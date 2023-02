GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren var redd for at søvnproblemene hennes skulle skremme forloveden da de møttes.

Hele livet har influenser og forfatter Linnea Myhre slitt med å sove. Hun har gruet seg til hver natt, og i søvnløsheten har tankene blitt mørke og dystre.

– Derfor har jeg brukt sovemedisiner til innsovning. Hvis jeg ikke får sove dukker det opp utrolig mange mørke tanker, så jeg blir rett og slett et annet menneske på natta, forklarer Myhre.

Nå har hun dokmuntert søvnløsheten i VGTV-serien Søvnløs, og som du kan se i videoen i toppen av artikkelen kommer man svært nært innpå Myhre og forloveden Emil Gukild.

– Jeg trodde aldri at jeg skulle ha med meg kamera inn i senga.

GKN: Linnea var opplagt da hun besøkte God kveld Norge. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Trodde det var rødt flagg

Men det hjalp at det var Gukild som holdt kamera og ikke en kameramann.

– Det er en stor forskjell. Det er jo et grep at det er han som ligger der og filmer det. Han er en trygg fyr og kan filme det akkurat som jeg føler meg, og slik jeg er, uten at jeg må anstrenge meg, forteller Myhre.

Hun forteller at problematikken dukket opp tidlig i deres forhold, men det hjalp å være nyforelsket i starten.

– Han hadde veldig høy terskel, han tålte det meste. Selv om jeg var veldig redd for å vise han i begynnelsen at det var et problem. Jeg tenkte at det var et rødt flagg, sier hun, og fortsetter:

– Han har vært ekstremt tålmodig, og tilbudt seg å være våken sammen med meg. Han har ofret sin egen søvn for meg. Det er helt fantastisk og jeg føler meg veldig heldig som har en slik kjæreste.

STØTTE: Emil Gukild har vært viktig støtte for Linnea. Foto: Naina Helén Jåma

Måtte ta grep

Men i lengden skjønte Myhre at det ikke var holdbart.

– Jeg kan ikke hvile meg på at han er våken med meg. Jeg vil ikke ha det slik selv, og jeg vil hvert fall ikke at han skal miste nattesøvn på grunn av meg, sier 32-åringen.

– Så det ble veldig viktig for oss begge å gjøre grep.

Myhre er langt fra alene om å ha søvnproblemer, og i følge Helsedirektoratet sliter en av tre voksne med søvn hver uke. For Myhre ble det et problem på dagtid også.

ÅPEN: Linnea er åpen om søvnproblemene og alt det fører med seg. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

– Jeg har brukt så mye energi på å bekymre meg for om jeg får sove om natta. Særlig i de periodene hvor jeg ikke har gått på sovemedisin, fordi det er en falsk trygget. Jeg tenkte sikkert på det hvert tiende minutt gjennom en hel dag.

Alt klart til bryllup

I serien har hun ved hjelp av eksperter og psykologer lært en hel del. Blant annet hva hun skal gjøre hvis hun ligger i senga og ikke får sove.

– Da skal man bryte mønsteret. Gå ut i stue og gjøre noe annet, lese en bok eller se på tv. Så kan man gå tilbake til senga og prøve på nytt. Da tar man hodet ut av den mørke sirkelen, forklarer hun.

Hun velger også med omhu når hun tar seg et glass vin.

– Man sovner kanskje fort av alkohol, men man har elendig søvnkvalitet. Det skal veldig lite til før det ødelegger søvnsyklusen.

I løpet av året skal hun gifte seg med sin utkårede, og i følge Myhre så er alt klart for bryllup.

– Vi kunne gifta oss i morgen, vi. Alt er klart utenom kjolen som sys om akkurat nå. Jeg er snart gift med en eventplanlegger, smiler hun.