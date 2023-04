Har funnet lykken på ny etter bruddet

GOD KVELD NORGE (TV 2): I 2021 kom nyheten om at Ørjan Burøe og Marna Haugen skulle skilles. Nå har Burøe funnet lykken med ny kvinne.

Komiker Ørjan Burøe (48) og influenser Marna Haugen (41) var i flere år et av Norges mest profilerte par.



De ble kjærester i 2003, og ti år senere ga de hverandre sitt ja under en ferietur til Las Vegas.

I 2021 kom imidlertid nyheten om at paret skulle skilles. De har to barn sammen.

Ny kjæreste

NY KJÆRESTE: Ørjan Burøe har funnet lykken med Hege Jeanette. Foto: Instagram/@orjanburoe

Nå har Ørjan Burøe funnet kjærligheten med en ny kvinne. Burøe delte i helgen flere bilder av sin utkårede på egen Instagram-profil.

Burøes nye kjæreste er 42 år gamle Hege Jeanette Eriksen.

Eriksen jobber som eiendomssjef.

Dagbladet meldte nyheten først.

Hverken Burøe eller Eriksen har villet kommentere saken.

– Har blitt noen dater



Marna Haugen på sin side har vært åpen om at hun har vært aktiv på date-fronten etter bruddet.

– Det har jo blitt noen dater, så jeg skal ha for innsatsen, sa hun til Se og Hør i desember.



Hun la imidlertid til at hun har brukt tid på å vende seg til singeltilværelsen, og at hun på dette tidspunktet nok ikke var klar for noe kjæresteforhold.

– Nå fokuserer jeg veldig mye på jobb. Så nei, det er ingen spesielle i kikkerten akkurat nå, men selv om jeg ikke prioriterer dating, stenger jeg heller ingen dører.