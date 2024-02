– Håper barna mine skjønner hvorfor jeg gjør dette

Om knappe to måneder setter Frank Løke ut på en livsfarlig ferd. Og det er ikke like populært blant alle.

I 2021 nådde den tidligere håndballspiller Frank Løke (43) toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest.

I april skal 43-åringen atter en gang bestige fjellet, men denne gangen uten oksygen. Det til tross for risikoen ved å gjøre det.

Den første nordmannen

Løke har tidligere sagt at han ønsker å bli en av de få i verden, og den første nordmannen, som faktisk har klart å bestige Mount Everest uten oksygentilførsel.

Men med det, følger det også bekymringer fra nære og kjære.

Under premierefesten på serien «Vinnerschkalle», hvor Løke selv er deltager, forteller han at det ikke alltid er like god stemning i hjemmet, når far setter seg hårete mål.

– Det er jo livsfarlig, sier datteren Ada Løke (17) til God kveld Norge.

MED FAMILIEN: Frank Løke tok med seg barna og kjæresten på premieren av «Vinnerschkalle». Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Høy dødsrate

Datteren Ada forteller videre at det hårete målet til pappa Løke, absolutt ikke falt i god jord helt i starten.

– Det er ikke et populært tema hjemme og jeg er ikke storfan av at han skal på den turen. Det er jo livsfarlig og høy dødsrate, sier hun.

Løke nikker bekreftende og legger til:

– Vi hadde noen diskusjoner før jeg skulle bestige K2. Da var hun veldig lei seg og sinna på far, men så kommer det seg når hun ser at jeg får til de målene jeg setter meg.



Datteren er ikke uenig i farens utsagn.

– Jeg vet at pappa gjør det bedre hvis jeg støtter han og er på lag med han, enn når jeg krangler med han.

Hun forteller at målet om å bestige verdens høyeste fjell, uten oksygen - på ingen måte kom som et sjokk:

– Når noen sier sånn: «Du klarte K2, men du klarer ikke Mount Everest uten oksygen», så er jo han fyrt på med en gang og skal klare det, ler hun og legger til:

– Men jeg vet også at det er veldig viktig for pappa og er det viktig for han, så er det viktig for meg.

– Hvordan beroliger du barna dine når de uttrykker bekymring?

– Jeg snakker med dem og forteller dem at pappa kommer til å klare det.

– Jeg forteller også at de må sette sine egne grenser og aldri la noen fortelle dem hva de kan og ikke kan gjøre. Jeg forteller også hva jeg tidligere har klart og gjør dem trygg på at jeg også vil klare dette.

– Med dette ønsker jeg å inspirere, motivere og sjokkere. Så jeg håper barna mine skjønner hvorfor jeg gjør det, sier han til God kveld Norge.

I hardtrening

Løke er nå i hardtrening mot turen som skal starter 10. april. Da er det satt av åtte uker til den spektakulære turen.



– Det er mye trening i forkant. Mye styrke, løping på mølle og spinning på sykkelrulla inne.

Det er ingen nordmenn som har klart det Løke har satt seg som mål, så her kan han bli pioneren – den første nordmann til å klare det.

– Jeg vil inspirere venner, barna mine og de rundt meg. Vise at det er ingen som skal fortelle deg hva du kan og ikke kan gjøre.

– Så det håper jeg smitter over på alle rundt meg.

Vi spør derfor kjæresten, Helen Oterhals (27), om det lar seg smitte:

– Ja, det gjør jo det. Jeg skal jo være med, svarer hun lurt.



TRENER SAMMEN: Kjæresteparet røper at de nå begge trener mot Mount Everest-turen. Foto: Privat

I hardtrening sammen

Det er nemlig ikke noen statshemmelighet at når du er sammen med Frank Løke, så er det lett å la seg rive med.

– Det er jo trening på si her og. Mye psykisk også – for du må virkelig kvinne deg opp til en slik tur, sier 27-åringen.

Paret kan røpe at de nå begge trener opp til en mulig tur, sammen:

– Hun henger seg ofte med på mine konkurranser og klager aldri når vi trener. Hun har det mentale som trengs for å komme til basecamp (cirka 5000 meter).

– Hun er i superform nå og klar for å bli med, hvis hun har lyst til det. 70 prosent sitter nemlig i hodet.

– Hvor lyst har du selv til at Helen skal bli med?



– Det som er viktig på sånne turer, er å ville det selv. Man kan ikke overtale folk til å bli med på sånne turer. Han man ikke lyst, så har man ingenting der å gjøre, understreker han.



– Det er en såpass drøy tur, og det er så mange inntrykk. Du risikerer å se døde mennesker og gå forbi dem. Du hører ofte om dødsfall, så det er veldig spesielt og mye å fordøye.

– Er det noe som kan få deg til å ikke gjennomføre turen?

– Nei, svarer Løke bestemt.

Og for Oterhals, så står det kun på vilje:

– Det avgjørende blir om jeg gidder, avslutter hun.