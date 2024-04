Har du lagt merke til denne detaljen?

De er med på alt fra jentekvelder til oppkjøring, og er nå observert i flere av vårens reality-konsepter. Ikke unormalt at voksne tyr til denne tryggheten, sier psykolog.

«Paradise Hotel» er nettopp ferdig med sin 16. sesong, og gjennom vinteren og våren har programmet rullet og gått på TV-skjermene med stor suksess.

Etter to runder med «Paradise» og andre spilleregler, besluttet Viaplay å gå tilbake til det originale «Paradise Hotel»-konseptet.



Og den nye sesongen har gitt rekordtall til strømmetjenesten.



Nylig gikk finalen av stabelen, hvor Lotte Reinholdtsen (22) sto sammen med partneren Mario Riera (25), mot Johannes Magnussen (28) og Helin Moe (22).

Førstnevnte par har holdt sammen siden start, og har også fortsatt relasjonen på utsiden som kjærester. Dessverre trakk de riktignok ikke det lengste strået i finalen.

Men en uoffisiell deltaker som også var med inn i finaleuken var Reinholdtsen sin kosebamse «Molle».

– Barnslig liten trygghet

22-åringen sier til God kveld Norge at hun tok med seg kosebamsen fordi hun ville ha noe som minnet om hjemme.

– Det var egentlig ingen som reagerte på at jeg hadde den med. Det var heller det at noen angret på at de ikke tok med en selv, forteller hun.

Den svarte og hvite pandabjørnen, som har fått navnet «Molle», blir ofte observert i armene på flere av deltakerne gjennom sesongen.

SPØK: I en av episodene ble «Molle» sendt ut på en flytemadrass i bassenget. Foto: Viaplay

– Molle ligger i sengen min hver natt, og jeg har hatt den i tre år siden jeg kjøpte den i en periode hvor jeg plutselig var alene og ute av et forhold, forklarer hun før hun tilføyer:

– Den er blitt en barnslig liten trygghet ingen kan ta fra meg.

Og Reinholdtsen er ikke den eneste.

REALITYPROFIL: Lotte Reinholdtsen er deltaker i «Paradise Hotel» 2024. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Hatt den med på oppkjøring



I den pågående sesongen av TV 2-programmet «Love Island» er det også flere deltakere som har tatt med seg kosebamsen. Blant andre Madelen Christine Magnussen (26) og Lenny Langhelle (21).

«LOVE ISLAND»: Madelen Christine Magnussen og Lenny Langhelle er deltakere i årets «Love Island». Foto: Espen Solli / TV 2

– Fra starten så var det Lenny, Stine (Ariana Johansen, jour.anm.) og jeg som hadde med kosebamse hjemmefra. Det var opp til oss selv å ta med, og det ble jo også noe jeg og Lenny hadde til felles og faktisk et av våre første samtaleemner der inne, forteller Magnussen til God kveld Norge.

Det var flere som ville være med på bamsetrenden, og Magnussen forteller at etter fridager fra innspilling, kom flere og flere tilbake med bamser.

– Til slutt så var vi nesten alle med hver sin kosebamse.



På lik linje med Reinholdtsen har hun ikke merket at det er noen som har reagert på valget.

– Kanskje noen flirer litt av det, men jeg tenker det er viktig å beholde barnet i seg. Jeg har hatt kosebamsen med på oppkjøring blant annet. Noen ganger så føles det som god lykke å ha med kosebamsen, mener 26-åringen.

Bamsen har fått navnet «Skure», og er et relativt nytt innkjøp for 26-åringen.

– Jeg falt pladask for han fra første sekund siden han er så styggsøt, som gir han mye sjarm! Jeg har også en annen bamse som jeg har hatt siden jeg var barn, som jeg også sover med hver natt, innrømmer hun.

BAMSEVENNER: Skure (t.v) har Magnussen hatt i omtrent et halvt år, men «Tussi» (t.h) har hun hatt siden hun var liten. Foto: Privat.

Hun tar gjerne kosebamsen med når hun er ute og reiser.

– Jeg kjenner mange som fortsatt sover med kosebamsen sin! I min venninnegjeng så har vi også hatt jentekvelder der alle skal ha med bamsen sin, sier Magnussen.

Men hvor vanlig er det egentlig for voksne mennesker å fortsatt sove med kosebamse?

– Vi trenger også å bli passet på innimellom



Psykolog Benjamin Baarli Silseth forteller at dette absolutt ikke er unormalt.

– Mange vokser opp med en kosebamse, og jeg tenker det ikke er så rart at vi ønsker å videreføre noe av barnelivet inn i voksenlivet, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at mange gjør det fordi vi forbinder kosedyret med noe «trygt, varmt og fint»

– I barndommen gir det en form for trygghet, og kosedyret kan være et symbol på nettopp trygghet, eller kjærlighet fra en omsorgsperson.



HELT NORMALT: Psykolog Benjamin Baarli Silseth forteller at det slettes ikke er unormalt at voksne har et forhold til en kosebamse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han fortsetter:



– Jeg tror også noen av oss kan gjøre det for å beholde barnet i oss litt lenger – selv om vi har blitt voksne, trenger vi også å bli passet på innimellom. Der kan kosedyret fungere fint, både som trygghet og som en påminner om det nevnte.

Silseth forteller at en kosebamse kan gi en form for trygghet når noe er vanskelig.

– På samme måte som at mange snakker med kjæledyret sitt uten at det kan svare.



– Av og til er det lite som skal til for å gi oss noe, og hvis en materiell gjenstand kan gi det, tenker jeg det bare er fint, forteller Silseth.



Han presiserer at et slikt forhold til en kosebamse verken er farlig eller usunt.

– Men jeg ville passet på at kosedyret ikke erstatter mellommenneskelige relasjoner, da det er begrenset hvilken støtte et kosedyr kan gi. Utover det tror jeg de fleste har et ganske rasjonelt forhold til kosedyr.