordring:

– Jeg vil oppfordre Oda til å oppføre seg mer voksent, med tanke på at hun skal være et godt forbilde for hennes unge fans.

– Du kommer til et land med helt annen kultur enn Norge, følg derfor andre lands normer. I Thailand er durian og all mat en stor del av vår fine kultur.

– Jeg har full forståelse for at det er naturlig å brekke seg, hvis en spiser noe en ikke liker. Men det er noe hun enkelt kunne klippet ut av videoen før hun la den ut offentlig, sier hun og legger til:



– Dette har ingenting med krenkekultur å gjøre. Dette er rett og slett mangel på respekt.



– Usaklig kritikk

God kveld Norge tar kontakt med Rikheim som forteller at det har vært blandede tilbakemeldinger:

– Jeg har fått både positive og negative reaksjoner. Mange synes det er tøft at jeg prøver, men så har jeg også skjønt at mange føler seg krenket, fordi jeg ikke likte den og reagerte som jeg gjorde, forteller hun.



– Hva tenker du om de som kommer med kritikk?

– Det er helt greit å komme med kritikk, men jeg synes det er mye usaklig.

MÅ SPYTTE UT: Her spyttes frukten rett ut i posen. Foto: Skjermdump / TikTok

– Durian er jo en frukt som lukter såpass ille at det er ulovlig å ta med på flere offentlige steder, inkludert hotell og offentlig transport- i flere land, sier hun og legger til:

– Jeg hadde hatt 100 prosent forståelse hvis jeg hadde sittet og snakket om hvor ekkel thaimat er generelt og hadde sagt «æsj» til alt der - men jeg har virkelig elsket alt jeg har prøvd, bortsett fra en frukt.

– At folk skal lage så mye styr ut av at jeg hater på en frukt, må jeg nesten bare le av.

– Krenkekultur

TikTok-videoen fra Selma Asbjørnsen, mener Rikheim er unødvendig.

– Hvis hun hadde fulgt med på alt det andre jeg har lagt ut, hadde hun fort sett at jeg bare snakket varmt om maten og kulturen til landet. Jeg synes derfor det er unødvendig.

Rikheim legger heller ikke skjul på at hun drar på i uttalelsene sine, nettopp for å friste følgerne.

– Det er klart jeg bruker sterke ord for å få visninger- det er jo det vi influensere lever av. Men etter min mening var det sånn jeg oppfattet den.

– Du får jo ord som «respektløst» slengt mot deg, hva tenker du om det?

– Jeg synes det er ganske urettferdig. Jeg har vist stor respekt for landet hele veien, hvert fall når det kommer til mat.

– Jeg hadde jo ikke blitt krenket hvis en turist hadde hatet på brunost eller smalahove, som for mange er delikatesser i Norge, sier hun og trekker frem krenkekulturen:

– Jeg føler vi stadig får en større krenkekultur. Personlig føler jeg at jeg hele tiden tråkker på eggeskall hver gang jeg lager en video. Føler folk leter etter ting de kan ta deg på for å deretter lage mye styr ut av det for å få oppmerksomhet.

– Synes det er trist, fordi det ødelegger mye for de som faktisk blir krenket.

Poenget til Rikheim er det flere på TikTok som ser seg enig i:

«Surströmming er en tradisjonell svensk rett, alle som tester det brekker seg og snakker jo ned det også. Hva er forskjellen på surströmming og det her. Dette kommentarfeltet her må vokse opp litt ass».



Avslutningsvis sier Rikheim til God kveld Norge at hun tar det hele med et smil:

– Jeg sitter på et marked i Thailand og prøver en frukt med Pappa. En frukt som du får store bøter av å ta med på toget fordi den lukter veldig vondt. Tror ikke jeg er den eneste i Norge som ikke synes dette er noe delikatesse.

– Man må da få ha litt humor uten at det skal være respektløst og krenkende, avslutter hun.