– Håper han vil springe verden rundt i vest og spre tøysete glede

Søndag kveld gikk en klovn fra Kongsberg av med seieren i Britain’s Got Talent 2023. Det skaper eufori i det norske komikermiljøet.

HYLLES AV NORSKE KOMIKERE: Viggo Venns seier i Britain’s Got Talent skaper stor begeistring blant norske komikere. Foto: Dymond/Thames/Shutterstock

Norske Viggo Venn (34) danket ut alle og vant finalen i Britain’s got talent søndag kveld. I tillegg til den gjeve tittelen har han også vunnet en pengepremie på 3,4 millioner kroner.

Venn startet showet med en vits på norsk. Siden spilte han en sang med armene og dommer Simon Cowell la ikke skjul på sin begeistring.

–Jeg virkelig, virkelig elsker deg, uttalte han da den norske klovnen var ferdig med sin opptreden.

Det var en tydelig overrasket Viggo Venn som sto på scenen da vinneren ble ropt opp.

– Jeg føler meg veldig synlig akkurat nå, tusen takk!



Kongsberg-mannens seier i det prestisjetunge programmet skaper også stor begeistring blant våre norske komikere.

– Dette er stort



Komikeren, skuespiller og manusforfatter, Espen P.A. Lervaag (45), skriver i et innlegg på Instagram at Norge ikke har vært så store siden Kurt Nilsen.



Vi husker alle øyeblikket da Nilsen overrasket alle med seier i World Idol i 2003.

STORT: Komiker Espen PA Lervaag hyller norske Viggo Venn etter søndagens store bragd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dette er kjempegøy, fortjent og stort. Man må ikke glemme at Viggo har holdt det gående veldig, veldig lenge i den såkalte undergrunn. Så dette er jo også en stor påminnelse om at man kanskje skal bli mye flinkere til å ha tiltro til at folk også synes det som ikke er helt A4 er utrolig morsomt, sier Lervaag til God kveld Norge.



GRATULERER: Jon Brungot håper Viggo Venn nå tar verden med storm iført sin gule refleksvest. Foto: Audun Braastad

I gul refleksvest har han sjarmert hele det britiske folk. Nå håper komiker John Brungot (46) at Venn med sin vest vil ta hele verden med storm.

– For en som startet som programleder på Norske Talenter, så er det helt fantastisk at Viggo har vunnet dette. Jeg håper dette gjør at han kan løper verden rundt med vest og spre tøysete glede. Gratulerer, sier Brungot.



KOMMER MED HYLLEST: Skuespiller Caroline JOhansen er en av mange som gratulerer Viggo Venn etter søndagens seier. Foto: Faksimile/Instagram

På Instagram har en rekke norske komikere benyttet anledningen til å sende sin gratulasjon til Viggo Venn.

Blant disse er Odd-Magnus Williamson (42), Morten Ramm (44), Lars Berrum (37) og Jonis Josef (31).

Skuespiller Caroline Johansen skriver følgende på Instagram etter seieren.

– Hahahah, dette er så nydelig. Jeg gråter av at verden også kan være dette.