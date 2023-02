Har fått barn nummer seks- nå søker de «tjenestepike»

Før sommeren i fjor kunne God kveld Norge melde at tidligere Farmen-deltaker Andreas Nørstrud (38) og kona Maren Andrea (27) ventet sitt sjette barn sammen.

Andreas Nørstrud giftet seg med elleve år yngre Maren Andrea i 2013, og året etter fikk paret sitt første barn sammen. Nå har ett barn blitt til seks, og Nørstrud har også en sønn fra et tidligere forhold.

SØKER TJENESTEPIKE: Maren Andrea Nørstrud har lagt ut denne på sin åpne Facebook-profil. Foto: Faksimile/Facebook

Det siste tilskuddet til familien kom til verden gjennom et keisersnitt i oktober i fjor.

– Tilværelsen med seks barn er ganske hektisk, da jeg også har begynt å produsere smør og ost til eget bruk. Jeg kjenner ofte på at jeg gjerne skulle vært delt i to, for å rekke over alt jeg ønsker i løpet av en dag, sier Maren Andrea til God kveld Norge.

Søker «tjenestepike»

På Maren Andreas åpne Facebook-profil, er det nå delt en annonse der det søkes etter «tjenestepike».

Annonsen er publisert flere ganger på hennes profil, med oppfordring om at andre skal dele den videre.

– En tjenestepike hos oss vil bistå meg med mine oppgaver, alt fra husarbeid, stell av barn, til fjøs og dyrehold, sier hun.

Tjenestepike var det vanligste kvinneyrket på slutten av 1800-tallet. Begrepet forbinder man gjerne med jenter fra bygdene som dro til byen for å jobbe for velstående familier. De fikk dårlig betalt og knapt med hvile.

I boken «Veiledningsbok for Tjenestepiker og unge Husmødre» som ble utgitt i 1912, het det blant annet som følger:

«Ethvert dannet hjem og enhver forstandig husmor vil vite at sætte pris paa en net og velopdragen tjenestepike, som fører et dannet sprog, er ordentlig i paaklædningen, renslig med sin person og i sit arbeide».

Utdraget er hentet fra en artikkel på Vi.no, som omhandler et tilbakeblikk på tjenestepikenes strevsomme hverdag.

På spørsmål til Nørstrud om hvorvidt de har stålsatt seg på at det kan komme kritikk som følge av at de deler denne annonsen i 2023, viser Maren Andrea Nørsrtud til Bibelen.

– «Tjenestepike» som begrep er kanskje «utdatert», men for ikke mer enn en/to generasjoner siden var dette helt vanlig praksis her i landet. Tjenestefolk var helt vanlig rundt om på gårdene. Der bidro de med kosthold og husly. Tjenestefolk er også mye beskrevet i Bibelen, og er helt normal praksis, sier hun.

Kontroversiell

Andreas Nørstrud er en av de mest omtalte Farmen-profilene gjennom tidene, som følge av hans konservative synspunkter rundt kvinnesyn og homofili.

Tidlig uttalte han blant annet at kvinnene på gården burde kle seg mer «sømmelig», og siden uttalte han også at «Det er kvinnens oppgave å passe på barna».

37-åringen deltok i TV 2-programmet i 2012. Året etter giftet han seg med da 18 år gamle Maren Hansen.

Også om oppdragelse har Nørstruds uttalelser tidligere fått stor oppmerksomhet. Han mente blant annet at tukt er viktig i oppdragelsen, så fremt det ikke får varige men og går ut over ungene, psykisk eller mentalt.

Farmen-comeback

I 2018 fikk han sitt comeback i Farmen-universet, da han deltok på Torpet.

I den anledning uttalte han at han da var den samme som forrige gang han var på TV-skjermen.

– Siden 2012 har jeg forandret meg veldig lite. Så jeg har de samme standpunktene jeg hadde den gangen, men jeg tror at jeg er enda sterkere i ånden og i kristenlivet mitt, sa Nørstrud til TV 2.

Årsaken til at han vendte tilbake til Farmen og Torpet, var å videreformidle nettopp det: Sin tro.

– Jeg ser en mulighet til å kunne snakke om det jeg er opptatt av. Formidle Guds ord. Formidle sannheten. Fordi sannheten frigjør mennesker, og det er det jeg ønsker å se: Mennesker som er frigjort fra løgn, bedrag og død, forklarer Nørstrud.