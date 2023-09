Hadde krav om «et pent» publikum

Tidligere ansatte i Big Brother's Efourum, avslører at de ble bedt om å søke etter attraktive mennesker til publikum av showet. Det skal ha vært et krav fra programmets vert Russell Brand (48).

Det skriver The Times.

De ansatte dro blant annet til et universitets-campus for å jakte «pene mennesker» til publikum.

Etter at de skal ha blitt plukket ut og ankommet studio, skal Brand ha speidet over rommet for «å kartlegge hvilke kvinner han ville ha sex med».

– Vi trenger «penere mennesker»



De tidligere ansatte hevder at det var deres oppgave å utgi telefonnummeret eller hotellrommet hans til to eller tre kvinner i publikum.

– Jeg fikk tilsnakk for å rekruttere for mange «gamle, stygge folk». Jeg fikk beskjed om at «vi trenger yngre mennesker. Vi trenger «penere mennesker» og at «ingen har lyst til å se moren deres. Jeg vil ha deilige, unge mennesker», fortalte en tidligere ansatt fra 2005 om kravene som ble stilt.

Videre forklarte den ansatte at hen var så fokusert på å gjøre Brand fornøyd at hen samtykket for å få vertens krav tilfredstilt.

Den ansatte forteller at jentene som ble plukket ut til showet var unge.

– Jeg kaller det jenter og ikke kvinner fordi de var alle over 18 år, men ingen var eldre enn 22. Det var ganske normalt. Alle visste hva som foregikk.



VOLDEKTSANKLAGER: Russell Brand har mottatt flere voldektsanklager den siste tiden. Foto: Charles Sykes

– «Gutter er gutter»



Senere skal den ansatte ha meldt ifra om situasjonen.

– Jeg sa til produksjonssjefen at «jeg føler meg litt som en hallik for Russell. Jeg skaffer disse jentene for at han skal kunne ligge med dem». Jeg kan ikke huske hvilken reaksjon jeg fikk, men jeg tror det var noe sånt som «gutter er gutter».

Big Brother ble en suksess for medieselskapet Endemol da det ble sendt første gang i 2000, og i 2004 lanserte de ledsagershowet EFourum.

Ikke sjokkerte

Videre skriver The Times at en ansatt har sagt at det er flere som ikke er sjokkerte over anklagene mot Brand.

– Vi kjørte høyt på suksessen til Big Brother, og kulturen var som det ville vesten. Det var en bar i underetasjen hvor møter ble holdt med alkohol – det var veldig vanskelig å si nei. Gitt denne kulturen, var det forståelig hvorfor Russell Brands oppførsel ble tolerert.



En annen ansatt som jobbet på London-kontoret på den tiden skal ha sagt:

– Det var det mest kvinnefiendtlige, seksuelt drevne mannsdominerte miljøet jeg har jobbet i. Det føltes som litt av en gutteklubb. Jeg føler at det var ganger linjer ble krysset.

Brand har hele tiden nektet for anklagene.