– Han skulle ha helskjegg, kassegitar og være militærnekter

For tiden hører du henne i filmen «Richard Storken og den mystiske juvelen», som hadde norgespremiere på kino 21. april. Der låner hun bort stemmen sin til ugla Olga.

– Det er noe helt eget med dubbing, fordi det er jo lek. Spesielt for meg som har små barn, og man skal være veldig voksen, så er det deilig å gå inn i studio og bare leke og kose seg, smiler Haddy Njie.

Hun har tatt seg litt fri fra småbarnslivet for å ta en prat med God kveld Norge. Njie kan fortelle at hun har puttet mye av seg selv i karakteren sin.

– Absolutt. Olga er litt vindskeiv, akkurat som meg. Hun er en raring som sliter litt med å finne plassen sin, forklarer hun.

Skulle ikke ha barn

Njie forteller at hun selv brukte lang tid på å finne sin plass her i livet.

– Det er vel ikke før de siste ti årene at jeg har havnet på rett hylle. Nå er jeg småbarnsmor og det så jeg aldri for meg. Jeg skulle drive med helt andre ting, smiler skuespilleren.

Da hun var yngre, var ikke livet med en kjernefamilie noe Njie tenkte så mye på.

– Det var aldri drømmen min. Verken hvitt bryllup eller barn eller noe som helst. Jeg er glad i å jobbe, lese og skrive. Jeg ville være i fred og drive med det.

Men som i så mange andre tilfeller, hadde kjærlighetsguden Amor andre planer.

– Så traff jeg en blid trønder som ville ha hvitt bryllup i en stor kirke, og masse barn. Plutselig havner man et helt annet sted, smiler 43-åringen.

BRYLLUP: Det blir ikke stort større enn hvitt bryllup i Nidarosdomen. Foto: Ned Alley

Kan bli utrolig sliten

I fjor ble hun og Trond Giske foreldre til Anna. Fra før har de syv år gamle Maria, og Giske sin datter Una har blitt tjue år. Alle bor de sammen i Oslo.

– Hvis man finner rett hylle så faller plutselig ting på plass. Helt annerledes enn du hadde tenkt, men allikevel veldig, veldig fint. Så nå er jeg kjempeforkjøla, jeg sover ikke om natta, jeg sminker meg med en unge hengende på armen. Det er kaos, men allikevel så føles det veldig riktig, sier Njie åpenhjertig.

Hun presiserer at hun ikke prøver å rosemale småbarnstilværelsen.

– Det er utrolig krevende, synes jeg. Jeg kan bli utrolig sliten av mine egne barn og min egen familie. Men allikevel så er det her jeg vil være, smiler hun.

Njie gir Giske æren for at hun havnet på denne hylla.

– Det er noe med at man finner en som er så blid og trygg, og viser meg at det er plass til meg et sted hvor jeg ikke trodde at jeg passet inn.

I STUDIO: Haddy syntes det var fint å komme seg ut litt for å gjøre et intervju. Foto: Kristoffer Arnesen

Helskjegg og kassegitar

Men som liten så var egentlig planen til Njie å bli en stor skuespiller, samt fjellklatrer på fritiden. Hjemme skulle det vente en mann som spilte kassegitar og passet barn.

– Han skulle ha helskjegg, kassegitar og være militærnekter. Det var drømmen min da jeg var syv år. Trond er verken hjemmeværende eller militærnekter, men han har skjegg, ler hun.

SKJEGG: Det ble én av tre for syv år gamle Haddy sine krav. Foto: Ned Alley

For Giske er alt annet enn hjemmeværende, og frem mot kommunevalget i september blir det enda mer jobbing på politikeren. Da er Njie klar for å ta ekstra ansvar hjemme, etter at Trond lenge har stilt opp for henne.

– Jeg begynte med prøver til Mathilda på Folketeatret da Anna var fire måneder. Han hadde egen nøkkel til teatret og var der annenhver time så jeg kunne få ammet. Han la hele livet sitt rundt min timeplan på teatret, og jeg spilte mange kvelder og ekstraforestillinger, forteller Njie, og fortsetter:

– Så nå er det min tur. Han er veldig mye i Trondheim, så det er skikkelig logistikk, men nå skal han få lov til å jobbe mye.

Men de er vant til en hektisk hverdag, og Njie forteller at de er gode til å samarbeide som familie. Hun forteller en historie fra denne tiden i fjor.

– Jeg husker det var en morgen da Una var russ og kom hjem fra rulling, Trond kom med nattoget fra Trondheim, og jeg sto opp med baby og skulle få Maria i barnehagen. Det er hektisk, ja! Men med veldig mye kjærlighet, så går det, smiler Njie.