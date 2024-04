Har kjøpt bolig i utlandet: – Måtte bare slå til

EN DRØM: Et hus på den svenske kysten har lenge vært en drøm for Emilie Skolmen. Foto: Privat

Emilie Skolmen selger leiligheten, for hun har kjøpt seg hus i Sverige.

I podkasten «Skolmen & Skolmen», deler Emilie Skolmen (31) nyheten om at hun og samboeren skal selge leiligheten.

Grunnen for salget, er at de har kjøpt seg hus i Sverige, noe som har vært en drøm for paret lenge.

– Vi har drømt lenge, lenge om en liten «stuga» i Sverige, men tenkt at det er noe som tilhører fremtiden og kanskje vi er heldige og får det til om 10–15 år, forteller skuespillerinnen til God kveld Norge.



RØD HYTTE: Valget falt på en sjarmerende, rød hytte i Sverige. Foto: Privat

Paret tok en vurdering, og endte med å bli enige om å selge leiligheten i Oslo.

– Så begynte vi å kjenne på, hvordan vil vi leve NÅ? Og hvordan skal vi få til det? Etter litt frem og tilbake fant vi en løsning der vi selger leiligheten i Oslo, kjøper oss en liten hytte i Sverige og så kjøper oss heller noe mindre i Oslo.

Skolmen sier at det føles ut som «et perfekt kompromiss».

– Da fortsetter vi livet vår her i byen som vi jo begge elsker, men også mulighet for hav og natur når vi trenger det. Kort vei er det også, så litt pendling er planen! Det blir SÅ bra.



Kjøpte før visning

«Basic Bitch»-stjernen forteller at hytta ligger ved Bohuslänkysten, omtrent en halvannen time fra Oslo.

– Begge har et sterkt forhold til Sverige og spesielt vestkysten, så da denne eiendommen dukket opp, måtte vi bare slå til og kjøpte før visning.



FRODIG: Boligen er omringet av en frodig hage. Foto: Privat

Til tross for at Skolmen forteller at hun «har vel aldri så mye som tatt i en hagespade», skal hun og samboeren få bryne seg på oppussing og en frodig hage.

– Dette er et gammelt hus, så mye må gjøres, men ikke alt med en gang. Prosjektet er jo en del av moroa, og ting blir til etter hvert. Vi skal bo oss godt inn før vi gjør de store tingene tenker jeg, sier hun og fortsetter:

– Men linoleumsgulvene skal vekk også skal hagen jobbes med i første omgang. Så tar vi det som sagt litt «pø om pø».



– Kjente på forventning



Skuespilleren forteller at hun og samboeren var klar for en forandring.

– Begge kjente på en slags forventning om at nå er neste stopp rekkehus og hageflekk, men ingen av oss hadde egentlig lyst på det.

– Vi så på litt på ulike løsninger og kjøpte oss den lille røde stugan ganske spontant. Det bare føltes helt riktig, så finner vi ut av resten.

Til helgen legges leiligheten i Oslo ut for salg, noe Skolmen synes blir spennende.

– Vi kjøper oss noe mindre, men vi har ikke dårlig tid. Vi må finne noe som passer for alle tre. Veldig trist å selge leiligheten, da vi virkelig elsker å bo her, men tror dette blir en enda bedre løsningen, så tenker det er verdt det.

For øyeblikket bor 31-åringen i en leilighet på Grünerløkka, sammen med sønnen Jon (2) og samboeren, Henrik Aspeflaten (31).

I 2023 fikk God kveld Norge og daværende programleder, Marte Bratberg, være med inn i Skolmens leilighet. Video av det kan du se her.