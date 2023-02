– Håper virkelig Sophie Elise har noen gode personer rundt seg nå

Det mye omtalte og omdiskuterte Instagram-bildet til Sophie Elise Isachsen (28) har ført til en rekord av klager til NRK. I torsdagens episode av «Sophie og Fetisha» snakker influenseren for første gang etter bråket.

Her forklarer hun blant annet hvorfor hun ikke har sagt noe før nå.

– Uansett hva man sier, så virker det kalkulert. At jeg ikke sitter her og gråter, er feil; hadde jeg grått, er det feil.

Hun sier også at det er «jeg som har gjort dette», og at hun har opplevd den siste uken å være en del av «cancel-kulturen».

Isachsen forteller om en uke som har vært svært tung, men at hun likevel ikke synes synd på seg selv.

– Usikker på om hun er tjent med dette

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen er usikker på om Isachsen er tjent med dette.

– Jeg tenker at ved ikke å si mer enn akkurat det hun sier nå, så setter hun fyr på det bålet som var i ferd med å slukke. Jeg har merket at mye av stormen var i ferd med å gi seg, og jeg er usikker på om hun er tjent om dette. Jeg tror hun hadde vært bedre tjent med å legge alle kortene på bordet, sier han til God kveld Norge.

Nygård-Hansen understreker imidlertid at det er lett for en kommunikasjonsrådgiver å si fra sidelinjen.

– Jeg vet jo ikke hvorvidt det ligger en avtale mellom henne og NRK. Jeg vet ingenting om situasjonen til venninnen som var avbildet. Men dette bidrar til å øke spekulasjonene, og det vil igjen gjøre det enda vanskeligere, når hun en gang velger å fortelle hele historien, å få folk til å tro på det hun sier.

Til VG sier Rune Lind, redaksjonssjef i NRK Underholdning, at duoen som vanlig snakker om hvordan de har hatt det den siste uken. NRK har imidlertid konkludert med at de i podcasten ikke skal snakke om den aktuelle hendelsen, i og med at Isachsen ikke har uttalt seg om dette til andre medier.

– Saken har stor offentlig interesse og det blir galt å bruke podkasten til det som kan bli oppfattet som en ensidig fortelling, sier han til avisen.

Vil gi henne ett råd

Nygård-Hansen ser ingen problemer med at det er i egen podcast at influenseren først snakker etter stillheten, men han vil gi henne ett råd på veien når hun nå skal vurdere hva som skal gjøres videre.

– Hadde jeg vært hennes rådgiver nå, så ville jeg ikke anbefalt henne å gi det første store intervjuet til Lindmo. Da virker det veldig regissert. Det eneste rommet hun bør ta det ut i, er vel kanskje der det startet. På Instagram. Men da bør det legges en vanvittig gjennomtenkt krisekommunikasjonsplan for hvordan det skal håndteres når hun legger alle kortene på bordet, sier han.

Nygård-Hansen er enig med Isachsen i at hun står overfor en kanselleringskultur.

– Vi kan ikke, basert på dette bildet, si at hun har brutt en eneste lov. Men hun har gått over streken hva gjelder folkeopinionen på sosiale medier, og hva de mener er greit og ikke greit. Og det er et økende problem i dagens samfunn. Det er færre og færre som deltar med sin stemme, av frykt for nettopp denne kanselleringskulturen.

Han synes imidlertid det verste er at Sophie Elise Isachsen i dagens episode sier at oppstyret etter Insta-bildet har lært henne at «vi alle en dag skal møte døden».

KOMMER MED RÅD: Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen har flere tanker om hva han mener Sophie Elise Isachsen bør gjøre videre. Foto: Ole Thmas Halvorsen / TV 2

– Å sitte som en person i dette landet og møte så mye dritt, det må føles utrolig tøft. At hun sier at hun har tenkt på at vi alle skal dø en dag, det er kanskje det verste i dette, synes jeg. Hele kanselleringskulturen, hvor vi jakter etter å uttale oss om hvor forferdelig Sophie Elise er, det snur først når en person går bort. Jeg håper virkelig at hun har noen gode personer rundt seg nå, sier Nygård-Hansen.

Delte meninger

Ekspertene er delte i meningen om hvor bra Isachsen håndterte situasjonen i dagens podcast.

Mathilde Hogsnes, stipendiat ved høyskolen Kristiania, forsker på influenseres kommersielle praksis i Skandinavia. Hun synes det er bra at Isachsen omsider setter ord på situasjonen.

FRASKRIVER SEG ANSVAR: Mathilde Hogsnes ved Høyskolen Kristiania mener Isachsen bør erkjenne ansvaret hun har som influenser. Foto: Jonatan A. Quintero

– Jeg har tidligere reagert på at hun ikke har nevnt noe. Det handler om å vise følgerne respekt, sier Hogsens.

Hun har forståelse for at Isachsen ikke går i detalj nå, men hun synes hun kunne anerkjent det ansvaret hun har som influenser med enorm påvirkningskraft.

– Det jeg stusser mest over med dagens podkast-uttalelse, er det hun sier om kanselleringskulturen. Hun sier at folk ønsker hun skal miste jobben fordi de ikke liker henne. Da har man ikke skjønt at man er en bedrift, en påvirker med makt. Der er jeg skuffet, for det er å fraskrive seg ansvar. Jeg opplever at hun ikke tar kjernen av saken på alvor.

Både hun og Nygård-Hansen mener at Isachsen også burde ha snakket på plattformen der det hele startet, nemlig på Instagram.

Savner en unnskyldning

Retoriker Andreas Birger Johansen mener dagens uttalelse fra Sophie Elise Isachsen er en lovende start.

– Hun tar alt ansvar for det hun har gjort. Hun kommer ikke med en forsvarstale, men hun erkjenner at hun har gjort noe som har skapt denne situasjonen. Jeg var litt overrasket, for det var en moden måte å håndtere det på.

Han savner likevel et tydelig «unnskyld» fra influenseren.

– Hun har ikke kommet med en unnskyldning ennå. De som fremtrer som en autentisk person som har dritet seg ut, har større sjanse for å bli tilgitt av folket, sier han.

Retorikkekspert Andreas Birger Johansen savner et «unnskyld» fra Sophie Elise Isachsen.. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Johansen reagerer ikke på at Isachsen uttaler seg i egen podkast når hun først velger å si noe.

– Det er podkasten hennes, mer enn NRK. Lytteren hører på henne uansett hvor hun er. Hun har ikke uttalt seg til NRK Nyheter heller.

God kveld Norge har torsdag igjen forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise, foreløpig uten å lykkes. Hun har fortsatt til gode å svare på spørsmål fra pressen etter at det mye omdiskuterte bildet ble delt på Instagram