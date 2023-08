Har fått falske nakenbilder spredt: – Ubehagelig

Influenser Linnea Løtvedt (22) tok mandag til Instagram for å dele den ekle opplevelsen av å få falske nakenbilder av seg selv spredt på nett.



Her skriver «Bloggerne»-profilen at det florerer flere KI-genererte nakenbilder av henne.

– Dette er bilder som er tatt fra mine sosiale medier og KI-generert til å se ut som jeg er naken. Dette er ikke min kropp og det er ubehagelig å se, skriver hun.

En oppvekker

Til God kveld Norge sier 22-åringen at hun ikke har hørt om dette tidligere og at det for henne har vært en oppvekker.

– Jeg synes det er en oppvekker til alle som deler bilder av seg selv på nett om hvor enkelt det er å bli utnyttet i dag.



– Ble målløs

Løtvedt forteller at hun fikk flere meldinger på Instagram fra folk som hadde fått bildene tilsendt fra noen venner, etter at det spredte seg på appen Reddit.



Det skal være 6-10 bilder som har blitt redigert. Her skal hele kroppen, inkludert bryst og underliv blitt KI-generert.

– Jeg ble helt målløs og sjokkert over hvor realistisk bildene var. At det er så enkelt å lage falske nakenbilder av noen, synes jeg er skremmende både med tanke på utnytting av yngre og salg av falsk pornografi, sier hun.

I tillegg til det reagerer Løtvedt på at det ikke eksisterer straffer i Norge for tilfeller av KI og deepfake.

– Dette mener jeg er noe som kommer til å utvikle seg raskt og noe Norge bør ta tak i, fortsetter hun.



Anmelder saken

Influenseren forteller at hun ønsker å få bildene fjernet og at hun kommer til å anmelde saken.

– Det vanskelige med det er at jeg ikke vet hvor eller hva jeg skal anmelde for. Spredte nakenbilder? For det er jo ikke helt det heller, forteller hun til God kveld Norge.



Løtvedt beskriver situasjonen som skremmende.

– Jeg synes det er utrolig skremmende og håper at både barn og voksne gjennom min opplevelse er forsiktige med hva de deler. Dette er en form for utnyttlse som er helt ny og det skremmer meg med tanke på hva det kan brukes til.