Hanna-Martine om skremmende opplevelse: – Drittlei ekle og skumle menn

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren forteller om en ubehagelig hendelse hun ble utsatt for mandag kveld.

UBEHAGELIG OPPLEVELSE: Hanna-Martine Slåttland Baller forteller at hun ble utsatt for en ubehagelig opplevelse mandag kveld. Foto: Alex Iversen

– I dag ble jeg forfulgt og truet av en full og ekkel mann.

Slik starter innlegget til Hanna-Martine Slåttland Baller (22) på Instagrams historiefunksjon. Her forteller hun sine 163 000 følgere om den ubehagelige hendelsen på vei til trening mandag kveld.

Baller forteller at den ukjente mannen fulgte etter henne inn på trikken, pustet henne i fjeset og strøyk henne på kinnet.

DELER: 22-åringen deler ærlig med sine 164 000 følgere på Instagram. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Da jeg ba ham om å fjerne hånda og ikke ta på meg, sa han at han kunne stikke kniven sin gjennom kinnet mitt i stedet om jeg ville, skriver 22-åringen.

Måtte finne tilbake til roen

Videre hevder hun at mannen dyttet henne lenger inn mot vinduet på trikken og prøvde å snakke mer med henne.

– Jeg skalv og prøvde å holde tårene tilbake, mens jeg gruet meg til å gå av i tilfelle han ville følge etter. Jeg gikk til slutt av på et folksomt stopp og løp til treningssenteret mitt.

Influenseren skriver at hun satte seg i garderoben for å finne tilbake til roen, samt at hun ville gjennomføre økta som planlagt etter å ha snakket med kjæresten sin.

Innlegget ble lagt ut mandag kveld like etter at hendelsen skal ha funnet sted. På det tidspunktet skrev Baller at hun «skjelver i kroppen fortsatt, har skyhøy puls og er kvalm».

– Jeg er så forbanna drittlei av ekle og skumle menn at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg, avslutter hun.

– Jeg har opplevd så mye ubehagelig med menn

Noen timer senere la hun ut et nytt innlegg på historiefunksjonen, der hun takker for alle fine meldinger.

TAKKER: Influenseren takker for støtten fra sine følgere. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg blir helt rørt, jeg. Det verste her er at så mange andre har opplevd lignende, ubehagelige situasjoner.

22-åringen forteller at det går bra med henne og at hun kom seg trygt hjem.

– Jeg har opplevd så mye ubehagelig med menn de siste årene og trenger å jobbe meg gjennom de følelsene og hendelsene - og ikke bli stuck i følelsen av frykt og redsel.

– At folk som han finnes der ute skal ikke stoppe meg fra å ta trikken, gå til trening eller generelt føle meg trygg, avslutter hun innlegget, samtidig som hun takker følgerne sine.

Baller er en av Norges største youtubere med over 100 000 abonnenter. Hun ble for alvor kjent da hun var deltaker i «Farmen kjendis» i 2020, og har etter dette

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Hanna-Martine Slåttland Baller, foreløpig uten hell.